Kelly Portalatino califica de incapaz a la PNP por no capturar a Vladimir Cerrón

Kelly Portalatino defiende a Vladimir Cerrón y se burla de la PNP

¿Dónde está Vladimir Cerrón? El líder de Perú Libre cumple dos años prófugo de la justicia y, aunque los altos mandos de la PNP aseguran que continúan trabajando para su captura, los resultados siguen sin aparecer.

Desde la clandestinidad, Cerrón Rojas brinda extensas entrevistas, conversa con sus seguidores, realiza lives en TikTok y participa de manera virtual en eventos de su partido, calentando motores para la campaña electoral.

Kelly Portalatino, una de sus congresistas más leales, atribuyó la demora en su captura a la inoperancia de la Policía Nacional del Perú. La parlamentaria sostuvo que, si la PNP no es capaz de capturar a grandes criminales, menos podría hacerlo con Cerrón Rojas.

Portalatino defiende a Cerrón y culpa a la PNP por no lograr su captura. Foto: captura Canal N/Andina

“Bueno, ya hemos visto la incapacidad de la Policía. Si no detiene a los criminales, a estas bandas organizadas, imagínense. (...) Por supuesto, es tan evidente que hay una incapacidad institucional del cuerpo de policía”, señaló en Canal N.

Portalatino también salió a defenderlo de las acusaciones que pesan en su contra y recordó que, pese a ello, cuenta con el respaldo de toda la militancia para ser el próximo candidato presidencial, incluso estando en la clandestinidad.

“Pero hay que diferenciar la categoría que tiene el doctor Vladimir de las imputaciones que han querido, pues, manchar una imagen de un político (...) de las cuales hoy no tiene ni una sentencia. El TC ya lo ha dado nulo. En el caso de La Oroya, la Corte Suprema también lo ha declarado inocente y por eso se encuentra de mejor resguardo”, agregó.

Vladimir Cerrón participa en eventos de Perú Libre desde la clandestinidad. Foto: captura x

Perú Libre respalda candidatura de Vladimir Cerrón

A pocos meses de iniciar el calendario electoral rumbo a las elecciones generales de 2026, Perú Libre ya perfila a su líder fundador, Vladimir Cerrón, como su principal carta presidencial. Aunque el exgobernador de Junín continúa prófugo desde hace más dos años, su partido asegura que no existe ningún impedimento legal que le impida postular o ejercer un cargo público.

El vocero de la bancada, Flavio Cruz, informó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cerró el plazo para que las organizaciones definan el mecanismo de selección de sus candidatos, y que Perú Libre optará por la modalidad de delegados. En ese contexto, adelantó su respaldo al líder partidario. “Ya hay un consenso de ir por delegados. Y lógicamente, por lo menos mi opinión personal es que sea el doctor Vladimir Cerrón. No tiene ningún impedimento legal en este momento. Justo los últimos resultados de las encuestas nos han animado”, declaró el legislador.

Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, se perfila como el candidato presidencial de Perú Libre para 2026

Cruz también explicó que la plancha presidencial será elegida en un congreso nacional que se realizará en los próximos meses.

Por su parte, el congresista Américo Gonza aseguró que existe un respaldo unánime dentro del partido a favor de Cerrón, a quien calificó como el “candidato único” de Perú Libre.

“Sí, en efecto. Es nuestro líder y fundador de Perú Libre, quién más que él, que ha sufrido en carne propia la persecución para tener la personalidad cuajada para enfrentar los desafíos que significarían reformar el sistema injusto que nos gobierna actualmente”, expresó.

Gonza adelantó, además, que una de las principales propuestas de campaña será la reforma del sistema de justicia.