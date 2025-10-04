Corte de agua de Sedapal: Cuatro distritos de Lima se quedarán sin el servicio el lunes 6 de octubre

Lima Metropolitana enfrentará este lunes 6 de octubre cortes en el suministro de agua potable, según informó Sedapal. Estas interrupciones, que se extenderán por varias horas, permitirán realizar trabajos de limpieza de reservorios, cambio de válvulas y mantenimiento de las redes de alcantarillado.

La suspensión temporal es parte de los esfuerzos para garantizar la calidad del servicio. Por este motivo, Sedapal exhortó a los habitantes de las zonas impactadas a almacenar agua anticipadamente y tomar precauciones en sus hogares.

Los distritos afectados y los horarios de corte programados son: San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Rímac y San Juan de Miraflores.

¿Qué distritos serán afectados?

San Juan de Lurigancho

El lunes 6 de octubre se llevará a cabo una interrupción del servicio de agua potable en San Juan de Lurigancho debido a trabajos de limpieza de reservorios. El corte iniciará a las 2:00 p.m. y el servicio será restablecido a las 11:55 p.m.

Las zonas afectadas comprenden los sectores 415 y 419, incluyendo las siguientes localidades y áreas: Miraflores de Santa María, Portales de Santa María, Agru Nueva Alianza de Sta María, AH Santa Rosa de Lima Ampliación, Agru Julio C. Tello, Agru Incorporados B J Portales de Sta María, AH Javier Pérez de Cuéllar, AH Santa Rosa de Lima, Agru Los Milagros, AF Santa Rosa, AF Ramón Castilla, AH Los Jardines, AH Los Milagros, Jr. Gonzalo Ugartechi Castillo Sect. Cerrito Alegre, AH César Vallejo, AH Vista Alegre, AH Virgen de Fátima, AH Virgen del Carmen, AF La Huerta de Fátima, AH Tupac Amaru Zona F, AA.HH. Suyos Nueva Milenio Sect. 25 de Marzo, AH Santa Rosa Ampliación Sect. Parcela 21, AH Siglo XXI Sect C.

También están incluidos Asoc. Virgen del Carmen, Asoc. Raíces de Jicamarca, Asoc. Mirador del Inca, AF Cerrito Rico, Asoc. Miguel Grau 8 de Octubre, AH Alianza, AF Libertad, AA.HH. Los Libertadores, Santa Victoria, Santa Rosa de Huáscar, Santa Rosa de Huaycán, Asoc. Virgen de Fátima Nueva Jerusalén, Asoc. Virgen del Carmen Nueva Jerusalén, AH. Virgen de Fátima Sector Ampliación 21, AF Huerta de Fátima, AH Virgen de Fátima Carmen, Sector Ampliación 21, Asoc. Pro Vivienda Santa María, Asoc. Inpadel Los Unidos, Asoc. Pro Vivienda Santa María, Asoc. El Paraíso de Santa María, AA.HH. Nueva Milenio Sectores Sendero de Muruhuay, AA.HH. Suyos Nueva Milenio Sectores Sendero de Muruhuay y Virgen del Carmen.

La medida también afecta a: comprenden: Prolongación Mariscal Cáceres, Ciudad Mariscal Cáceres III-3 y 4 etapa, Urbanización Mariscal Cáceres, Asociación San Ignacio de Loyola, Urbanización Bayóvar, Central Quebrada Santa María, Santa María II y III Etapa, Nueva Esperanza, AA.HH. Cangallo, AA.HH. Unión y Progreso Sector Los Claveles, AA.HH. 1ro de Mayo Prolongación Mariscal Cáceres, AA.HH. Honduras, Asociación de Vivienda Santa Aurora, Asociación de Vivienda San Pablo de Cangallo, Asociación Shinjiro Nishikawa, Asociación de Promotores Sociales Santo Domingo de los Andes y Asociación Los Huertos de Canto Grande.

Santa Anita

Sedapal llevará a cabo una limpieza de reservorios por lo que se programó un corte de agua que se desarrollará en dos sectores. En el sector 171, el servicio será suspendido desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. y las áreas afectadas serán: Cooperativa Los Molles, Cooperativa Universal I, II y III, Pueblo Joven Huáscar, Cooperativa Los Molles, Urbanización Alto Los Ficus, Cooperativa 5 de Agosto, Cooperativa Tayacaja II Etapa, Pueblo Joven Huáscar, Urbanización Los Robles, Cooperativa Andahuaylas II Etapa Mz. A y B, y Asociación Virgen de Lourdes.

En el sector 172, la interrupción tendrá lugar desde la 1:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. y afectará las zonas de Los Pinos, Cambrada, Asociación Residencial El Pino, Asentamiento Humano 29 de Enero y Asociación San Carlos.

San Juan de Miraflores

La empresa informó que se suspenderá el suministro de agua potable en el distrito de San Juan de Miraflores, también por trabajos de limpieza de reservorios. El corte está programado para dos sectores, entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m.

En el sector 304, las áreas impactadas serán el Asentamiento Humano San Antonio de Padua y las zonas D y C de la Urbanización San Juan. Para el sector 300, la suspensión alcanzará al Asentamiento Humano Los Jardines de la Rinconada Pamplona Alta.

Rímac

La suspensión del servicio de agua potable en el distrito del Rímac también se dará este lunes, debido a labores de limpieza de reservorios. La interrupción se desarrollará desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m., y abarcará las siguientes zonas del sector 203: Asentamiento Humano Cerro Palomares, Barrio Santa Rosa, Pueblo Joven El Altillo y Pueblo Joven Los Ángeles.