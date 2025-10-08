Perú

Eduardo Arana descarta declarar en emergencia el transporte, pese a exigencia de gremios y Congreso

“No lo voy a pedir para que me sirva como marco conceptual o periodístico”, mencionó el presidente del Consejo de Ministros

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Presidente del Consejo de Ministros se refirió al pedido de los transportistas. | PCM

El jefe del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, descartó que el Ejecutivo declare en emergencia el sector transporte a pesar de la creciente presión de gremios de conductores y del Congreso, en medio de una escalada de violencia que afecta a trabajadores y usuarios en Lima y Callao. Las declaraciones del premier se producen luego de que los transportistas realizaran paros y movilizaciones este 6 de octubre, solicitando acciones inmediatas del Estado para contrarrestar el aumento de atentados, extorsiones y asesinatos vinculados a la criminalidad organizada.

El pedido de declaratoria de emergencia fue respaldado en una reunión de alto nivel convocada en el Congreso de la República. Gremios y legisladores acordaron pedir al Poder Ejecutivo que active este mecanismo de excepción, con el objetivo de otorgar mayores facultades a la Policía Nacional y acelerar medidas de seguridad en el sistema de transporte público.

Frente a estas exigencias, el premier explicó públicamente que ya existen mecanismos legales y operativos vigentes para responder a los retos de seguridad ciudadana, sin necesidad de una nueva declaratoria de emergencia exclusiva para el transporte. “Ya existe incluso una declaratoria de emergencia en Nato. Ya hay una declaratoria de emergencia. O sea, ya es válido. Si tuviéramos que decir que hay una declaratoria de emergencia, ya está”, afirmó Arana ante la prensa.

Argumentó que muchas de las capacidades asociadas al estado de emergencia, como la intervención policial, la persecución de responsables y el uso de tecnología de geolocalización, pueden ser implementadas bajo el marco legal ordinario. “Para detener a una persona, ¿necesito tener un estado de emergencia? No la necesito, porque la tengo mediante una investigación, ya he determinado el culpable y lo puedo atrapar. Hay una detención preliminar”, puntualizó. Según Arana, la Policía Nacional dispone de procedimientos eficaces para actuar contra la delincuencia y garantizar la seguridad sin requerir una declaración especial que limite derechos fundamentales.

Reunión de parlamentarios con gremios
Reunión de parlamentarios con gremios de transportistas. | Congreso

De acuerdo con lo planteado por el jefe del gabinete, las herramientas tecnológicas y los marcos de operatividad ya vigentes permiten avanzar a las fuerzas del orden en la identificación y detención de presuntos responsables de delitos en el transporte y en otros sectores. “Hay procedimientos que sirven en la que no se puede a los demás, o sea, pretender que toda la sociedad. Es evidente que existen otros mecanismos que se pueden utilizar, y la policía lo está haciendo para llegar al mismo objetivo”, declaró.

Arana remarcó que el Gobierno evitará apelar a una declaratoria de emergencia que solo tenga “un valor conceptual o periodístico”, porque considera que la respuesta debe ser responsable y sustentada en la eficacia policial y jurídica. Insistió en que la decisión del Ejecutivo fue comunicada tanto a los gremios como al Congreso y que su posición sigue firme respecto al uso racional de medidas excepcionales.

A pesar de las declaraciones del premier, los gremios de transporte y parte del Legislativo mantienen activa la exigencia de declarar en emergencia el sector. Argumentan que las estrategias convencionales no han logrado frenar la violencia, y que los operadores continúan expuestos a extorsiones, robos y ataques en múltiples regiones del país.

Ante el rechazo del Ejecutivo, el debate se centra ahora en la capacidad real de respuesta del Estado y en la efectividad de los mecanismos de seguridad existentes para proteger la vida y la integridad de trabajadores y ciudadanos. Mientras el Gobierno apuesta por el fortalecimiento de equipos especializados y el uso de inteligencia policial en el marco legal vigente, el sector transporte y sus representantes insisten en la urgencia de respuestas más contundentes y excepcionales frente a la crisis.

