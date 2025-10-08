Christian Yaipén pide oraciones por Kike Farro, exintegrante de Grupo 5, tras ser operado de emergencia en España

Christian Yaipén pide por Kike Farro tras delicada operación.

El mundo de la cumbia se encuentra conmocionado tras conocerse la delicada situación médica de Kike Farro, exintegrante de Grupo 5, quien fue sometido a una operación de emergencia en Madrid. El reconocido cantante peruano, recordado por su voz elegante y su paso por emblemáticas agrupaciones como Los Caribeños de Guadalupe, atraviesa un momento complicado que ha despertado muestras de apoyo desde distintas partes del país. Uno de los mensajes más emotivos llegó de Christian Yaipén, actual líder del Grupo 5, quien pidió oraciones por la salud del artista.

“Una oración por mi tío”, escribió Yaipén en sus redes sociales junto a una fotografía de Farro en el hospital y emojis de carita llorando. El mensaje estuvo acompañado del tema ‘El cobarde’, una de las canciones más representativas del intérprete.

Aunque no existe parentesco entre ambos, el gesto de Christian conmovió a los seguidores de la cumbia, pues evidencia el respeto y cariño que guarda hacia quien compartió escenario con su padre, el recordado Elmer Yaipén, durante una de las etapas más recordadas del grupo monsefuano.

Kike Farro y su complicada situación de salud

Farro, de 61 años, dio a conocer su estado médico desde la clínica de la Universidad de Navarra, en Pamplona. A través de sus redes sociales, publicó una imagen en la que se le ve recostado en una camilla, acompañada de un mensaje de agradecimiento:“Gracias a Dios, Cristo y Espíritu Santo, y a mi familia, amigos y seguidores por sus oraciones”, generando preocupación inmediata entre sus fanáticos.

Horas más tarde, el ‘Caballero de la Cumbia’ reveló el motivo de su intervención quirúrgica. Fue operado por una estenosis severa degenerativa en las vértebras cervicales C3, C4 y C5, una condición que puede comprometer la médula espinal y generar dolor, debilidad o incluso dificultades para caminar. “Me tuve que operar por la estenosis severa degenerativa en las vértebras C3, C4 y C5 cervicales”, explicó el intérprete, quien no ocultó su fe ni su esperanza de recuperarse pronto.

Kike Farro se sometió a una operación de emergencia.

El gesto de Christian Yaipén no solo fue un acto de empatía, sino también un recordatorio del lazo que une a los artistas del género. El cantante no dudó en detener su agenda para enviar fuerzas a quien considera parte de su historia musical.

Los seguidores de la cumbia se han sumado a este pedido de oración. La esperanza es que el cantante logre una pronta recuperación y regrese pronto a los escenarios, donde su voz y carisma siguen siendo un referente.

Una carrera marcada por la elegancia y voz inconfundible

Kike Farro es considerado una de las voces más elegantes de la cumbia. Su paso por Grupo 5 y Los Caribeños de Guadalupe lo consolidó como uno de los intérpretes más carismáticos del género. Con temas como Así se goza, El cobarde y Te vas, te vas, marcó una época dorada en la música tropical peruana.

En los últimos años, Farro residía entre Perú y España, donde continuó ofreciendo presentaciones y compartiendo su talento con la comunidad latina. Sin embargo, su salud se había visto afectada en los últimos meses. En septiembre de 2025, tuvo que cancelar una presentación por motivos médicos, aunque en aquel momento no precisó las causas. Hoy se sabe que su dolencia estaba relacionada con la estenosis cervical que finalmente lo llevó al quirófano.

Qué es la estenosis cervical

La estenosis cervical es una afección caracterizada por el estrechamiento del canal espinal en la zona del cuello. Este estrechamiento puede generar compresión de la médula espinal y los nervios, provocando síntomas como dolor intenso, hormigueo, debilidad en brazos o piernas y pérdida de coordinación. En casos severos, la cirugía se vuelve necesaria para evitar complicaciones mayores o discapacidades permanentes.

Aunque Kike Farro no ha brindado detalles específicos sobre su evolución, su publicación posterior a la cirugía transmite optimismo.