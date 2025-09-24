Perú

La influencer Zully confirma su deseo de postular al Miss Perú y revela cómo se está preparando

La influencer sorprendió al confirmar que planea participar en el concurso de belleza. Reconoció que aún necesita pulir su desenvolvimiento, pero aseguró que trabaja en modelaje y música con miras a un futuro en las pasarelas.

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
La influencer Zully reveló que
La influencer Zully reveló que sueña con el Miss Perú y está tomando clases de modelaje y música, mostrando que su meta va en serio y que la veremos darlo todo en la pasarela y el escenario (Instagram)

Durante una entrevista en ‘América Espectáculos’, la influencer Zully reveló que sueña con competir en el Miss Perú y que ya está considerando el camino para lograrlo. Frente a Jazmín Pinedo, la joven aseguró que se encuentra en una etapa de preparación personal que incluye formación en modelaje y una apuesta más firme por su carrera musical.

Admitió que aún tiene aspectos por mejorar, en especial su desenvolvimiento en escena, pero dejó claro que su interés por el certamen es auténtico y que está enfocada en trabajar sus metas. La noticia llegó en medio de especulaciones sobre las posibles candidatas al concurso, lo que ha despertado la atención de sus seguidores y del público.

Zully confirma su deseo de llegar al Miss Perú

La influencer no evadió la
La influencer no evadió la pregunta y aceptó que Miss Perú está entre sus planes. Con naturalidad, reconoció que aún debe reforzar su desenvolvimiento, aunque ya piensa en la preparación necesaria. (Instagram)

La conversación surgió en un momento casual, cuando Jazmín Pinedo preguntó si eran ciertos los rumores que circulaban en redes sobre una posible postulación. Lejos de negarlo, Zully lo confirmó con naturalidad: “Sí, claro. A mí sí me gustaría prepararme. Yo sé que me falta un poco más de desenvolvimiento. También me falta prepararme más”. Con esa respuesta, la joven dejó en claro que su objetivo no es improvisado, sino una idea que ya está contemplando con seriedad.

La conductora destacó el realismo de la influencer, quien reconoció abiertamente que tiene aspectos por reforzar antes de pisar un escenario de esa magnitud. “Todos tenemos que mejorar en muchas cosas para lograr alguna meta que queremos, así que eso está súper”, señaló Pinedo, respaldando la honestidad de su invitada.

La declaración no pasó desapercibida, pues Zully ha construido en los últimos meses una base de seguidores que sigue de cerca cada uno de sus pasos en redes sociales y ahora se mantiene expectante frente a este nuevo anuncio.

Preparación en modelaje y música como parte de su plan

Para Zully, el camino hacia
Para Zully, el camino hacia Miss Perú incluye trabajar en modelaje y música. Afirma que estas áreas se han convertido en pilares que la impulsan a crecer y consolidar su trayectoria. (Instagram)

Más allá del certamen, Zully explicó que sus esfuerzos están dirigidos a dos áreas principales: el modelaje y la música. “Sí, me gustaría más enfocarme también en esto del modelaje o también más en mi música”, expresó, remarcando que ambos caminos se complementan en su desarrollo personal y profesional.

El interés por la pasarela no es nuevo. En el último año ha sido vista en talleres y actividades relacionadas al mundo del modelaje, incluso vinculada a Marina Mora, exreina de belleza y empresaria en este rubro. Esa cercanía ha despertado especulaciones sobre una futura incursión en el Miss Perú, rumor que ahora se confirma con sus propias palabras.

En cuanto a la música, Zully ha mostrado que no solo busca destacar por su imagen, sino también por su talento artístico. Para muchos, su participación en el Miss Perú tendría como punto fuerte la interpretación musical en la tradicional ronda de talentos del certamen, lo que sumaría un rasgo distintivo a su candidatura.

La influencer dejó claro que no se trata de un capricho momentáneo, sino de un plan que involucra preparación, constancia y trabajo en su proyección pública.

Rumores sobre candidatas y el camino que le espera

En un contexto de aspirantes
En un contexto de aspirantes con recorrido previo, Zully busca abrirse paso. Su preparación, autenticidad y el interés del público marcan el inicio de un desafío lleno de expectativas. (Instagram)

El anuncio de Zully llega en un contexto donde ya se habla de las posibles concursantes para la próxima edición del Miss Perú. Algunas de las mencionadas son jóvenes con experiencia previa en certámenes, e incluso se comenta que una de ellas estuvo muy cerca de coronarse en ediciones anteriores.