Temas Relacionados

Eduardo AranaPCMParo de transportistasperu-politica

Más Noticias

Abogado de Gustavo Salcedo afirma que sus hijos son los más afectados: “Son más víctimas que el hijo de Christian Rodríguez”

Jorge Domingo Petrozzi, abogado del esposo de Maju Mantilla, asegura que los hijos de su cliente han sufrido más que el hijo del productor, mientras el caso judicial sigue generando polémica

Abogado de Gustavo Salcedo afirma

Papa León XIV bendecirá al Señor de los Milagros en el Vaticano: histórica procesión recorrerá Roma este 19 de octubre

La sagrada imagen del Cristo Moreno ingresará a las calles de la Santa Sede en el marco del Jubileo de la Esperanza 2025, hasta llegar a la Plaza de San Pedro

Papa León XIV bendecirá al

Yahaira Plasencia vive un momento incómodo en Telemundo cuando le recuerdan su pasado con Jefferson Farfán

Durante una entrevista la salsera fue sorprendida con una pregunta sobre su antigua relación con el exfutbolista. La cantante intentó mantener la calma mientras promocionaba su nuevo sencillo, “El ex machito”

Yahaira Plasencia vive un momento

Perú condena intento de magnicidio contra Daniel Noboa en Ecuador y advierte escalada de “violencia contra Dina Boluarte”

El jefe del Gabinete, Eduardo Arana, condenó el intento de magnicidio contra el presidente de Ecuador y advirtió sobre los ataques dirigidos a la mandataria, a los que calificó como una forma de violencia política

Perú condena intento de magnicidio

MTC anuncia la instalación de 16.000 cámaras en buses para enfrentar crimen contra transporte público

Esta decisión surge en medio de una ola de inseguridad vinculada al crimen organizado y la demanda constante de mayor protección tanto para conductores como para usuarios del sistema, una problemática que mantiene conversaciones activas con los gremios del sector

MTC anuncia la instalación de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú condena intento de magnicidio

Perú condena intento de magnicidio contra Daniel Noboa en Ecuador y advierte escalada de “violencia contra Dina Boluarte”

Ministro César Sandoval plantea adelantar reunión clave con transportistas para este jueves 9 de octubre

Rafael López Aliaga lanza boulevard para hinchas de Alianza Lima con fondos públicos: “La ‘U’ también tiene el apoyo metropolitano”

Dina Boluarte observa ley que otorgaba pensión mínima de S/ 3.300 a docentes jubilados: promulgación queda en manos del Congreso

Gerald Oropeza, excarcelado en 2022, insinúa atentado contra Dina Boluarte: “Vamos a desenterrar los juguetes”

ENTRETENIMIENTO

Abogado de Gustavo Salcedo afirma

Abogado de Gustavo Salcedo afirma que sus hijos son los más afectados: “Son más víctimas que el hijo de Christian Rodríguez”

Yahaira Plasencia vive un momento incómodo en Telemundo cuando le recuerdan su pasado con Jefferson Farfán

Edison Flores comparte inesperada canción en medio de rumores de romance con Antonella Martorell

Gustavo Salcedo admitió haber puesto GPS en los autos del Christian Rodríguez y de su esposa: “lo tuve ‘trackeado’”

Christian Domínguez pide disculpas púbicas a Karla Tarazona por las declaraciones de su hija mayor: “Ensucian tu imagen”

DEPORTES

Expresidente de Sporting Cristal hizo

Expresidente de Sporting Cristal hizo fuerte acusación contra Universitario: “Manejan la FPF y la programación de la Liga 1”

Jean Ferrari rompió su silencio por polémica publicación de Renato Tapia: “Yo no lo entendí, pero se resolverá”

“Felipe Chávez hará todo lo que está en sus posibilidades para aprovechar el partido ante Chile”, indica su agente a Infobae Perú

Jean Ferrari detalla cómo prepara el futuro del fútbol peruano en la FPF: “He empezado a elaborar un plan que va al 2045”

San Martín anuncia su ‘Noche Santa’ con Regatas como rival: día, hora y canal TV del clásico entre “las más campeonas”