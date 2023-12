El regreso inesperado a la TV peruana: Mónica Zevallos y su ingreso a ‘El Gran Chef Famosos’

Mónica Zevallos volvió a la televisión peruana y causó un revuelo. (Composición Infobae)

Mónica Zevallos es una de las conductoras de televisión con gran trayectoria en nuestro país. Su carrera estuvo marcada por diversos programas, por lo que su rostro está en el recuerdo de miles de peruanos de los años 90. Sin embargo, su ausencia de nuestro país, dejó que muchas nuevas generaciones no la conocieran y así poco a poco se perdiera en el tiempo.

El programa más reconocido de Mónica Zevallos fue, sin duda alguna, ‘Vale la pena soñar’ un formato en el que la conductora lograba reencuentros entre familiares desaparecidos y cumplía más sueños en vivo. Este espacio la consagró en la historia de la televisión peruana, pese a que se convertiría en uno de los últimos programas que haría. Tras ello, su última aparición en las pantallas peruanas fue con ‘Sueltos en Casa’ para luego retirarse del Perú.

En una pasada entrevista, confesó que notó que la televisión peruana había cambiado y esa era una de las razones por la que decidió dar un paso al costado. “Ya no era tan importante el contenido de los temas, no había profundidad, y empecé por primera vez después de muchos años a sentir que no me gustaba mucho lo que yo estaba haciendo”, dijo a La República.

Mónica Zevallos se alejó del Perú en el año 2008.

Alejada de la televisión, Mónica Zevallos inició una nueva vida fuera del Perú. La expresentadora junto a su esposo decidieron mudarse a Estados Unidos y comenzó un nuevo trabajo vendiendo bienes raíces.

“Mis hijos estaban en una edad de, todavía poder mudarme a otro país. Estaba terminando mi contrato con Univision, con mi programa de talk show. Luego, con mi esposo se nos presentó esta oportunidad de irnos para allá (Estados Unidos). Era también darle una oportunidad para mis chicos”, confesó al respecto.

El regreso como parte de ‘El Gran Chef Famosos’

Mónica Zevallos estaba muchos años fuera de la TV peruana y con ello tenía en mente que era bastante probable que muchos la desconozcan y otros ya ni recuerden sus programas. Por ello, la exconductora mantenía cierta nostalgia al ver que no la reconocían en la calle.

Es por ello que, en su familia, su hijo le preguntaba si es que le gustaría volver a la pantalla chica. Ante ello, estaba su miedo de haber quedado en el olvido.

Mónica Zevallos admitió sentirse incómoda en 'El Gran Chef Famosos'. Latina TV

“Cuando mi hijo me decía: ‘mami, no quisieras volver a trabajar…’ Yo decía: ‘Hijito, por favor, ya estoy vieja para estas cosas, ya la gente se olvidó quién es Mónica Zevallos’. Cuántas veces que voy a Lima y nadie me reconoce en la calle”, comentó al respecto.

Sin embargo, la propuesta de ‘El Gran Chef Famosos’ llegó a ella y también la duda. Sobre su ingreso, Mónica Zevallos contó que estaba dudando de que fuera o no reconocida, además que era probable que no la recuerden, por ello puso la decisión sobre la producción.

“Cuando me hace la invitación Alexandra Olaechea, yo le dije ‘¿estás segura?, la gente no sabe quién soy, ya tengo muchos años fuera de la televisión, ¿no me voy a ver ridícula?, la gente va a decir quién en esa’. A mí me parecía un honor que me invitaran, pero yo dije, ‘ya si quieren ustedes (acepto)”, comentó.

El triunfo dentro y fuera del programa

Sin duda alguna, su aparición en ‘El Gran Chef Famosos’ significó que el público de los años 90 la reconozca y las nuevas generaciones vieran en televisión nacional a una presentadora que irradiaba, alegría, ternura, confianza y más sensaciones favorables.

Desde el día uno, los usuarios se mostraron felices por su regreso a la pantalla chica. Además, que esto serviría para que nuevas generaciones la conozcan. El recibimiento fue grande y poco a poco se convirtió en una de las favoritas del programa.

Mónica Zevallos

Del mismo modo, dentro de la competencia fue ganando experiencia y con ello iba superando día a día. Su vitalidad y perseverancia la llevaron a convertirse en una de las finalistas al lado de Christian Ysla. Y con gran esfuerzo, la presentadora de televisión se coronó como la mejor, llevándose la olla dorada de la cuarta temporada.

En su discurso de agradecimiento mencionó: “Mi triunfo se lo dedicó primero a mi familia y mis amigos maravillosos que me empujaron a decir que sí. A Rayo en Botella y a Latina por brindarme la oportunidad e invitarme a formar parte de esta gran familia que es El Gran Chef. Lo más importante al pueblo peruano que me volvió a abrir las puertas de sus casas y sus corazones, gracias por acordarse de mí y darme la oportunidad de presentarme a estas nuevas generaciones”. Así fue como se dio el inesperado regreso de Mónica Zevallos a la televisión peruana.