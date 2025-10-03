Perú

Valeria Piazza se despide de ‘América Hoy’ entre lágrimas y abrazos: así fue su emotivo adiós en vivo

La conductora sorprendió al anunciar su salida definitiva del programa matutino, agradeciendo a sus compañeros y dejando claro que nuevos proyectos la esperan, pero sin cerrar la puerta a un posible regreso

Valeria Piazza se despide de ‘América Hoy’ entre lágrimas y abrazos: así fue su emotivo adiós en vivo. Video: América Hoy

La mañana de este viernes 3 de octubre, Valeria Piazza sorprendió a la audiencia al anunciar en vivo su salida definitiva del programa ‘América Hoy’. “Tantos años en televisión y me sigo poniendo nerviosa. La verdad es que hoy se acaba mi temporada 2025 en ‘América Hoy’, expresó la conductora.

El anuncio marcó el cierre de una etapa para la ex Miss Perú, quien explicó que la decisión responde a compromisos profesionales y nuevos proyectos que no podía seguir postergando.

Valeria Piazza anunció su salida del programa en vivo

El set de ‘América Hoy’ fue escenario de un momento inesperado cuando Valeria Piazza comunicó su retiro del programa. La conductora explicó que su permanencia en el magazine se había extendido más allá de lo previsto debido al buen ambiente laboral y la camaradería con sus compañeros.

“De hecho iba a ser hasta el 31 de julio, pero la hemos pasado tan bien, nos hemos divertido tanto que la hicimos más larga”, explicó Piazza. La modelo y presentadora detalló que su salida no fue una decisión improvisada, sino el resultado de conversaciones previas con el productor Armando Tafur.

Yo quiero agradecerle a todos, tengo varios proyectos. Yo ya había conversado con Armando antes, pero ahora sí tengo algunos viajes, algunos proyectos, tengo que cumplir con los contratos”, señaló Piazza. La conductora enfatizó que los nuevos retos profesionales y personales la llevaron a cerrar este ciclo en la conducción del programa matutino de América Televisión.

Valeria Piazza se despide de
Valeria Piazza se despide de ‘América Hoy’ entre lágrimas y abrazos: así fue su emotivo adiós en vivo.

Durante su intervención, Piazza subrayó el valor de la experiencia vivida en el programa y el vínculo forjado con el equipo. “Más que compañeros somos amigos”, afirmó, reflejando el ambiente de cercanía que caracterizó su paso por el espacio televisivo.

La despedida a Valeria Piazza en ‘América Hoy’

El anuncio de Valeria Piazza generó una reacción inmediata entre sus compañeros de conducción y el equipo de producción. Ethel Pozo, una de las conductoras, le entregó un presente en nombre del equipo y expresó: “Te vamos a extrañar y esperamos de verdad que vengas prontito”. La atmósfera en el set se tornó emotiva, con abrazos y palabras de afecto que evidenciaron el impacto de la despedida.

Piazza, conmovida por el gesto y las muestras de cariño, respondió con gratitud y dejó abierta la puerta a un posible retorno. “Claro que sí. Cuando ustedes me necesiten, voy a estar acá”, aseguró la conductora. Además, explicó que su alejamiento no implica un adiós definitivo a la televisión ni al programa, ya que suele participar en las ediciones de verano.

“Nadie sabe, pero cuando los chicos salen de vacaciones yo empiezo a hacer todos los programas de verano de diciembre hasta febrero. Vamos a ver qué pasa más adelante, yo siempre digo que lo he dado toda esta temporada, siento que nos hemos divertido muchísimo”, añadió la ex Miss Perú.

El equipo de ‘América Hoy’ acompañó a Piazza en su despedida con un fuerte abrazo grupal, mientras la conductora, visiblemente emocionada, estuvo a punto de derramar lágrimas al agradecer la oportunidad y el apoyo recibido durante su permanencia en el programa.

Valeria Piazza reapareció en ‘América Hoy’ y descarta renuncia | TikTok

El contexto de la salida de Valeria Piazza estuvo precedido por rumores sobre una posible renuncia, que circularon a finales de julio y principios de agosto de 2025. Estos comentarios se intensificaron tras una publicación de la exproductora Patty Lorena, quien sugirió que Piazza había decidido no renovar contrato debido a supuestos conflictos internos.

Sin embargo, la propia conductora disipó las especulaciones al reaparecer en el set de ‘América Hoy’ tras el receso por Fiestas Patrias, participando con normalidad y sin referirse directamente a los rumores. Su presencia en el programa fue interpretada como una confirmación de su continuidad en ese momento, hasta el anuncio oficial de su salida en octubre.

