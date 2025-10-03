Perú

Minedu anuncia vacaciones escolares en octubre a nivel nacional: conoce la fecha de inicio y si aplica a colegios privados

Según el ministerio, la medida busca equilibrar el rendimiento académico con el bienestar físico y emocional de los estudiantes

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Vacaciones escolares en octubre: Minedu
Vacaciones escolares en octubre: Minedu anuncia semana de descanso para alumnos a nivel nacional. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó el calendario oficial para el año escolar 2025, en el que se precisa la fecha de las vacaciones de octubre para los estudiantes de todo el país. Según la Resolución Ministerial N.° 556-2024-MINEDU, se ha programado el cuarto bloque de la Semana de Gestión, que incluye cinco días de receso académico para escolares.

De acuerdo con el cronograma, las “vacaciones escolares” de octubre se llevarán a cabo del 13 al 17 de octubre, lo que representará un descanso de una semana para los alumnos. Esta disposición se aplicará a nivel nacional y busca garantizar un equilibrio entre el rendimiento académico y el bienestar emocional de los estudiantes.

Calendario escolar 2025: así se
Calendario escolar 2025: así se programan las vacaciones por Fiestas Patrias en colegios privados

Breve descanso para los estudiantes

Durante este periodo, los escolares podrán desconectarse de las actividades académicas y aprovechar un espacio de recuperación física y emocional después de varias semanas de clases intensivas. El Minedu resaltó que este tiempo cumple una doble función: brindar descanso a los estudiantes y permitirles repasar lo aprendido antes de iniciar un nuevo bloque de estudios.

Sin embargo, para los docentes y directivos de las instituciones educativas, la situación será distinta. Durante la Semana de Gestión, ellos deberán continuar acudiendo a sus centros de trabajo para realizar actividades administrativas y pedagógicas. Entre estas figuran la organización de notas, la evaluación del avance académico y la preparación de estrategias de enseñanza orientadas a mejorar los resultados del alumnado.

Certificación internacional en programación para
Certificación internacional en programación para escolares: Iniciativa del Minedu para estudiantes de 4º y 5º - Minedu

Importancia de la Semana de Gestión

El Minedu precisó que la Semana de Gestión no es solo un periodo administrativo, sino un espacio fundamental para fortalecer la calidad educativa. A través de estas jornadas, los equipos directivos y profesores reflexionan sobre el desarrollo del año escolar, identifican oportunidades de mejora y planifican acciones para optimizar el proceso de enseñanza.

Estas prácticas, que forman parte del calendario unificado a nivel nacional, aseguran el cumplimiento de los objetivos educativos y de los días lectivos mínimos establecidos por ley. Además, refuerzan la gestión integral en sus cuatro dimensiones: estratégica, pedagógica, administrativa y comunitaria.

El ministro Morgan Quero aseguró
El ministro Morgan Quero aseguró que la caja chica se usa únicamente para gastos menores e indispensables, bajo control y con topes definidos. (Foto composición: Infobae Perú/Minedu)

¿Medida aplica en colegios privados?

Si bien las instituciones educativas públicas deberán cumplir con el calendario unificado sin modificaciones, los colegios privados contarán con cierta flexibilidad. El Minedu ha dispuesto que estos centros educativos podrán establecer fechas distintas, siempre que respeten los parámetros mínimos y que estas decisiones se incorporen en su Reglamento Interno.

“En el caso de las IIEE privadas, estas pueden establecer fechas distintas siempre que lo consideren conveniente y cumplan con los criterios mínimos, incluyendo esta organización en el Reglamento Interno de las instituciones educativas”, se lee en resolución del Minedu.

Esta autonomía, explicaron, responde a la diversidad de contextos en el sector privado, lo que permite adaptar los cronogramas a sus propias necesidades sin alterar los objetivos pedagógicos. En contraste, en las instituciones públicas se aplicará la medida de forma estandarizada, garantizando un marco común en todo el país.

Año escolar 2024: cuándo empezarán
Año escolar 2024: cuándo empezarán clases los colegios privados. (Foto: Andina)

Garantizar la calidad educativa

Con este anuncio, el Ministerio de Educación busca reforzar el equilibrio entre las demandas académicas y el bienestar integral de los estudiantes. Al mismo tiempo, se asegura que los docentes cuenten con un espacio de planificación y mejora que impacte en la calidad del aprendizaje.

