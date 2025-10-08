Perú

Chofer detenido por cobrar pasaje a policía rompe su silencio y denuncia abusos por ‘Lady 2 soles’: “Ni al Monstruo lo han detenido así”

El conductor narró que durante su detención, tras exigir el pago del pasaje a la suboficial Teresa Cuba Lara y su hijo, se le imputaron delitos graves como amenazas de muerte y secuestro

Chofer recupera su libertad tras detención por ‘Lady 2 soles’ y denuncia abusos policiales. Fuente: 24 Horas de Panamericana Televisión

El caso del conductor de transporte urbano José Manuel Villafuerte, quien fue detenido tras un incidente con la suboficial Teresa Cuba Lara—conocida en redes como “Lady 2 soles”—ha generado gran repercusión en Lima. Villafuerte fue liberado después de 28 horas y denunció irregularidades durante el proceso. El hecho se produjo el 5 de octubre de 2025, cuando la agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), vestida de civil, se negó a pagar el pasaje de sus acompañantes en un bus urbano.

Según el conductor, Teresa Cuba Lara abordó la unidad acompañada de su hijo y otro acompañante. Villafuerte solicitó que pagaran los pasajes, ya que solo la suboficial tenía derecho a viajar gratuitamente. La negativa ocasionó una discusión y la agente contactó a colegas de la Unidad de Tránsito. El conductor fue trasladado a la Comisaría de Monserrate mientras los pasajeros grababan lo sucedido —material que se difundió rápidamente en redes sociales.

Ya en libertad, Villafuerte aseguró que la experiencia fue angustiante y que en ningún momento faltó al respeto a la suboficial. “Ni al Monstruo lo han detenido así, creo yo. Entonces, ¿cómo va a hacer ella eso?”, expresó en diálogo con 24 Horas de Panamericana Televisión.

Liberan a conductor de bus
Liberan a conductor de bus tras detención y denuncia irregularidades policiales. Foto: Composición Infobae Perú

Relató que la detención fue implementada por siete efectivos, quienes lo obligaron a bajar del bus y lo llevaron a la comisaría, a pesar de que intentó detenerse voluntariamente. El caso ha desatado debate sobre el empleo de la autoridad policial y el respeto a los derechos ciudadanos en el transporte público.

Chofer rompe su silencio tras detención por el caso ‘Lady 2 soles’

José Manuel Villafuerte aseguró que, desde el inicio del incidente, la suboficial nunca se identificó correctamente. Según su versión, la agente vestida de civil exigió que continuara el recorrido, aunque su intención era detenerse en la comisaría de Alfonso Ugarte. Más adelante, la suboficial le advirtió que sería interceptado en la avenida Caquetá, situación que se concretó con la llegada de varios efectivos quienes cerraron el tráfico y detuvieron la unidad.

Villafuerte describió la experiencia como “un infierno” y admitió que, gracias a los pasajeros que grabaron en vivo, pudo recibir auxilio inmediato. Señaló que la detención tuvo lugar ante decenas de testigos, incluidos niños y adultos mayores, lo que evidenció la magnitud del procedimiento y la exposición mediática. La viralización de los videos contribuyó a una liberación más ágil.

“Pensé que iba por una falta administrativa, pero dentro de la comisaría ya me estaban involucrando con muchos delitos, como que yo la había amenazado de muerte o la había secuestrado. Eso son mentiras”, afirmó en entrevista con RPP Noticias.

El incidente fue grabado por varios usuarios y los videos circularon rápidamente en redes sociales, impulsando la viralización del caso bajo el apodo “Lady 2 soles”.

Durante sus declaraciones, el conductor subrayó que en la comisaría le atribuyeron delitos graves, como amenazas de muerte y secuestro, acusaciones que considera falsas. Sostuvo que cumplía su ruta formal, que tanto su unidad como su documentación estaban en regla y que no existía justificación legal para las imputaciones elevadas por la suboficial.

