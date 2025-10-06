Perú

Empresas de transporte de Lima Norte anuncian que el paro seguirá hasta reunirse con la presidenta Dina Boluarte o el premier Arana

El reciente crimen de un conductor en San Juan de Miraflores encendió el malestar en el sector y motivó una protesta sin precedentes

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Tensión en Lima Norte: transportistas paralizan avenidas y exigen diálogo directo con Dina Boluarte o el premier Arana. (Latina Noticias)

Las calles del norte de Lima amanecieron cargadas de tensión y reclamos. En avenidas clave, los buses permanecían detenidos, formando filas interminables en los alrededores del óvalo de Habich, en San Martín de Porres. No se trataba de una jornada cualquiera. La protesta convocada por las empresas de transporte urbano coincidió con el creciente malestar por la inseguridad y la reciente muerte de un conductor en San Juan de Miraflores, un hecho que, según los empresarios, “rebasó los límites” de la tolerancia.

Desde primeras horas, representantes de diversas compañías se agruparon en los puntos de bloqueo para hacer escuchar su pedido: ser recibidos directamente por la presidenta Dina Boluarte o el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. Ninguna otra autoridad —ni ministros ni congresistas—, afirmaron, será interlocutor válido.

Los empresarios aseguran que no son dirigentes gremiales tradicionales, sino dueños de flotas y operadores que enfrentan diariamente la extorsión y la violencia. En el óvalo de Habich, donde se concentró uno de los grupos más numerosos, los voceros detallaron que representan a unas doscientas empresas con cerca de dos mil unidades detenidas.

Las empresas exigen diálogo directo con el Gobierno

Con sus propios buses, los
Con sus propios buses, los transportistas vienen bloqueando algunas vías principales de Lima Metropolitana hoy lunes 6 de octubre.

Uno de los voceros tomó la palabra frente a los medios. “Somos representantes de la Asociación de Empresas de Transporte Urbano de Lima Norte. La medida va a seguir hasta que nos atienda el premier o la presidenta. No nos vamos a reunir con ministros ni congresistas, con nadie más”, declaró con firmeza.

A su lado, otro empresario confirmó la magnitud de la paralización. “Estamos hablando de empresas como El Rápido, Consorcio Vía, Los Loros, Nueva América, Santa Cruz, LIPETSA... en total, más de doscientas empresas”, explicó. Según precisó, la decisión fue adoptada en conjunto entre transportistas de los conos Norte, Este y Sur. “El paro continuará veinticuatro, cuarenta y ocho, setenta y dos horas o lo que sea necesario. No nos interesa parar dos o tres días más si no hay respuesta”, agregó.

El malestar no se limita al reciente crimen. Los empresarios sostienen que la situación de inseguridad y la falta de acciones concretas del Estado han deteriorado el transporte urbano. “Ya son más de sesenta muertes y el Gobierno no hace nada. Lo lamentable es que se han sentado muchas veces con personas que no nos representan, y eso ha generado paralizaciones fraccionadas”, señaló un representante de la empresa Nueva América.

Durante el diálogo, los empresarios fueron enfáticos en responsabilizar al Estado por la falta de medidas efectivas contra la criminalidad. “La extorsión no solo afecta al transporte, afecta a todos: pequeños y grandes comerciantes. Las leyes que se aprueban en el Congreso favorecen a la delincuencia, y el Congreso tampoco nos representa”, expresó uno de ellos.

También criticaron la ineficacia de los anuncios oficiales. “Se dijo que la Policía iba a acompañar a los buses, que se comprarían cámaras, que se reforzaría la vigilancia. Hasta ahora no hay presupuesto ni resultados”, indicó un empresario, quien pidió una “reorganización completa de la Policía Nacional”.

La desconfianza hacia las instituciones fue una constante en los testimonios. “Vamos a las comisarías, hacemos denuncias y los delincuentes se enteran. Ya saben quién fue, con quién hablamos. No hay confianza en la Policía”, aseguró otro de los voceros.

Bloqueos y tensión en Lima Norte

Fiscales recorren la avenida Túpac
Fiscales recorren la avenida Túpac Amaru durante el paro de transportistas en Lima Norte. | Ministerio Público

En los alrededores de Habich, las avenidas mostraban un panorama caótico. Vehículos detenidos, choferes apostados junto a sus unidades y algunos enfrentamientos menores entre conductores y ciudadanos que intentaban cruzar la zona. Aunque hubo presencia policial, los manifestantes insistieron en mantener los bloqueos.

