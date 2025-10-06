Jane Goodall, quien nos enseñó a mirar con empatía

Jane Goodall revolucionó la investigación de los chimpancés en África desde 1960.

Hay personas cuya sola presencia transforma la forma en que entendemos la vida. Jane Goodall fue una de ellas.

Llegó al corazón de África en 1960 con una libreta, unos binoculares y una curiosidad sin fronteras. Sin protocolos, sin laboratorios. Solo la intuición de que la naturaleza no necesitaba ser conquistada, sino comprendida. Fue esa mirada —atenta, silenciosa, respetuosa— la que cambió la ciencia para siempre.

Jane Goodall besa a la cjimpancé Tess en el Santuario de Chimpancés de Sweetwaters, en Nairobi, Kenia, el 6 de diciembre de 1997. (AP Foto/Jean-Marc Bouju, Archivo)

Durante más de seis décadas, Jane nos enseñó que los animales no son “recursos” ni “objetos de estudio”, sino seres con emociones, cultura y memoria. Que los chimpancés usan herramientas, que se abrazan, que se reconcilian. Pero sobre todo, que nosotros, los humanos, no somos tan distintos de ellos como creíamos.

Su vida entera fue un recordatorio de algo que la modernidad pareció olvidar: que la inteligencia no solo está en la razón, sino también en la empatía. Que mirar un bosque, un río o una manada de chimpancés puede ser un acto científico y espiritual a la vez.

Demostró que los chimpancés muestran emociones, culturas y conductas similares a los humanos.

Goodall no alzó la voz con estridencia. La alzó con ternura, y fue esa ternura la que terminó moviendo montañas. En tiempos donde la desesperanza parece ganar terreno, su legado sigue siendo una brújula moral: la fe en que el cambio comienza con la decisión individual de cuidar.

Su mensaje fue simple y, por eso mismo, profundamente transformador:

“Cada persona puede marcar la diferencia. Cada día. En todo lo que hace.”

Su método rechazó los laboratorios y apostó por la observación respetuosa en la naturaleza.

Ese principio hoy se siente más urgente que nunca. Frente al colapso ecológico, la desigualdad y el cansancio del planeta, Jane nos dejó un mapa que no está hecho de leyes ni de tratados, sino de actos cotidianos: escuchar más, consumir menos, proteger lo que nos protege.

Pero su herencia va más allá de la conservación. Jane encarnó una visión de prosperidad que no se mide en acumulación, sino en armonía. Una prosperidad que se regenera —la que nace cuando restauramos los ecosistemas, cuando las economías se vuelven aliadas de la vida, cuando la ciencia y la compasión vuelven a hablar el mismo idioma.

Enseñó que la empatía y la ciencia pueden ir de la mano.

Quizás ese sea el verdadero homenaje que podemos ofrecerle: construir una civilización que mida su éxito por la salud del planeta que la sostiene.

Jane Goodall nos enseñó a observar sin dominar, a estudiar sin separar, a proteger sin miedo. En un siglo obsesionado con la velocidad, ella defendió la velocidad paciente del bosque. En un mundo que valora lo nuevo, ella nos recordó el valor de lo que permanece.

Su partida nos duele, pero también nos convoca. Nos deja la tarea de continuar una conversación que empezó hace más de sesenta años, cuando una joven mujer, sola entre árboles y sonidos, eligió escuchar.

Porque al final, eso fue Jane: una mujer que convirtió la escucha en sabiduría.Y es esa forma de escuchar —atenta, empática, regenerativa— la que puede reconciliar a la humanidad con la vida.