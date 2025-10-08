Perú

¿Cuál es la diferencia entre el hilo dental y el cepillo interproximal?

Ambas son herramientas diseñadas para limpiar los espacios interdentales y prevenir la acumulación de bacterias

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
El hilo dental está indicado
El hilo dental está indicado para espacios muy estrechos, donde el cepillo interproximal no puede ingresar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar la salud dental no solo implica cepillarse los dientes después de cada comida, sino también utilizar las herramientas adecuadas para lograr una limpieza completa. De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), una buena higiene bucal es clave para prevenir enfermedades comunes como la caries, la gingivitis y la periodontitis, que afectan a un alto porcentaje de peruanos. Se estima que más del 85 % de la población adulta en el Perú presenta algún grado de enfermedad periodontal, principalmente por una higiene deficiente o incompleta.

El cepillado regular es fundamental, pero no siempre logra eliminar todos los restos de comida o la placa bacteriana que se acumula entre los dientes o en zonas de difícil acceso. Por eso, los odontólogos recomiendan complementar la rutina con hilo dental o cepillo interproximal, dos herramientas diseñadas para limpiar los espacios interdentales y prevenir la acumulación de bacterias. Sin embargo, aunque ambos cumplen un propósito similar, su uso varía dependiendo del espacio entre los dientes, el tipo de encías y las necesidades específicas de cada persona.

¿Qué es el hilo dental?

El hilo dental es un filamento delgado, generalmente de nailon o teflón, que se utiliza para eliminar los restos de comida y la placa que se acumulan entre los dientes y justo debajo de la línea de las encías. Esta herramienta es ideal para personas cuyos dientes están muy juntos o con poco espacio entre ellos, donde el cepillo tradicional no puede acceder.

Su uso diario permite prevenir enfermedades como la gingivitis, la halitosis (mal aliento) y la formación de sarro. Para usarlo correctamente, se recomienda cortar aproximadamente 40 centímetros de hilo, enrollar los extremos en los dedos medios y deslizarlo suavemente entre los dientes, realizando movimientos de “C” alrededor de cada diente para limpiar tanto la superficie lateral como la zona cercana a la encía.

El cepillo interproximal está recomendado
El cepillo interproximal está recomendado para quienes tienen prótesis, aparatos de ortodoncia o encías retraídas (Freepik)

Existen diferentes tipos de hilo dental, como los encerados, que se deslizan con mayor facilidad; los sin cera, que ofrecen una limpieza más profunda; y los con flúor o saborizantes, que dejan una sensación de frescura. Los odontólogos recomiendan utilizar el hilo dental al menos una vez al día, preferiblemente antes del cepillado nocturno. Este método es especialmente útil en personas con encías sanas y espacios interdentales estrechos, ya que permite limpiar sin causar daño ni sangrado excesivo.

¿Qué es el cepillo interproximal?

El cepillo interproximal, también conocido como cepillo interdental, es una herramienta de limpieza dental que tiene un pequeño cabezal cilíndrico o cónico con filamentos finos dispuestos alrededor de un alambre central. Su diseño permite acceder fácilmente a los espacios más amplios entre los dientes, especialmente en personas con separaciones dentales mayores, prótesis, ortodoncia o implantes.

Estos cepillos se presentan en diferentes tamaños, por lo que es importante elegir el adecuado según la distancia entre los dientes. Usar un cepillo demasiado grande puede dañar las encías, mientras que uno demasiado pequeño no eliminará eficazmente la placa bacteriana.

Para usarlo, se debe introducir el cepillo con suavidad entre los dientes y moverlo hacia adentro y hacia afuera varias veces sin ejercer demasiada presión. Se recomienda enjuagarlo después de cada uso y reemplazarlo cada dos semanas o cuando los filamentos se deformen.

Una buena higiene bucal es
Una buena higiene bucal es clave para prevenir enfermedades comunes como la caries, la gingivitis y la periodontitis (Freepik)

El cepillo interproximal es especialmente beneficioso para quienes tienen tratamientos de ortodoncia, ya que facilita la limpieza alrededor de los brackets y alambres; y también para adultos mayores que presentan recesión gingival, es decir, encías retraídas que dejan más espacio entre los dientes.

