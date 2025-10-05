Perú

Campaña gratuita de salud y prevención de cáncer para periodistas y sus familias

El Colegio de Periodistas de Lima ofrece vacunación y exámenes de descarte de cáncer en colaboración con el Ministerio de Salud, marcando su aniversario con una jornada médica integral dirigida a comunicadores y sus allegados

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Colegio de Periodistas de Lima
Colegio de Periodistas de Lima (CPL) organiza gran jornada de salud gratuita en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa) y empresas privadas

El Colegio de Periodistas de Lima (CPL) organiza una jornada gratuita de salud, abierta a periodistas, comunicadores y sus familias, como parte de las actividades por su 45.º aniversario.

El evento, previsto para el sábado 11 de octubre, cuenta con el respaldo del Ministerio de Salud (Minsa) y tendrá lugar en la sede institucional, ubicada en la avenida César Canevaro 1474, en Lince, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

De acuerdo con la información difundida por el CPL, durante la jornada los asistentes podrán acceder a vacunación gratuita para todas las edades, así como a exámenes de descarte de cáncer de mama, ginecológico, próstata y piel.

La jornada busca facilitar el cuidado preventivo y promover la detección temprana de enfermedades entre los profesionales de la comunicación y sus familiares.

Según indicaron los organizadores, “la campaña tiene como objetivo principal acercar servicios preventivos de manera gratuita a los colegiados y sus entornos cercanos, reafirmando el compromiso por la salud en el sector”.

Servicios médicos, vacunación y exámenes preventivos

La campaña de salud del CPL ofrece una amplia variedad de vacunas: para niños menores de 5 años, se incluyen la pentavalente, rotavirus, polio, neumococo, DPT, influenza pediátrica, sarampión, varicela, hepatitis A y fiebre amarilla.

En el caso de adolescentes entre 9 y 18 años, está disponible la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) para ambos sexos. Los adultos entre 18 y 59 años pueden acceder a las vacunas contra el tétano y la hepatitis, mientras que los adultos mayores de 60 años disponen de dosis contra la influenza y neumococo. Además, la vacuna contra la COVID-19 estará habilitada para todos los grupos etarios.

Dentro de los exámenes preventivos, figuran los despistajes de cáncer ginecológico para mujeres de 30 a 49 años, el examen clínico de mama para mujeres de 40 a 69 años, y la detección de cáncer de piel y próstata en personas adultas.

El CPL resaltó que “es importante consultar los requisitos previos para los exámenes ginecológicos y mamarios para asegurar la evaluación”, según lo publicado en sus canales oficiales.

Los asistentes también podrán recibir consejería sobre alimentación saludable y planificación familiar, y acceder a medición de la vista gratuita, gracias al convenio con la clínica Oftalmo Vissum.

Asimismo, el Instituto Sano y Bueno ofrecerá terapias de acupuntura durante la jornada. Ambos servicios cuentan con descuentos especiales para los participantes.

Las inscripciones pueden realizarse a través del formulario digital (enlace) y a través de las redes sociales del CPL. La jornada forma parte de las celebraciones por el mes del periodista y reafirma la apuesta institucional por la prevención en salud y la protección de los comunicadores y sus familias.

