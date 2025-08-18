César Vega pide perdón a Suheyn Cipriani y admite que pidió abortar en medio de su adicción: “Llevo seis meses sobrio”

César Vega reconoce en Día D golpes y violencia psicológica contra Suheyn Cipriani. Infobae Perú / Captura: ATV

Este domingo 17 de agosto, el dominical Día D presentó una entrevista a César Vega, en la que el cantante de salsa habló abiertamente de su relación con Suheyn Cipriani, madre de su hija, y recordó episodios marcados por el dolor, el alcohol y la violencia.

Con una mezcla de sinceridad, el artista reconoció haber atravesado momentos oscuros que afectaron no solo su vida personal, sino también la estabilidad de la familia que había soñado formar. El relato de César fue acompañado de videos e imágenes que registraban su comportamiento bajo los efectos del alcohol.

Él mismo aceptó que muchas veces no recordaba lo ocurrido en esas noches turbulentas. “No, no los había visto. No sabía que existían estos videos. Muchas veces no recordaba lo que hacía antes. Yo antes de beber, hasta oraba”, confesó al ver material que lo mostraba en situaciones comprometedoras. La angustia, explicó, era constante: no saber si al final de cada día llegaría a casa en condiciones, si volvería mareado o si repetiría los mismos errores que lo habían marcado durante años.

Le pidió a Suheyn Cipriani que abortara

Uno de los momentos más delicados de la entrevista fue cuando César reconoció que en algún punto de la relación, en medio de la confusión que le generaba su adicción, le pidió a Suheyn que abortara. “Sí, sí se lo pedí”, aceptó con voz baja, revelando la indecisión que lo acompañaba entonces.

Según relató, no sabía qué familia podría darle a la hija que venía en camino ni qué ejemplo sería capaz de ofrecer. “Yo pensé, yo siempre pensé que nunca podía estar sobrio. Mi ilusión era tener una familia, pero luego decía: no soy capaz. Y luego sí. Y luego no. Era eso lo que pasaba”, agregó, mostrando la contradicción permanente que vivía entre la esperanza y la desesperanza.

La entrevista también abordó uno de los episodios más comentados y dolorosos: la acusación de que habría golpeado el vientre de Suheyn cuando estaba embarazada. Ante la pregunta directa, César intentó explicar su versión.

“En ese forcejeo yo me torné violento y pude golpearle la barriga, eso sí es cierto. Pero de llegar a patearle la barriga, no”, afirmó. Recordó que se trató de un altercado en el que intentaba quitarle un celular y que, aunque acepta que hubo un golpe, negó haberlo hecho con la intención de dañar al bebé.

Consciente de la gravedad, señaló que muchas de esas noches eran una “nebulosa” en su memoria por culpa del alcohol, pero no se sintió capaz de admitir un acto deliberado de agresión hacia la madre de su hija.

Entre los recuerdos, el salsero también aceptó episodios de violencia contra los objetos del hogar. “Sí, es cierto, yo rompía las cosas. Puertas, vasos con los que tomaba… los aventaba y agarraba otro. Aproximadamente 12 puertas, aunque creo que ese número es un poco exagerado, pudieron ser menos”, explicó, confirmando así la denuncia de Suheyn sobre el miedo que sentía al tener que huir de cuarto en cuarto hasta encerrarse en el último espacio de la casa.

El salsero reconoció que hubo momentos de violencia física, pero aseguró que no fueron frecuentes. “Creo que hubo pocas ocasiones en las que hubo violencia física. Creo que los dos videos que ella tiene, además del día en que me denuncia. En su mayoría era violencia psicológica, que tiene el mismo peso de una violencia física. Yo la ofendía mucho”, admitió, reconociendo que las heridas emocionales que dejó también fueron profundas.

Lo más duro, según dijo, era la sensación de vacío al día siguiente. “Al día siguiente, cuando nosotros conversábamos después de mi borrachera, o cuando ella regresaba a la casa, yo le decía: ¿qué hice ayer?”, recordó.