Abogado del chofer denuncia irregularidades en la detención de Villafuerte

Rodrigo Noblecilla, abogado de Villafuerte, denunció irregularidades en la detención del conductor. Explicó que el acta de intervención fue elaborada y firmada por la propia suboficial Teresa Cuba Lara, lo que excede sus competencias. Según Noblecilla, la intervención debió estar a cargo de la Sección de Delitos de la Comisaría de Monserrate y no de un agente de tránsito.

“Estaría tomándose atribuciones que no le corresponden. Inclusive está tratando de sorprender a los transportistas, dándoles un beneficio económico a sus familiares, cuando eso no es así. Es muy grave”, señaló Noblecilla.

El abogado explicó que la suboficial habría incurrido en faltas graves al arrogarse funciones que no le correspondían, como la elaboración del acta y la detención en un calabozo. Indicó, además, que presentarán una denuncia ante la Inspectoría de la Policía por presunto abuso de autoridad, ya que la intervención se realizó de manera arbitraria y con presiones indebidas sobre el conductor.

La negativa al pago desencadenó una discusión y la posterior detención del conductor tras la llegada de siete efectivos policiales motorizados.

Estas irregularidades aumentan el debate sobre la responsabilidad de los efectivos policiales y la exigencia de respetar los protocolos legales en el transporte urbano. Noblecilla advirtió que la actuación de la suboficial sienta un precedente preocupante sobre el uso del poder policial en situaciones de la vida cotidiana.

Conductor denuncia imputaciones falsas durante su detención

Durante su permanencia bajo custodia, Villafuerte fue acusado de resistencia y desobediencia a la autoridad, así como de delitos contra la administración pública. El conductor manifestó que estas imputaciones no coinciden con los hechos y están basadas únicamente en declaraciones de la suboficial, sin pruebas. También afirmó que enfrentó acusaciones infundadas de amenazas y secuestro, que habrían supuesto un proceso judicial injusto.

Policía que llamó a 7
Policía que llamó a 7 efectivos por S/ 2 ya tenía denuncias por abuso de autoridad y podría ser destituida

El procedimiento policial tuvo lugar mientras varias rutas estaban restringidas por la procesión del Señor de los Milagros, lo que complicó el tránsito y la intervención. Según Villafuerte, los policías facilitaron su llegada a la comisaría, señal inequívoca de coordinación previa para documentar el arresto y elaborar el parte. Este detalle ha sido clave en su defensa y en la amplia visibilidad mediática del caso.

Pasajeros graban la detención del chofer por cobrarle pasaje a PNP

El conflicto se inició cuando Teresa Cuba Lara subió a un bus de la empresa Urano Tours y se negó a pagar el pasaje de sus acompañantes. Villafuerte exigió el pago y, tras la negativa, se produjo una discusión que llevó a la intervención de siete agentes de tránsito. La detención ocurrió en plena avenida Caquetá, donde el tráfico fue bloqueado para asegurar la acción policial.

Las grabaciones muestran la tensión dentro del bus, con pasajeros exigiendo la reanudación del viaje ante la prolongada detención causadas por la discusión.

Pasajeros del bus grabaron todo lo ocurrido, incluidas las órdenes de la suboficial y la llegada de los policías que trasladaron a Villafuerte a la comisaría. Los videos, difundidos en redes sociales, reflejaron la tensión en el transporte y la magnitud del despliegue policial, generando un debate amplio sobre el proceder de la policía y el respeto a los derechos de los ciudadanos.

“Si no hubiera sido mediático, creo que todavía no me soltarían”, concluyó.

El caso ha reavivado el debate sobre la obligación de los servidores públicos de respetar la ley y los procedimientos establecidos. Mientras Villafuerte continúa su defensa legal, la suboficial Teresa Cuba Lara enfrenta investigaciones por presunto abuso de autoridad, lo que mantiene el interés de la opinión pública sobre este incidente en Lima.

