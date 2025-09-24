La influencer Zully confirma su deseo de postular al Miss Perú y revela cómo se está preparando

La influencer Zully reveló que sueña con el Miss Perú y está tomando clases de modelaje y música, mostrando que su meta va en serio y que la veremos darlo todo en la pasarela y el escenario (Instagram)

Durante una entrevista en ‘América Espectáculos’, la influencer Zully reveló que sueña con competir en el Miss Perú y que ya está considerando el camino para lograrlo. Frente a Jazmín Pinedo, la joven aseguró que se encuentra en una etapa de preparación personal que incluye formación en modelaje y una apuesta más firme por su carrera musical.

Admitió que aún tiene aspectos por mejorar, en especial su desenvolvimiento en escena, pero dejó claro que su interés por el certamen es auténtico y que está enfocada en trabajar sus metas. La noticia llegó en medio de especulaciones sobre las posibles candidatas al concurso, lo que ha despertado la atención de sus seguidores y del público.

Zully confirma su deseo de llegar al Miss Perú

La influencer no evadió la pregunta y aceptó que Miss Perú está entre sus planes. Con naturalidad, reconoció que aún debe reforzar su desenvolvimiento, aunque ya piensa en la preparación necesaria. (Instagram)

La conversación surgió en un momento casual, cuando Jazmín Pinedo preguntó si eran ciertos los rumores que circulaban en redes sobre una posible postulación. Lejos de negarlo, Zully lo confirmó con naturalidad: “Sí, claro. A mí sí me gustaría prepararme. Yo sé que me falta un poco más de desenvolvimiento. También me falta prepararme más”. Con esa respuesta, la joven dejó en claro que su objetivo no es improvisado, sino una idea que ya está contemplando con seriedad.

La conductora destacó el realismo de la influencer, quien reconoció abiertamente que tiene aspectos por reforzar antes de pisar un escenario de esa magnitud. “Todos tenemos que mejorar en muchas cosas para lograr alguna meta que queremos, así que eso está súper”, señaló Pinedo, respaldando la honestidad de su invitada.

La declaración no pasó desapercibida, pues Zully ha construido en los últimos meses una base de seguidores que sigue de cerca cada uno de sus pasos en redes sociales y ahora se mantiene expectante frente a este nuevo anuncio.

Preparación en modelaje y música como parte de su plan

Para Zully, el camino hacia Miss Perú incluye trabajar en modelaje y música. Afirma que estas áreas se han convertido en pilares que la impulsan a crecer y consolidar su trayectoria. (Instagram)

Más allá del certamen, Zully explicó que sus esfuerzos están dirigidos a dos áreas principales: el modelaje y la música. “Sí, me gustaría más enfocarme también en esto del modelaje o también más en mi música”, expresó, remarcando que ambos caminos se complementan en su desarrollo personal y profesional.

El interés por la pasarela no es nuevo. En el último año ha sido vista en talleres y actividades relacionadas al mundo del modelaje, incluso vinculada a Marina Mora, exreina de belleza y empresaria en este rubro. Esa cercanía ha despertado especulaciones sobre una futura incursión en el Miss Perú, rumor que ahora se confirma con sus propias palabras.

En cuanto a la música, Zully ha mostrado que no solo busca destacar por su imagen, sino también por su talento artístico. Para muchos, su participación en el Miss Perú tendría como punto fuerte la interpretación musical en la tradicional ronda de talentos del certamen, lo que sumaría un rasgo distintivo a su candidatura.

La influencer dejó claro que no se trata de un capricho momentáneo, sino de un plan que involucra preparación, constancia y trabajo en su proyección pública.

Rumores sobre candidatas y el camino que le espera

En un contexto de aspirantes con recorrido previo, Zully busca abrirse paso. Su preparación, autenticidad y el interés del público marcan el inicio de un desafío lleno de expectativas. (Instagram)

El anuncio de Zully llega en un contexto donde ya se habla de las posibles concursantes para la próxima edición del Miss Perú. Algunas de las mencionadas son jóvenes con experiencia previa en certámenes, e incluso se comenta que una de ellas estuvo muy cerca de coronarse en ediciones anteriores.

Esa competencia anticipada coloca a Zully en un escenario exigente. Su decisión de dar el paso hacia el concurso implica enfrentarse a candidatas que ya conocen el ritmo de la preparación y que manejan experiencia en escenarios. Sin embargo, su frescura, autenticidad y el respaldo de un público joven que la sigue en redes podrían jugar a su favor.

Quienes han observado su evolución aseguran que su determinación es una de sus mayores fortalezas. “Ella ya está enfocada”, se comentó en el set donde reveló su interés por el certamen, dando a entender que no se trata de un simple deseo, sino de un proceso en marcha.

Por ahora, lo que queda claro es que Zully no pretende quedarse al margen de las oportunidades. Su decisión de compartir públicamente que le interesa el Miss Perú marca el inicio de un camino en el que modelaje, música y preparación personal se entrelazan para darle forma a un proyecto ambicioso.