De esta manera, las vacaciones de octubre se convierten en un periodo clave dentro del año escolar 2025, no solo como un receso estudiantil, sino también como una oportunidad para fortalecer la gestión educativa a nivel nacional.

Temas Relacionados

Vacaciones escolaresAño escolar 2025ColegiosMinisterio de Educaciónperu-noticias

Más Noticias

Fiscalía alista acusación por lavado de activos contra Renovación Popular: ¿Qué dicen los testimonios sobre el modus operandi?

La investigación a Renovación Popular, considerada sucesora jurídica de Solidaridad Nacional, indica que la agrupación política habría canalizado y blanqueado fondos ilícitos provenientes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS durante la campaña municipal de 2014

Fiscalía alista acusación por lavado

Entradas Universitario vs Sporting Cristal: precios y dónde comprar boletos para el clásico por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

‘Cremas’ y ‘celestes’ chocarán en el Estadio Nacional por la fecha 14. La preventa de tickets ya inició este viernes 3 de octubre

Entradas Universitario vs Sporting Cristal:

Johanna San Miguel es criticada por burlarse del físico de streamer en podcast de Mario Irivarren y Laura Spoya: “Tengo estómago”

Ante ello, el chico reality y Laura Spoya atinaron a reírse y no a detener el bullying contra su compañero

Johanna San Miguel es criticada

Beca 18-2026: Pronabec recuerda que solo quedan dos días para inscribirse al Examen Nacional de Preselección

Este sábado 4 y domingo 5 de octubre, Pronabec llevará a cabo una ‘Becatón’ presencial en la sede central de la entidad

Beca 18-2026: Pronabec recuerda que

Vecinos de Surco denuncian demolición para recuperar espacios en parque Los Álamos de Monterrico y advierten: “Constituye delitos”

La Municipalidad de Santiago de Surco indicó que en 15 predios fue necesaria la intervención de la fuerza pública, aunque recordó que previamente otorgó 45 días para que los ocupantes retiraran de forma voluntaria las construcciones en áreas verdes

Vecinos de Surco denuncian demolición
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía alista acusación por lavado

Fiscalía alista acusación por lavado de activos contra Renovación Popular: ¿Qué dicen los testimonios sobre el modus operandi?

Dina Boluarte tilda de “negacionistas” a sus críticos y pide no votar por ellos en Elecciones 2026: “Se van a disfrazar de buenos corderos”

Canciller Elmer Schialer ante posibles renuncias en el Gabinete previo a las Elecciones 2026: “Se están tomando previsiones”

PJ dicta prisión preventiva contra ‘Pequeño J’ por 9 meses para su extradición a Argentina

Dina Boluarte se quedaría sin Gabinete ante renuncia de sus principales ministros para postular a las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Johanna San Miguel es criticada

Johanna San Miguel es criticada por burlarse del físico de streamer en podcast de Mario Irivarren y Laura Spoya: “Tengo estómago”

Valeria Piazza se despide de ‘América Hoy’ entre lágrimas y abrazos: así fue su emotivo adiós en vivo

Samahara Lobatón dio a luz a su tercer bebé en Estados Unidos: “Nuestros planes eran otros”

Anahí de Cárdenas regresa a los escenarios tras dar a luz y se une a ‘Reina de Corazones’ con Mayra Goñi, Cielo Torres y más

¿No sabes qué ver el fin de semana? Las mejores series de HBO Max Perú para hacer maratón frente a la TV

DEPORTES

Entradas Universitario vs Sporting Cristal:

Entradas Universitario vs Sporting Cristal: precios y dónde comprar boletos para el clásico por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El jugador con raíces peruanas que destaca en España y Manuel Barreto dejó escapar: Bolivia lo convocó para amistosos

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Con Marko Ciurlizza, el renovado comando técnico de Manuel Barreto para el amistoso Perú vs Chile por fecha FIFA

Canal TV exclusivo que transmitirá Atenea Open 2025: partidos de Universitario, Perú Sub 19, Géminis y Atlético Atenea