Mónica Zevallos habló de sus diferencias con Laura Bozzo: “Ella me provocaba, hasta que le respondí”

Mónica Zevallos regresó a la televisión peruana por todo lo alto, siendo parte de la cuarta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, programa en el que se consagró como la mejor y se alzó de la olla dorada. Sin embargo, su vuelta ha significado recordar sus mejores años en la pantalla chica, cuando se robó los corazones en sus talk shows.

Sin embargo, aunque era muy exitosa, existía una especie de rencilla con Laura Bozzo, quien también era su competencia y quien tenía también mucho más rating. Sobre su permanencia en TV, Mónica confesó en una reciente entrevista con Carlos Carlín, que muchas veces detrás de cámaras le pedían que creara algunas situaciones que generasen titulares de periódicos, pero ella permanecía a la distancia.

“En la producción me decían que necesitaba titulares. Yo decía que hago si de lunes a viernes trabajo y los sábados y domingos estoy con mis hijos”, expresó al inicio de esta conversación.

Tras ello, confesó que era Laura Bozzo quien siempre buscaba provocarla, pero ella prefería mantener su distancia y la calma. Incluso, la gente de su producción le mostraban todo lo que ella decía sobre Mónica para esperar alguna reacción, pero su respuesta era siempre la misma: no.

“Empiezan a provocarte, yo recuerdo que varias veces Laura (Bozzo) me provocaba. Había esta comparación entre nosotras. Siempre trataba de provocarme, venían los productores y me decían: mira, Laura ha dicho esto, ¿vas a responder? Y decía: No. Me decían, si respondes nos puede hacer bien. Yo decía, no me va a hacer bien, discutirle a Laura. No le voy a entrar en el juego. No les gustaba”, expresó sobre lo que sucedía.

La vez que Mónica Zevallos sí contestó a Laura Bozzo

Aunque las provocaciones parecían ser solo laborales, Mónica Zevallos recuerda que una vez la rencilla fue más allá de pantallas e involucró a su familia. Sobre este momento, que recuerda vagamente, comenta que Bozzo habló de su esposo y sus hijos, por lo que no permitió que fuera más allá.

“Creo que una sola vez respondí y en aire. Fue una vez que ella se metió con mi familia, con Jimmy, con mis hijos, empezaba el rumor que ella quería llevarse a Jimmy como productor y dijo cosas que no me acuerdo, pero sí me trajo una reacción”, expresó sobre este momento.

Al igual que en las anteriores ocasiones, su producción le preguntó si diría algo y esta vez solo mencionó que lo pensaría. Fue así que al llegar al programa en vivo, señaló que sí daría una respuesta, pero lo haría en el programa y solo una vez.

“Me dijeron vas a responder, voy a pensarlo, dije. Y cuando llegue al programa, que era en vivo, dije, voy a responder en vivo una sola vez y ahí no fui muy suavecita”, comentó sobre ese momento.

Le advirtió a su colega que no volviera a referirse a su familia y solo habla de ella sobre su trabajo. Sobre ese momento, asegura que no volvió a ver noticias sobre Laura y hasta el momento no han encontrado. “Básicamente, le dije si tú quieres jugar estos juegos, juguemos en la cancha, en nuestras carreras. Puedes decir todo lo que quieras de mí, pero con mi familia nunca más te vuelvas a meter porque ahí si me vas a encontrar. Creo que ella respondió, pero no volví a ver más noticia”, finalizó.