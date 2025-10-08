Perú

Papa León XIV bendecirá al Señor de los Milagros en el Vaticano: histórica procesión recorrerá Roma este 19 de octubre

La sagrada imagen del Cristo Moreno ingresará a las calles de la Santa Sede en el marco del Jubileo de la Esperanza 2025, hasta llegar a la Plaza de San Pedro

Por Tomás Ezerskii

La devoción por el Señor de los Milagros cruzará este año las fronteras para protagonizar una histórica jornada de fe en el corazón del Vaticano. La sagrada imagen del Cristo Moreno recorrerá las calles de Roma los días 18 y 19 de octubre, en el marco del Jubileo de la Esperanza 2025, hasta ingresar a la Plaza de San Pedro, donde será recibida y bendecida por el Papa León XIV, el primer pontífice con nacionalidad peruana. El evento marcará un hecho sin precedentes en la historia de la Hermandad del Señor de los Milagros y congregará a miles de fieles provenientes de diversas partes del mundo.

La procesión, organizada por la Hermandad del Señor de los Milagros de Roma, contará con el apoyo de la Embajada del Perú ante la Santa Sede, la Embajada del Perú en Italia y el Consulado General del Perú en Roma. El recorrido procesional abarcará aproximadamente tres kilómetros por las principales calles de la capital italiana, movilizando a más de 700 devotos entre cargadores, sahumadoras y cantoras, además de cientos de fieles que llegarán desde distintos países de Europa y América.

Una celebración sin precedentes en el Vaticano

Por disposición del Santo Padre, la imagen del Señor de los Milagros podrá ingresar a la Plaza de San Pedro el domingo 19 de octubre en horas de la mañana. Allí, el Papa León XIV celebrará una misa de canonización y brindará su bendición papal durante el tradicional ángelus dominical. Según informó la representación diplomática peruana ante la Santa Sede, esta celebración “adquiere una particular envergadura por tratarse del año del Jubileo y por coincidir con los primeros meses del Pontificado del Santo Padre con raíces peruanas, quien ha demostrado un profundo cariño por el país”.

A esta manifestación de fe asistirán delegaciones de hermandades y fieles de Alemania, Austria, Bélgica, Chile, España, Estados Unidos, Italia, Perú, Suecia y Suiza, quienes se unirán para rendir homenaje al Cristo de Pachacamilla. La jornada incluirá cánticos, oraciones y actos litúrgicos que reafirmarán la expansión de una de las devociones más multitudinarias del mundo.

Mientras tanto, en Lima, la imagen del Señor de los Milagros realizó su primer recorrido procesional del año el pasado domingo, partiendo desde la iglesia Las Nazarenas al mediodía tras el campanazo del cardenal Carlos Castillo. En simultáneo, más de 50 hermandades del Perú y del extranjero participaron en la llamada “levantada mundial”, uniendo sus oraciones en torno al Cristo Moreno.

Segundo recorrido del Señor de los Milagros: fecha, hora y ruta por el Centro de Lima

El segundo recorrido del Señor de los Milagros se llevará a cabo el sábado 18 de octubre, cuando la venerada imagen salga desde la Iglesia de Las Nazarenas a las 6:00 a.m., iniciando una nueva jornada de fe que volverá a congregar a miles de devotos en el Centro de Lima. Durante esta procesión, el Cristo Moreno será acompañado por una multitud que vestirá el tradicional hábito morado, reafirmando una costumbre religiosa que se mantiene viva desde hace más de tres siglos.

El recorrido incluirá un extenso trayecto por las principales calles del centro histórico. La imagen avanzará por la avenida Tacna, los jirones Ica y de la Unión, ingresando a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá homenajes oficiales de la Municipalidad de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal. Luego continuará por los jirones Carabaya, Ucayali, Junín —donde se realizará una ceremonia frente al Congreso de la República—, Huanta, Áncash y Maynas, hasta llegar finalmente a la Iglesia del Carmen, donde pernoctará hasta su siguiente salida.

Según la Hermandad del Señor de los Milagros, este será el segundo de seis recorridos programados para octubre. La tercera procesión se realizará el domingo 19, con visitas a los hospitales Dos de Mayo y Almenara; la cuarta, el 26 de octubre, llegará al Callao; la quinta, el 28 de octubre, incluirá paradas en el Hospital Loayza y la Iglesia de los Desamparados; y la última, el 1 de noviembre, cerrará el mes morado con un emotivo recorrido por el Cercado de Lima.

