Expareja paraguaya de ‘El Monstruo’ lo habría delatado con la Policía parar cobrar la recompensa de un millón de soles

Autoridades señalan que la expareja estaría embarazada del líder de Los Injertos y buscaría beneficiarse de la recompensa ofrecida por Perú

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Expareja de “El Monstruo” habría
Expareja de “El Monstruo” habría facilitado su captura en Paraguay para reclamar recompensa de un millón de soles. (Foto composición: Infobae Perú/Latina)

La joven paraguaya, con quien Moreno habría tenido una relación sentimental en 2024 en Bolivia, actualmente se encontraría embarazada del detenido habría jugado un papel decisivo al brindar información clave sobre el paradero de Moreno, asegurando su captura por las autoridades paraguayas.

Jazmín Martínez Valdes es otra
Jazmín Martínez Valdes es otra mujer que viene siendo vinculada al Monstruo y habría cumplido un rol clave para su fuga, según la PNP. (Crédito: Latina)

‘El Monstruo’ quiere cobrar su propia recompensa

Según las investigaciones, Erick Moreno estaría intentando cobrar la recompensa de S/1 millón mediante su pareja, a pesar de haber sido la misma persona que proporcionó información para su captura.

“Detectamos que quien está detrás de este pedido de millón de soles es una persona que ocultó al ‘El Monstruo’, que gozó del dinero de la muerte de los peruanos a través de ‘El Monstruo’ y que ahora pretende hacerse de ese dinero a través de otro familiar (...) quiere cobrar el millón de soles a través de su mujer”, señaló el jefe de la División de Investigación de Crimen Organizado de la PNP.

Criminal peruano 'El Monstruo' era
Criminal peruano 'El Monstruo' era requerido en Perú y el Gobierno ofrecía una recompensa de S/1 000 000 para quien brindara información de su paradero | Foto composición: Infobae Perú / Policía de Paraguay

Coordinación internacional y limitaciones de la PNP

La PNP explicó que desde octubre del año pasado se mantuvo comunicación constante con la Policía Nacional de Paraguay, tras identificar mediante investigaciones tecnológicas la ubicación de donde se enviaban los mensajes extorsivos.

“Nosotros hemos enviado cuatro vece, cuatro equipos, 7 días, 16 días, la más larga 30 días. Nuestros agentes de inteligencia estando ahí, mostrándose para que se lleve a cabo para ir, porque teníamos que respetar siempre la soberanía y la jurisdicción”, expresó el coronel PNP.

Además, explicó que las autoridades peruanas no pudieron intervenir directamente en la captura, ya que ello habría vulnerado la soberanía paraguaya y afectado las relaciones bilaterales. “Los policías peruanos no podían hacer registros ni seguimientos directos ni ingresar en allanamientos, porque esto vulneraría la soberanía paraguaya y podría afectar la relación bilateral.”, agregó.

Pelea por los cuatro celulares
Pelea por los cuatro celulares de ‘El Monstruo’: Policía de Paraguay no entregaría equipos a Perú por “desconfianza”| Composición Infobae

A la salida de la sesión de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Santiváñez explicó que “hay extradiciones que han podido demorar dos meses, como extradiciones que han podido demorar dos años. En realidad resulta ser variable”, destacando la incertidumbre que rodea los procesos judiciales internacionales.

Juan José Santiváñez aclara situación de El Monstruo en Paraguay | Canal N

El titular del Minjus también precisó que existen dos vías posibles para el retorno de Moreno al Perú: la extradición formal o la expulsión desde Paraguay. En este último caso, explicó que “una expulsión facilita a veces la entrega de una persona porque es la determinación de que su ingreso ha sido con documentos fraudulentos o de manera fraudulenta y lo expulsan, y de esta manera el país requirente lo puede detener en la frontera”. Esta opción podría acelerar considerablemente el traslado del criminal al país.

No obstante, la decisión final sobre el procedimiento a seguir corresponderá a un juez paraguayo. Santiváñez indicó que Erick Moreno Hernández “tiene una carpeta fiscal allá, un requerimiento por un fiscal y es un juez el que ha determinado. Nosotros somos respetuosos de las decisiones que pueda tomar”, subrayando que las autoridades peruanas deberán acatar lo que disponga la justicia extranjera antes de que el condenado pueda enfrentar su sentencia en territorio nacional.