Diferencia entre el hilo dental y el cepillo interproximal

Aunque el hilo dental y el cepillo interproximal cumplen funciones similares, ya que se usan para limpiar los espacios entre los dientes y prevenir enfermedades, se diferencian principalmente en su diseño y en el tipo de espacio interdental que pueden limpiar.

  • El hilo dental está indicado para espacios muy estrechos, donde el cepillo interproximal no puede ingresar. Es ideal para dientes apiñados o muy juntos, y para personas jóvenes con encías firmes y saludables.
  • El cepillo interproximal, en cambio, está recomendado para espacios más amplios, para quienes tienen prótesis, aparatos de ortodoncia o encías retraídas. Además, suele ser más fácil de manejar para personas con menos destreza manual.

Ambos instrumentos pueden complementarse dentro de una rutina de higiene bucal integral. Por ejemplo, el hilo dental puede usarse en las zonas más ajustadas y el cepillo interproximal en las más amplias o de difícil acceso.

Temas Relacionados

hilo dentalcepillo interproximalhigiene dentalperu-salud

Más Noticias

Magaly Medina y el audio de Gustavo Salcedo sobre el seguimiento a Maju Mantilla y productor: “Tiene la certeza de que ella le fue infiel”

La conductora reveló en su programa que el empresario le confesó tener pruebas de la infidelidad entre Maju y Christian Rodríguez

Magaly Medina y el audio

Mónica Zevallos revela cómo puso en su sitio a Laura Bozzo en defensa de su familia: “Me vas a conocer y no voy a ser suavecita”

La conductora peruana recordó el momento en que decidió enfrentar a Bozzo, dejando claro que no permitiría ataques personales y defendiendo con firmeza a sus seres queridos

Mónica Zevallos revela cómo puso

Resultados del Gana Diario este martes 7 de octubre de 2025

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Descubra si resultó el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario este

Truco casero para mantener un buen olor en la refrigeradora sin usar productos de limpieza

El mal olor en la refrigeradora es una señal de que hay restos de comida descompuesta o humedad acumulada, lo cual afecta la calidad y la frescura de los alimentos

Truco casero para mantener un

Pamela Franco defiende su relación con Christian Cueva, pero advierte que no se casa: “Siempre hemos estado juntos”

En medio de los comentarios que aseguran que la madre del popular ‘Cuevita’ no la aceptaría, la cantante de cumbia reafirmó su amor por el futbolista, dejando claro que su romance sigue sólido y sin planes de boda por ahora

Pamela Franco defiende su relación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PCM no descarta más renuncias

PCM no descarta más renuncias de ministros previo a las Elecciones Generales 2026: “No habrá muchas novedades”

TC ordena restituir a Martín Hurtado como juez supremo, ¿quién es y cuál es su vinculación al caso Cuellos Blancos?

Perú condena intento de magnicidio contra Daniel Noboa en Ecuador y advierte escalada de “violencia contra Dina Boluarte”

Eduardo Arana descarta declarar en emergencia el transporte, pese a exigencia de gremios y Congreso

Ministro César Sandoval plantea adelantar reunión clave con transportistas para este jueves 9 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina y el audio

Magaly Medina y el audio de Gustavo Salcedo sobre el seguimiento a Maju Mantilla y productor: “Tiene la certeza de que ella le fue infiel”

Mónica Zevallos revela cómo puso en su sitio a Laura Bozzo en defensa de su familia: “Me vas a conocer y no voy a ser suavecita”

Pamela Franco defiende su relación con Christian Cueva, pero advierte que no se casa: “Siempre hemos estado juntos”

Renzo Schuller admite que se vio obligado a conducir ‘Esto es Guerra’ junto a Gian Piero Díaz

Gustavo Salcedo habría presionado a Christian Rodríguez para que renuncie al programa de Maju Mantilla: “Desde marzo de este año”

DEPORTES

Reimond Manco reveló que Alianza

Reimond Manco reveló que Alianza Lima pretende a Ricardo Gareca: “Quieren rescindir el contrato renovado con Néstor Gorosito”

Jean Ferrari detalla cómo prepara el futuro del fútbol peruano en la FPF: “He empezado a elaborar un plan que va al 2045”

A qué hora juega Alianza Lima vs ADIFFEM: partido clave por la jornada 3 de la Copa Libertadores Femenina 2025

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025?

Pablo Erustes entra a la historia del Deportivo Garcilaso: se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos