Patricio Parodi aclara su relación actual con Flavia Laos tras coincidir en la revelación de género del bebé de Mafer Parodi

El modelo explicó que, aunque no son amigos, existe cordialidad cuando se encuentran, dejando claro que la invitación de Laos fue decisión de su hermana y no generó incomodidad

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Patricio Parodi aclara su relación actual con Flavia Laos tras coincidir en la fiesta familiar de Mafer Parodi. Video: América Espectáculos

La reciente coincidencia de Patricio Parodi y Flavia Laos en la revelación de sexo del bebé de Mafer Parodi, hermana del modelo, ha reavivado el interés mediático. El evento, celebrado el sábado 4 de octubre en la casa familiar de los Parodi, reunió a familiares, amigos cercanos e influencers, y marcó el reencuentro público de la expareja tras varios meses de distanciamiento.

La presencia de ambos generó comentarios en redes sociales y motivó a Parodi a pronunciarse públicamente sobre su relación actual con Laos.

El reencuentro en el baby shower de Mafer Parodi

La celebración organizada por Mafer Parodi y su esposo, Alfredo Zanatti, tuvo como eje central la revelación del sexo de su primer hijo. La casa de los Parodi se llenó de familiares y amigos, entre los que destacaron Flavia Laos, amiga cercana de Mafer y expareja de Patricio, así como otros miembros del clan, como Verónica Costa, madre de los Parodi, Majo Parodi e Ike Parodi, sus hermanos.

Durante la jornada, los asistentes participaron en una dinámica para adivinar el sexo del bebé. En un video difundido por Mafer en Instagram, se observa a Laos compartiendo su predicción: “Yo creo que va a ser niño, aunque he venido de rosado”, expresó la actriz y cantante.

Patricio Parodi y Flavia Laos se reencuentran en la revelación de sexo del bebé de Mafer Parodi. Video: Instagram

Patricio Parodi también intervino en el juego familiar: “Yo, que soy el hermano de la madre, digo que va a ser hombrecito”, afirmó el modelo. Ambos acertaron, ya que el anuncio final, marcado por una nube de humo celeste, confirmó que la familia Parodi recibirá a un varón.

La presencia de Laos no pasó desapercibida para los seguidores de la farándula, quienes comentaron activamente en redes sociales sobre la posibilidad de una reconciliación entre la expareja. Sin embargo, las imágenes compartidas en redes sociales y por los medios muestran que Parodi y Laos mantuvieron cierta distancia durante el evento y no se registró ninguna fotografía juntos.

El ambiente en la reunión fue descrito como ameno y familiar, con muestras de afecto entre los asistentes. Flavia Laos, además de participar en la dinámica, felicitó públicamente a Mafer Parodi a través de redes sociales cuando dieron a conocer la noticias: “No tengo dudas que van a ser unos papis increíbles”, comentó la influencer. La relación de amistad entre Laos y las hermanas Parodi, especialmente Mafer, se mantiene sólida pese al fin del romance con Patricio, lo que explica su presencia en el evento.

Flavia Laos es buena amiga
Flavia Laos es buena amiga de Mafer Parodi, hermana de Patricio Parodi.

Patricio Parodi rompe su silencio y revela cuál es su relación actual con Flavia Laos

Tras la repercusión del reencuentro, Patricio Parodi fue consultado por América Espectáculos sobre su sentir respecto a la presencia de su exnovia en el evento familiar. El modelo aclaró que no experimentó incomodidad alguna: “No hubo problema. Yo no voy a privar a mi hermana de invitar a alguien que ella decide invitar. La invitó, se respeta y no hay ningún problema”, sostuvo Parodi.

Sobre la naturaleza de su vínculo actual con Laos, Parodi fue enfático al señalar que, si bien no mantienen una amistad, existe cordialidad cuando coinciden:

“A veces sí, a veces no (nos saludamos), pero no porque no haya cordialidad, sino porque a veces no nos cruzamos y no es que seamos amigos, entonces no vamos a buscarnos para saludarnos. Pero si nos chocamos, nos hemos saludado, hola, chau, y todo bien”, explicó el chico reality.

Parodi y Laos iniciaron su romance en 2018 y lo anunciaron públicamente a través de redes sociales. La relación, una de las más seguidas por el público peruano, concluyó en septiembre de 2021. Ambos comunicaron la ruptura como un acuerdo mutuo y evitaron detallar los motivos, aunque circularon rumores sobre la intervención de terceros, como Luciana Fuster, quien fue luego pareja de Parodi y terminaron el año pasado, y Austin Palao, con quien Laos mantuvo una relación posterior.

Patricio Parodi feliz de ser
Patricio Parodi feliz de ser tío por segunda vez. Su primera sobrina es hija de su hermana Majo Parodi.

Por su parte, Laos también se refirió en su momento al fin del romance: “Mi relación acabó por mutuo acuerdo y hemos quedado en no hablarlo”, declaró la actriz. La atención mediática y las especulaciones en redes sociales sobre una posible reconciliación se reactivaron tras el reciente encuentro, aunque las declaraciones de ambos protagonistas apuntan a una relación cordial, sin mayores acercamientos.

La familia Parodi, por su parte, celebró la noticia del próximo nacimiento con entusiasmo. Patricio, quien ya es tío de Aitana, hija de su hermana Majo, expresó su alegría en redes sociales por la llegada del nuevo integrante.

