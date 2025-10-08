Mónica Zevallos revela cómo puso en su sitio a Laura Bozzo en defensa de su familia: “Me vas a conocer y no voy a ser suavecita”. Video: Al sexto día

En una entrevista con ‘Al sexto día’, Mónica Zevallos relató un episodio en el que decidió poner límites a la controversial conductora Laura Bozzo, tras comentarios que involucraron a su familia, dejando claro que no toleraría ataques personales.

Este episodio, ocurrido años atrás y traído nuevamente a la conversación pública, expone los límites que Zevallos, ex participante de ‘El Gran Chef Famosos’, decidió establecer para proteger a los suyos y evidencia una rivalidad que existió cuando ambas eran conductoras de realitys en los noventa.

El enfrentamiento entre Mónica Zevallos y Laura Bozzo

El origen de la disputa se remonta a una etapa en la que ambas compartían protagonismo en la televisión peruana. Zevallos explicó que la situación se tornó tensa cuando Bozzo realizó comentarios sobre su entonces esposo, Jimmy Arteaga, y otros miembros de su familia.

La presentadora, reconocida por su estilo afable, respondió con firmeza y marcó un límite. “Laura había hablado mal de Jimmy (Arteaga), mi exesposo, y se había metido un poco con mi familia. Yo le dije: ‘Te voy a contestar una sola vez y si quieres atacar, atácame a mí, pero no a mi familia porque en el momento que ataques a mi familia, ahí sí me vas a conocer y no voy a ser suavecita’”, relató Zevallos en el programa ‘Al sexto día’.

Aunque Zevallos solía evitar caer en provocaciones, la insistencia de Bozzo la llevó a responder públicamente en una ocasión. La conductora recordó que, tras los comentarios de Bozzo sobre su familia, decidió contestar en vivo y dejar en claro que no permitiría que la situación se repitiera. “Puedes decir todo lo que quieras de mí, pero con mi familia nunca más te vuelvas a meter porque ahí sí me vas a encontrar”, señaló Zevallos.

La rivalidad entre ambas no es reciente. Se recuerda que, en 2014, Zevallos ya había respondido a calificativos de Bozzo, quien la tildó de “patética y fracasada”. En esa ocasión, Zevallos optó por restar importancia a los comentarios y sostuvo: “Me río de sus comentarios, esa es su manera de mantenerse vigente en el Perú”. Además, enfatizó su satisfacción personal y profesional, destacando el valor que le da a su familia y a su trayectoria.

La nueva faceta en la cocina de Mónica Zevallos y el caso legal de Laura Bozzo

Mientras el episodio del enfrentamiento sigue generando repercusiones, tanto Zevallos como Bozzo continúan activas en el ámbito mediático. Zevallos ha consolidado su regreso a la pantalla a través de ‘Juntas en la cocina’, un programa en YouTube que conduce junto a su sobrina Camila Leturia, Miss Teen Model World Perú 2026.

Este proyecto, que nació como una iniciativa familiar, ha logrado conectar con el público gracias a la autenticidad y complicidad entre tía y sobrina. Según entrevista brindada a El Comercio, detallan que canal digital ha crecido rápidamente, con episodios que combinan recetas, consejos y anécdotas familiares, y que la experiencia ha significado para Zevallos una oportunidad de reconectar con la audiencia y con sus raíces.

Mientras tanto, Zevallos continúa enfocada en sus proyectos personales y familiares. Su regreso a la pantalla ha sido bien recibido por el público, y la conductora valora especialmente la oportunidad de compartir con nuevas generaciones y de mantener viva la tradición familiar a través de la cocina y la televisión.

El retorno de Zevallos a los medios ha representado para ella una experiencia de reconexión con su audiencia, marcada por el aprecio de quienes la siguen desde hace años. La conductora reconoce que este nuevo ciclo le ha permitido reencontrarse con su vocación y con el afecto del público, elementos que considera esenciales en su trayectoria.

Por su parte, Laura Bozzo ha enfrentado cuestionamientos sobre un pago de 9427 dólares recibido de Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, a través de un presunto testaferro, Orangel Ortega. Bozzo explicó que el dinero correspondía a una entrevista realizada en el programa ‘Sábado con Andrés’. “Fue por la entrevista para ‘Porque hoy es sábado con Andrés’. Yo cobro por entrevistas, punto (...) yo no me voy a poner a investigar, a mí qué me interesa, a mí me pagan un servicio y punto”, declaró Bozzo, restando importancia a las especulaciones sobre la transacción.

Ante la posibilidad de ser citada por la Fiscalía en el marco de la investigación por lavado de activos que involucra a Hurtado, Bozzo aseguró que no teme presentarse ante las autoridades. “No, en absoluto. He estado en peores problemas en Perú, en el tema Zaraí y nunca me moví de Perú y di la cara. No soy cobarde que se esconde detrás de nadie (…) si me citan, obvio voy para allá. El que nada debe, nada teme. Yo he hecho una entrevista y la entrevista está”, afirmó la conductora. Además, Bozzo negó conocer a Orangel Ortega y reiteró que no tiene relación alguna con los hechos investigados.