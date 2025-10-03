Dos adolescentes llevan cinco días desaparecidos en el Callao: Madres piden ayuda para ubicarlos

Dos menores desaparecen desde hace cinco días en el Callao| Latina Noticias

La desaparición de dos adolescentes en el Callao ha generado alarma a sus familias. Leisy Juliet Cajusol Segovia, de 16 años, y José Andrés Villavicencio Cubas, de 15 años, fueron vistos por última vez el lunes en la vivienda del joven, ubicada en el primer puerto. Desde ese momento, ambos menores, compañeros de cuarto de secundaria, permanecen inubicables y sus madres han realizado llamados urgentes para que se aceleren las investigaciones policiales.

Las madres de los adolescentes resaltaron ante Latina Noticias que no han logrado establecer comunicación ni rastrear los teléfonos de sus hijos. Los intentos para contactarlos resultaron infructuosos, pues los celulares permanecen apagados desde días atrás.

Te pido que vuelvas pronto, hijita, que me des un rastro para llegar a ti. No tengas miedo. [...] Sabes que siempre he estado para ti, siempre cuentas con mi apoyo. No sé por qué, por qué pasó todo esto", manifestó la progenitora.

Familias reportan desaparición de dos estudiantes en el primer puerto| Latina Noticias

Asimismo, señaló que tuvo que recurrir a servicios informáticos para intentar ubicar el celular de la menor y encontrar pistas de dónde estaría.

Lisbeth Cubas, madre de José Andrés, precisó que también recurrieron a entramados técnicos para acceder a los últimos registros de ubicación y mensajería del móvil de la adolescente, sin éxito. “Su celular está totalmente apagado ya varios días”, afirmó.

Los familiares han insistido en que la denuncia se encuentra en proceso tanto en la comisaría como en la División de Investigación Criminal de Bellavista. Según la información del citado medio, los responsables policiales esperan la geolocalización de los aparatos, aunque las familias insisten en que la prioridad debe ser una búsqueda activa.

El último rastro de los jóvenes

El último rastro conocido de los estudiantes se produjo el lunes. Lisbeth Cubas detalló que José Andrés vestía el uniforme deportivo del colegio, de color rojo con franjas, sin llevar ropa adicional. Entre los bienes que desaparecieron junto a los jóvenes, la madre mencionó una laptop y dos guitarras, una eléctrica y una clásica, objetos cuya venta es considerada por la familia como posible fuente de recursos para los adolescentes.

Las familias mantienen la hipótesis de que ambos jóvenes podrían estar recibiendo apoyo de una tercera persona adulta. El seguimiento con geolocalización se encuentra obstaculizado porque los teléfonos permanecen fuera de línea.

Desaparición de dos escolares en el Callao: familiares insisten en búsqueda activa| Latina Noticias

“Hasta los informes que tenemos es que hay detrás de ellos una persona adulta [...] supuestamente ayudándolos, manipulándolos y ya tenemos miedo de eso”, indicó la madre de la menor.

La madre del adolescente también narró que vio a su hijo en su cuarto en compañía de una menor, por lo que le pidió hablar con él. Sin embargo, cuando acude a llamar a su esposo, ambos habían desaparecido. Es así como la señora da aviso a la mamá de Leisy, quien confirma que tampoco estaban en su casa.

Los adolescentes estaban por iniciar las actividades de cierre del año escolar, con reuniones y un viaje de promoción planeado para finalizar la secundaria.

El rostro y la identidad de Leicy Juliet Cajusol Segovia y José Andrés Villavicencio Cubas han sido divulgados con autorización de las familias para facilitar la búsqueda y colaboración ciudadana.

Cualquier información será clave para la familia. Puedes comunicarte al 114 o también al