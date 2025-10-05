Zully, reconocida streamer de Kick y generadora de contenido, protagonizó un episodio viral tras confundirse con la clásica pregunta sobre el peso de un kilo de piedras y uno de algodón. La escena se desarrolló en el concurso ‘Miss Primavera’, organizado por una conocida radio local, donde la joven fue invitada como participante y sorprendió a la audiencia por su inesperada reacción en el escenario.

Durante el certamen, la presentadora Leysi Suárez formuló la pregunta: “¿Qué pesa más? ¿Un kilo de piedras o un kilo de algodón?”

Ante la consulta, Zully respondió con seguridad que era el kilo de piedras. Al recibir abucheos del público, corrigió con “el kilo de algodón” y, al notar la confusión general, añadió casi al azar que ambos pesaban igual. El momento, registrado en video, se difundió rápidamente por redes sociales y redes de mensajería, lo que la convirtió en el centro de comentarios y bromas.

Zully se defiende por no saber que un kilo de piedras y uno de algodón pesan igual: “Hasta ahorita no entiendo”

La repercusión llevó a que numerosas personas criticaran a Zully por no saber que un kilo de cualquier material pesa lo mismo, sin importar de qué esté hecho. El episodio digitalizó el debate sobre el peso y la viralizó como tendencia temporal en plataformas sociales y foros de entretenimiento.

Frente al aluvión de cuestionamientos, la streamer recurrió a su propio canal para aclarar lo vivido y dar su versión de los hechos. En su transmisión, expuso abiertamente la causa de su desconcierto: “Como me van a hacer una pregunta, cuál pesa más un kilo de piedras o un kilo de algodón. Hasta ahorita no entiendo. Mentira, ya sí entendí, me tuvieron que explicar como 10 personas. Lo que pasa es que un kilo de piedras y un kilo de algodón pesan los dos lo mismo. La verdad, después de dos días recién entendí”.

La sinceridad de Zully —admitiendo que necesitó que varias personas le explicaran el concepto para entenderlo por completo— generó reacciones mixtas, tanto de apoyo como de crítica. Algunos seguidores valoraron su honestidad y humor, mientras otros insistieron en la importancia de conocimientos básicos incluso en concursos de entretenimiento.

A pesar de la tensión inicial en el escenario, la streamer canalizó la viralidad para mostrarse cercana y auténtica frente a su comunidad digital. “Me tuvieron que explicar como 10 personas”, reiteró entre risas, restando gravedad al incidente y asumiendo su error con naturalidad.

Zully debuta como cantante con ‘Las bonitas con las bonitas’ y marca récord en Kick

Zully sorprendió a sus seguidores al lanzar su primer sencillo titulado ‘Las bonitas con las bonitas’. El estreno oficial se realizó la noche del jueves 18 de septiembre en la discoteca Vale Todo Downtown en Miraflores, con una transmisión en directo a través de la plataforma Kick que reunió a más de 33 000 espectadores conectados simultáneamente. Esta cifra marcó un récord para la creadora de contenido en sus transmisiones en vivo.

El lanzamiento incluyó la presentación del videoclip, que ya supera las 100 000 visualizaciones y suma más de 3 000 comentarios en menos de 24 horas desde su publicación en YouTube. Los mensajes de apoyo destacan el ritmo contagioso del tema y la actitud de Zully, quien estuvo acompañada en el escenario por el reguetonero Kevvo.

Durante el evento, Zully expresó su entusiasmo y agradeció la respuesta de sus seguidores: “El dembow de la canción es muy bueno, incluso con Kevvo ya está reventando”, resaltó. La artista también recomendó a los nuevos creadores de contenido perseverar pese a las críticas: “Aconsejo a todas las personas que inician que siempre te van a criticar, sea bueno o malo. Tú sigue brillando y sigue lo tuyo hasta cumplir tus metas”.

La influencer dejó abierta la posibilidad de futuras colaboraciones, especialmente con Flavia Laos, lo que despertó expectativas en sus seguidores sobre posibles nuevos proyectos musicales.