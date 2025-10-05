Campaña gratuita de salud y prevención de cáncer para periodistas y sus familias

Colegio de Periodistas de Lima (CPL) organiza gran jornada de salud gratuita en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa) y empresas privadas

El Colegio de Periodistas de Lima (CPL) organiza una jornada gratuita de salud, abierta a periodistas, comunicadores y sus familias, como parte de las actividades por su 45.º aniversario.

El evento, previsto para el sábado 11 de octubre, cuenta con el respaldo del Ministerio de Salud (Minsa) y tendrá lugar en la sede institucional, ubicada en la avenida César Canevaro 1474, en Lince, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

De acuerdo con la información difundida por el CPL, durante la jornada los asistentes podrán acceder a vacunación gratuita para todas las edades, así como a exámenes de descarte de cáncer de mama, ginecológico, próstata y piel.

La jornada busca facilitar el cuidado preventivo y promover la detección temprana de enfermedades entre los profesionales de la comunicación y sus familiares.

Según indicaron los organizadores, “la campaña tiene como objetivo principal acercar servicios preventivos de manera gratuita a los colegiados y sus entornos cercanos, reafirmando el compromiso por la salud en el sector”.

Servicios médicos, vacunación y exámenes preventivos

La campaña de salud del CPL ofrece una amplia variedad de vacunas: para niños menores de 5 años, se incluyen la pentavalente, rotavirus, polio, neumococo, DPT, influenza pediátrica, sarampión, varicela, hepatitis A y fiebre amarilla.

En el caso de adolescentes entre 9 y 18 años, está disponible la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) para ambos sexos. Los adultos entre 18 y 59 años pueden acceder a las vacunas contra el tétano y la hepatitis, mientras que los adultos mayores de 60 años disponen de dosis contra la influenza y neumococo. Además, la vacuna contra la COVID-19 estará habilitada para todos los grupos etarios.

Dentro de los exámenes preventivos, figuran los despistajes de cáncer ginecológico para mujeres de 30 a 49 años, el examen clínico de mama para mujeres de 40 a 69 años, y la detección de cáncer de piel y próstata en personas adultas.

El CPL resaltó que “es importante consultar los requisitos previos para los exámenes ginecológicos y mamarios para asegurar la evaluación”, según lo publicado en sus canales oficiales.

Los asistentes también podrán recibir consejería sobre alimentación saludable y planificación familiar, y acceder a medición de la vista gratuita, gracias al convenio con la clínica Oftalmo Vissum.

Asimismo, el Instituto Sano y Bueno ofrecerá terapias de acupuntura durante la jornada. Ambos servicios cuentan con descuentos especiales para los participantes.

Las inscripciones pueden realizarse a través del formulario digital (enlace) y a través de las redes sociales del CPL. La jornada forma parte de las celebraciones por el mes del periodista y reafirma la apuesta institucional por la prevención en salud y la protección de los comunicadores y sus familias.