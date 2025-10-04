Digemid retiró lote de medicamento inyectable por falla en la calidad y exhorta a evitar usarlo

La Digemid retira nueve lotes de medicamentos inyectables que son usados para tratar dolores fuertes y fiebre. - Crédito Andina/Renato Pajuelo

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) emitió una alerta sanitaria, el jueves 2 de octubre, donde exhorta evitar el uso de un medicamento inyectable denominado Metamizol Sódico, de 1 g/2 mL, en solución inyectable, y que se comercializa en Caja de 25 ampollas de 2 mL cada una. El fabricante es Laboratorios Unidos S.A.

De acuerdo con la entidad, adscrita al Ministerio de Salud (Minsa), se ha dispuesto el retiro y destrucción de todas las unidades pertenecientes al lote 2081423. El registro sanitario es EN-08009 y el resultado arroja que no está “conforme para el ensayo de Partículas extrañas visibles”.

Por medio de la alerta, explican que, como una de sus acciones de control y vigilancia sanitaria, han tomado muestras de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que se comercializan en el país para verificar su calidad. En ese sentido, evalúan los resultados que no están conformes de los productos adquiridos por el Estado.

Entonces, como resultado de esto, se ha identificado un lote de este producto “cuyo resultado del control de calidad ha sido considerado crítico”.

“Existiendo la posibilidad de que algún producto del lote observado permanezca aún en el mercado nacional o esté en posesión de los usuarios, la Digemid realiza la presente comunicación a fin de evitar su uso y salvaguardar la salud de la población”, dice la Digemid en la alerta que se puede revisar en su página web.

Para mayor información sobre resultados de control de calidad, también se puede verificar en el Observatorio de Calidad en el siguiente link: http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/obscalidad/webform2

Digemid ordena retiro de guantes y bolsas colectoras

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas también emitió otrs dos alertas sanitarias para exigir el retiro inmediato de dispositivos médicos tras encontrar fallas en su control de calidad. Los productos afectados se distribuyeron en hospitales, clínicas y consultorios, por lo que la disposición busca evitar complicaciones en pacientes y personal sanitario, según comunicó Digemid.

El documento oficial, difundido el 9 de septiembre, señala que el retiro se aplicará al lote 0828 del Disposable Latex Glove – Powder Free, marca Mediglove, modelo L, fabricado en Tailandia e importado al país por Droguería Medical Channel S.A.C. Las pruebas de control evidenciaron que el lote presentó “resultados no conformes en el ensayo de ausencia de agujeros”, comprometiendo la protección de usuarios frente a infecciones y fluidos corporales.

De igual forma, la Alerta Nº 103-2025 ordena la destrucción inmediata del lote 20231110UG de la Bolsa colectora de orina de un solo uso, modelo UB-G, marca Utilmedic, fabricada en China por Changzhou Yuekang Medical Appliance Co., Ltd. e importada por Droguería Utilitarios Médicos S.A.C.. Este producto fue declarado no conforme, tras detectarse un incumplimiento de los estándares de esterilidad en la prueba de calidad.

La advertencia lanzada por Digemid se enmarca en el programa nacional de control y vigilancia sanitaria. “Cuando se detectan resultados críticos, nuestra responsabilidad es retirar y destruir de inmediato los lotes afectados, en cumplimiento del marco normativo vigente”, precisó la entidad oficial.