Esa competencia anticipada coloca a Zully en un escenario exigente. Su decisión de dar el paso hacia el concurso implica enfrentarse a candidatas que ya conocen el ritmo de la preparación y que manejan experiencia en escenarios. Sin embargo, su frescura, autenticidad y el respaldo de un público joven que la sigue en redes podrían jugar a su favor.

Quienes han observado su evolución aseguran que su determinación es una de sus mayores fortalezas. “Ella ya está enfocada”, se comentó en el set donde reveló su interés por el certamen, dando a entender que no se trata de un simple deseo, sino de un proceso en marcha.

Por ahora, lo que queda claro es que Zully no pretende quedarse al margen de las oportunidades. Su decisión de compartir públicamente que le interesa el Miss Perú marca el inicio de un camino en el que modelaje, música y preparación personal se entrelazan para darle forma a un proyecto ambicioso.

Temas Relacionados

ZullyMiss Perúperu–entretenimiento

Más Noticias

Gobierno confirma reconciliación con Rafael López Aliaga y declara reservada la información del tren Lima–Chosica

El premier Eduardo Arana confirmó la reconciliación con el alcalde de Lima y anunció que la información sobre el proyecto se mantendrá reservada hasta tomar una decisión final, con el fin de evitar la politización

Gobierno confirma reconciliación con Rafael

Vientos y lluvias arrancan techo de colegio en Pangoa y dejan a decenas de escolares sin aulas

Comunidad escolar exige intervención urgente de autoridades locales y regionales para rehabilitar la institución

Vientos y lluvias arrancan techo

Streamers de Kick en la mira de la Sunat: entidad advierte que creadores de contenido deberán pagar impuestos por sus ingresos online

La jefa de la entidad indicó que hasta la fecha más de 100 plataformas digitales, entre ellas Netflix, Cabify, Roblox y Airbnb, ya cuentan con RUC y cumplen con el pago del IGV

Streamers de Kick en la

Machu Picchu en crisis: presentan proyecto de ley para crear ente autónomo que gestione el santuario histórico

Ante crecientes presiones de gremios turísticos en Cusco, la iniciativa inspirada en Pompeya, Chichen Itzá y las Islas Galápagos plantea un organismo adscrito a la PCM para asegurar la preservación de la Maravilla del Mundo

Machu Picchu en crisis: presentan

Qué significa ser una persona que sabe dar las gracias, según la psicología

Decir “gracias” no es solo un hábito de cortesía: desde la psicología, implica rasgos profundos de carácter, autoestima y relación con los demás

Qué significa ser una persona
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno confirma reconciliación con Rafael

Gobierno confirma reconciliación con Rafael López Aliaga y declara reservada la información del tren Lima–Chosica

EE.UU. alista queja formal contra el Gobierno de Dina Boluarte por tren Lima-Chosica, según Rafael López Aliaga

Dina Boluarte sostuvo una recepción privada con Donald Trump: “Fue muy atento con él”, señala Gustavo Adrianzén

Dina Boluarte protesta ante el secretario general de la ONU por rechazo del alto comisionado a la ley de amnistía

Gustavo Adrianzén elogia discursos de Dina Boluarte en la ONU: “Estoy orgulloso, vi a la mujer peruana hablando a la humanidad”

ENTRETENIMIENTO

Pamela López aclara rumores sobre

Pamela López aclara rumores sobre convivencia con Paul Michael: “Mis hijos aún no saben que tenemos una relación”

Santiago Suárez admite que le han cerrado las puertas tras denuncia de abuso sexual: “Muchos amigos y colegas me dieron la espalda”

Defensa de la víctima que denunció a ‘Cri Cri’ se reafirma y acusa al primo de Jefferson Farfán de burlarse del proceso

Magaly Medina advierte que ‘Cri Cri’ podría revelar detalles inéditos en EVDLV: “Promete ser un testimonio realmente dramático”

Quién es Lucas Beltrán, el joven peruano que nació en San Juan de Lurigancho y hoy brilla en The Voice

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 24

Partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Raziel García reveló que Ricardo Gareca lo comparó con ‘cracks’ de la selección de Brasil: “Me decía que no había mucha diferencia”

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras HOY: partido en Brasil por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

Alianza Lima envió carta de preocupación a Conmebol debido a “actitud hostil” por parte de hinchas de U. de Chile en Coquimbo

Dónde ver River Plate vs Palmeiras HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025