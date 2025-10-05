Perú

La firme respuesta de Suu Rabanal ante preguntas sobre César Vega: “Prefiero seguir mostrando mi talento”

Durante su aparición en el ‘Reventonazo de la Chola’, la cantante dejó en claro que no se dejará arrastrar por controversias y que prefiere enfocarse en su talento y su familia, manteniendo siempre la calma

En su reaparición mediática, Suu Rabanal abordó con serenidad las preguntas sobre César Vega, reiterando que no pretende revivir disputas ni exponerse a la controversia pública. (Instagram)

Suu Rabanal reapareció en el programa “El Reventonazo de la Chola” luego de un largo silencio mediático.

La artista fue consultada sobre las declaraciones de Suheyn Cipriani, expareja de César Vega, sobre un episodio de agresión. Aunque reconoció que la situación afectó a su entorno familiar, evitó profundizar en el tema.

La cantante reafirmó que su carrera siempre se ha guiado por el profesionalismo y la discreción. Con tono sereno, aseguró que prefiere resolver sus asuntos con madurez y sin exponerse a controversias.

Suu Rabanal rompe su silencio televisivo

La salsera reapareció en el programa de La Chola Chabuca, donde expresó que no desea involucrarse en conflictos y que su prioridad sigue siendo su carrera artística y la estabilidad de su familia. (El Reventonazo de la Chola)

Después de varios años lejos de los focos, Suu Rabanal regresó a la pantalla en medio de la expectativa por sus declaraciones sobre César Vega, padre de su hija. Invitada al set de “El Reventonazo de la Chola”, la intérprete fue abordada sobre la separación y el impacto que los recientes escándalos tuvieron en su familia.

Ante la pregunta de La Chola Chabuca sobre cómo vivió la polémica, Rabanal respondió con calma: “Demasiado, cholita. Pero como siempre, ya todo el mundo sabe qué tipo de carrera he llevado y cómo la he manejado. Siempre me mantengo al margen de absolutamente todo”.

La cantante evitó profundizar en las acusaciones contra Vega y reiteró que no desea involucrarse en temas personales. “Son muchos años los que tengo en el medio. Esta no va a ser la excepción por ninguna manera”, señaló con firmeza, dejando claro que su prioridad sigue siendo su vida profesional y familiar.

Una trayectoria marcada por la prudencia

Desde sus inicios, Rabanal ha demostrado que el éxito artístico puede ir de la mano con la prudencia, construyendo una trayectoria sólida y alejada de la exposición mediática excesiva. (El Reventonazo de la Chola)

Desde sus inicios en agrupaciones femeninas de salsa hasta su carrera como solista, Suu Rabanal ha cultivado una imagen artística alejada del escándalo. Su paso por Son Tentación la consolidó como una de las voces más representativas del género, aunque los medios siempre intentaron vincular su vida privada con los titulares de farándula.

Durante la entrevista, la artista recordó la importancia de mantener la coherencia entre su carrera y sus principios. “Siempre estoy pensando en que las cosas las debo resolver correctamente y eso estoy haciendo”, afirmó, en un mensaje que reflejó más madurez que evasión.

El tono pausado de Rabanal contrastó con el entorno mediático que rodea a Vega, quien fue señalado por su expareja Suheyn Cipriani en televisión nacional. Lejos de alimentar la controversia, la cantante reafirmó que su postura no cambiará, incluso cuando la opinión pública exija respuestas inmediatas.

Una respuesta serena ante la polémica

Su actitud tranquila durante la entrevista reflejó una madurez emocional ganada con los años, marcando distancia con la polémica que rodea a su expareja César Vega. (Instagram)

La aparición de Suu Rabanal despertó reacciones en redes sociales, donde muchos destacaron su templanza al abordar un tema sensible. La artista, que lleva varios años separada de Vega, reconoció que los conflictos de su expareja sí impactaron emocionalmente a su familia, pero se negó a detallar las circunstancias.

La Chola Chabuca insistió en la pregunta sobre cómo enfrentó la exposición mediática, a lo que Rabanal respondió: “Yo siempre me he mantenido al margen. Son muchísimos años los que tengo en este medio y siempre he actuado con la misma línea”.

Su breve intervención bastó para dejar clara su postura: no pretende revivir viejas heridas ni involucrarse en disputas públicas. En lugar de eso, prefiere resguardar su bienestar y el de su hija. Su respuesta fue interpretada como una muestra de autocontrol y respeto hacia los involucrados.

La artista que prefiere el silencio a la polémica

Con tono pausado, la intérprete reafirmó que continuará enfocada en su carrera, dejando atrás los rumores y demostrando que su equilibrio emocional es su mayor defensa. (Instagram)

La reaparición televisiva de Suu Rabanal marcó su regreso al escenario mediático, aunque sin intención de ocupar titulares sensacionalistas. A lo largo de su carrera, la cantante ha demostrado que el silencio puede ser una forma de fortaleza.

Su participación en “El Reventonazo de la Chola” no fue una búsqueda de protagonismo, sino una oportunidad para reafirmar su identidad artística. En lugar de responder con declaraciones explosivas, optó por una actitud mesurada. “Esta no va a ser la excepción por ninguna manera”, repitió, reafirmando su decisión de mantener la calma.

