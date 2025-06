Patricio Parodi se burla de Flavia Laos por pedir novios que ganen 20 mil dólares: “Yo llego a 20 soles para el pollito a la brasa”

Patricio Parodi se burla de Flavia Laos por pedir novios que ganen 20 mil dólares: “Yo llego a 20 soles". Video: Al Límite Youtube

Patricio Parodi no se quedó callado tras las explosivas declaraciones de su expareja, Flavia Laos, quien aseguró que solo saldría con hombres que ganen más de 20 mil dólares mensuales.

Durante una conversación distendida junto a Mario Hart y Hugo García, en su podcast ‘Al límite’, Parodi no dudó en comentar con tono jocoso la famosa declaración de Flavia, quien en un stream afirmó que solo se fijaba en hombres que ganaran “mínimo 20 mil dólares al mes”.

La reacción de Patricio generó carcajadas en el set y miles de reacciones en redes sociales. “Ella ha dicho cuánto le gusta que ganen sus parejas, que tiene que ganar más de lo que ella gana. La puso muy arriba”, dijo entre risas, para luego rematar con picardía: “Yo llego a 20 soles nomás, para pollito a la brasa”.

Flavia Laos y su regla de “los 20 mil dólares”

La afirmación de Flavia Laos sobre los ingresos de sus pretendientes no es nueva, pero cada vez que se recuerda, genera debate. La influencer y actriz reveló en una conversación con el streamer Zein que sus estándares económicos son elevados, aunque matizó que no lo hace de forma directa.

“Para que yo diga que alguien pasa la prueba, debe ganar al mes mínimo $20,000”, sostuvo con naturalidad. Y añadió: “No les pregunto ‘¿cuánto ganas?’, porque sé que ganan muy bien”.

Flavia Laos asegura que solo sale con galanes que ganen millones. América Hoy

En esa misma entrevista, Flavia explicó que no busca solo dinero, sino un estilo de vida acorde a su ritmo: hombres exitosos, con metas claras, visión de futuro y, sobre todo, solvencia económica.

“Siempre busco rodearme de gente exitosa”, afirmó. También remarcó la importancia de la conexión emocional y familiar: “Que sea familiar también, porque ahí ves cómo te va a tratar a ti o a tu futura familia”.

Patricio Parodi responde con humor... ¿pero también con indirectas?

Patricio Parodi, chico reality de ‘Esto es Guerra’, no dejó pasar la oportunidad para bromear sobre el tema. Su frase sobre el “pollito a la brasa” se volvió viral rápidamente y fue interpretada como una forma de tomar distancia del perfil económico que exige su ex.

“¿Tú llegas?”, le preguntaron durante el podcast. Parodi contestó entre risas: “Yo llego, pero a 20 soles”.

Mario Hart también se unió a la broma al calcular en soles peruanos el monto mencionado por Laos: “70 lucas mensuales”.

Patricio Parodi responde si se metió en la relación de Flavia Laos con Pablo Heredia. Amor y Fuego

Sin embargo, Laos ha sido clara en señalar que el dinero no es lo único importante: “Me gusta admirar a las personas y contagiarme de su energía”, aseguró en su momento.

Flavia Laos, Pablo Heredia y el cruce con Patricio Parodi

La historia de Flavia Laos y Patricio Parodi está llena de capítulos mediáticos. Uno de ellos fue el controversial final de su relación con el actor argentino Pablo Heredia, quien culpó indirectamente a Parodi por la ruptura.

En una entrevista, Patricio fue enfático al aclarar que nunca fue amigo de Heredia, por lo tanto no existieron códigos rotos: “No, no ha sido mi amigo, ni es mi amigo. Me lo encuentro de vez en cuando, lo saludo porque creo que hemos trabajado en el medio alguna vez. Pero, ¿qué sea su amigo? No, nunca lo he sido”.

Por su parte, Flavia también aclaró la situación en un live de TikTok, donde confesó que terminó con Pablo por sentimientos que aún tenía hacia Patricio.

“Sí, es verdad que la relación terminó por Patricio”, afirmó. “Un día me invitaron al programa ‘En boca de todos’ y Pato era el conductor. Nos hicieron actuar una escena donde nos reconciliamos y nos besamos. Recibo un mensaje de Pablo y me dice: ‘Che, ¿esto es real?’, y le dije que mejor lo dejemos ahí”, confesó Laos.