Las empresas Santa Cruz, El Rápido y Nueva América confirmaron su participación activa en la medida. “Mientras no nos atiendan, la paralización va a continuar. No somos dirigentes gremiales, somos empresarios que convivimos con nuestros operadores todos los días”, indicó uno de ellos.

En tanto, las vías en Lima Norte, desde el puente Control hasta los alrededores de la avenida Zarumilla, permanecen restringidas. Los manifestantes sostienen que la continuidad del paro dependerá de la disposición del Gobierno al diálogo. “El premier o la presidenta, nada más. Si no nos atienden, esto seguirá paralizado”, concluyó el representante de la empresa El Rápido.

Temas Relacionados

paro de tranportitasDina BoluarteEduardo AranaSan Juan de MirafloresSan Martín de Porresperu-noticias

Más Noticias

Keiko Fujimori niega gobernar en la sombra y se deslinda de Dina Boluarte: “No estaba en mi plancha, debía asumir nos guste o no”

La lideresa de Fuerza Popular descartó tener influencia en el Ejecutivo, calificó como un “mito” la idea de que ejerce poder desde las sombras y aseguró que solo se ha reunido dos veces con la presidenta

Keiko Fujimori niega gobernar en

Miss Bolivia denuncia trato desigual y favoritismos hacia algunas candidatas en el Miss Grand International 2025

La representante de Bolivia encendió las redes al compartir su experiencia de desorganización y falta de apoyo en el certamen, abriendo un debate sobre la equidad y los recursos en los concursos de belleza

Miss Bolivia denuncia trato desigual

Retiro AFP 2025: cronograma oficial para solicitar el desembolso de acuerdo al último dígito de tu DNI

La Asociación de AFP publicó las fechas que los interesados en acceder hasta 4 UIT deben tener en cuenta para realizar el trámite

Retiro AFP 2025: cronograma oficial

Paro de transportistas HOY EN VIVO: tras una jornada con enfrentamientos y caos por falta de unidades, desbloquean las vías en Lima Metropolitana

La medida, convocada tras el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores, afecta a cerca del 90% de los buses urbanos en Lima y obliga a la suspensión de clases escolares

Paro de transportistas HOY EN

Manuel Barreto explica la razón de la ausencia de Renato Tapia en la renovación de la selección peruana y pasa por alto su comentario irónico

El nuevo entrenador interino de la selección peruana decidió, en primera instancia, recortar al mediocentro con el propósito de darle una mayor exposición a otros puntuales, sobre todo jóvenes

Manuel Barreto explica la razón
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori niega gobernar en

Keiko Fujimori niega gobernar en la sombra y se deslinda de Dina Boluarte: “No estaba en mi plancha, debía asumir nos guste o no”

Rafael López Aliaga a una semana de anunciar su posible renuncia: “Estoy trabajando para lo que se nos viene”

Cardenal Carlos Castillo emplaza al Gobierno por extorsiones y asesinatos: “Una sola vida requiere inmediata atención”

Dina Boluarte y ministro del Interior recomiendan “no contestar llamadas desconocidas” como solución a la extorsión

Familiares de víctimas de DD.HH. cuestionan idoneidad del defensor del Pueblo ante la FIO

ENTRETENIMIENTO

Miss Bolivia denuncia trato desigual

Miss Bolivia denuncia trato desigual y favoritismos hacia algunas candidatas en el Miss Grand International 2025

Jefferson Farfán sorprende con anuncio de boda con Xiomy Kanashiro y desata una ola de felicitaciones

Yirko Sivirich deslumbra en la Semana de la Moda París con homenaje a Huancayo

Christian Domínguez decepcionado por las declaraciones de su hija sobre Karla Tarazona: “Está dolido”

Flavia López desfiló en el Miss Grand International tras accidente: vendada, sin muletas y con ayuda de sus compañeras

DEPORTES

Manuel Barreto explica la razón

Manuel Barreto explica la razón de la ausencia de Renato Tapia en la renovación de la selección peruana y pasa por alto su comentario irónico

Jorge Fossati no olvida su etapa con Perú: “Pasaron un millón de cosas, pero alguien se va a encargar algún día de decir toda la verdad”

Christian Cueva recordó su emotivo abrazo con Ricardo Gareca en la selección peruana: “Simplemente gracias”

La nostalgia de Emanuel Herrera: recordó sus mejores momentos con Sporting Cristal en Instagram

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025?