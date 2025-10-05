Perú

Sedapal anuncia corte de agua en Lima para hoy, martes 7 de octubre: ocho distritos serán afectados

Numerosos hogares en la capital peruana enfrentarán una interrupción prolongada del suministro hídric por trabajos de limpieza y mantenimiento

Jordan Arce

Vecinos del distrito de San
Vecinos del distrito de San Juan de Lurigancho hacen filas en un punto de abastecimiento de agua en un corte de agua masivo del 2023. (Andina)

Hoy, martes 7 de octubre, miles de familias en Lima deberán prepararse para afrontar la interrupción del servicio de agua potable durante casi un día completo. Sedapal, la empresa estatal responsable de la gestión del elemento en la capital, comunció que al menos ocho distritos sufrirán desde las primeras horas un corte programado que se extenderá por más de 23 horas en algunas zonas.

La suspensión responde a trabajos de limpieza, desinfección y mantenimiento de reservorios y válvulas, medidas que forman parte del programa habitual para garantizar la calidad del agua en la ciudad.

Según lo anunciado por Sedapal, las operaciones de mantenimiento alcanzarán distintos puntos de las jurisdicciones de Santa Anita, La Molina, Ate, San Isidro, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Pachacámac.

sedapal - agua potable
sedapal - agua potable

La información fue detallada también en comunicados oficiales difundidos a través de los canales institucionales de la empresa.

El corte de agua no será uniforme: dependerá tanto de la ubicación como del punto exacto donde se ejecutarán las labores. La mayoría de los cortes comenzarán al mediodía y se prolongarán hasta la madrugada del día siguiente.

A continuación, se presenta el detalle distrito por distrito:

Santa Anita

  • Localidades afectadas: Asociaciones Los Portales de Santa Anita, Las Flores, Los Álamos, Las Vegas, Cultura Peruana Moderna, Urb. Primavera, Sol de Santa Anita, Condominio Las Lomas de Santa Anita, Urb. Santa Anita, Sol del Santa Anita.
  • Hora de inicio: Martes 7 de octubre, 12:00 m.
  • Restablecimiento: Martes 7 de octubre, 11:50 p.m.

La Molina

  • Localidades afectadas: Todo el distrito.
  • Hora de inicio: Martes 7 de octubre, 12:00 m.
  • Restablecimiento: Miércoles 8 de octubre, 1:00 a.m.

Ate

  • Sectores: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced, sectores 179, 180, 181.
  • Margen izquierda del Río Rímac. Altura Km. 6 Autopista Ramiro Prialé. Distrito El Agustino.
  • Hora de inicio: Martes 7 de octubre, 12:00 m.
  • Restablecimiento: Miércoles 8 de octubre, 1:00 a.m.

San Isidro

  • Zona: Urb. El Rosario (cuadrante: Av. Camino Real, Av. El Rosario, Av. Víctor Andrés Belaunde, Av. Aurelio Miró Quesada).
  • Sector: Sector 51.
  • Hora de inicio: Martes 7 de octubre, 12:00 m.
  • Restablecimiento: Martes 7 de octubre, 8:00 p.m.
sedapal - agua potable
sedapal - agua potable

San Martín de Porres

  • Localidades: Asoc. Rosa de América, P.J. Señor de los Milagros, Urb. Industrial Molitalia, Urb. Santa Isolina, Urb. Santa Luzmila.
  • Sector: Sector 85.
  • Hora de inicio: Martes 7 de octubre, 12:00 m.
  • Restablecimiento: Martes 7 de octubre, 8:00 p.m.

San Juan de Lurigancho

  • Sectores: Sector 420, que comprende: A.H. La Gruta Ampliación, A.H. Siglo XXI, A.H. 3-1, Santa María de la Gruta, Asoc. Paraíso de Santa María, Las Lomas de la Gruta, 27 de Febrero ampliación, Villa Solidaridad, A.H. 24 de Mayo ampliación, A.H. Villa La Gruta, 27 de Febrero, A.H. Villa Ampliación La Gruta, La Gruta.
  • Hora de inicio: Martes 7 de octubre, 8:00 a.m.
  • Restablecimiento: Martes 7 de octubre, 8:00 p.m.

Pachacámac

  • Sectores afectados: Sector 443, que incluye: C.P.R. Huertos de Manchay Sector Los Jardines, Manchay Centro Poblado Rural Huertos de Manchay Sector Virgen del Carmen, Sector Lk Los Jardines, Sector Central, Sector G, Sector H-1 Bello Horizonte, La Meseta, Sector Las Mesetas, Sector Central Alto y Bella Vista, Nueva Esperanza, Sector Nuevo Progreso de Huertos de Manchay, C.R.P. Huertos de Manchay y Sector Rinconada Alta, C.R.P. Sector La Meseta.
  • Hora de inicio: Martes 7 de octubre, 8:00 a.m.
  • Restablecimiento: Martes 7 de octubre, 8:00 p.m.

Recomendaciones de Sedapal

Se informó que las labores de mantenimiento afectarán la dotación regular en varios hogares y negocios. Por ello, Sedapal solicitó a los usuarios tomar previsiones, almacenar agua y evitar actividades innecesarias durante la paralización del servicio.

En algunos sectores, como parte de Ate y Santa Anita, la suspensión coincide con horarios de alta demanda, lo que podría impactar la rutina diaria de miles de residentes.

La empresa estatal precisó que las labores concluirán antes del mediodía del miércoles 8 en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay áreas donde el servicio retornará durante la noche del mismo martes.

Este tipo de paralización se incluye en el plan anual de mantenimiento, vital para preservar las condiciones óptimas de los depósitos y redes matrices. Aunque estos procesos suelen comunicarse con antelación, la magnitud de la interrupción programada para el 7 de octubre supera a las habituales, tanto por la cantidad de distritos impactados como por la extensión de los horarios.

