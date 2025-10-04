Perú

Temperaturas de hasta 32 °C impactarán Lima y regiones de la sierra desde este domingo 5 de octubre, según Senamhi

El organismo emitió un aviso naranja por el incremento de la temperatura diurna, que irá acompañado de radiación ultravioleta intensa y ráfagas de viento, por lo que se recomienda tomar precauciones

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre un incremento de la temperatura diurna en la sierra peruana durante el domingo 5 y el lunes 6 de octubre. Este fenómeno estará asociado a un aumento notable de la radiación ultravioleta y la presencia de ráfagas de viento en horas de la tarde.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 349, clasificado con nivel de peligro naranja, los efectos comenzarán el domingo al mediodía y continuarán hasta la noche del lunes. El Senamhi anticipó la posibilidad de que las condiciones empeoren y abarquen un mayor número de regiones durante el segundo día de la alerta.

El organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente, recomendó que la población se mantenga informada sobre la evolución del clima y respete las instrucciones de las autoridades locales. Se espera poca nubosidad al mediodía, lo que favorecerá la exposición directa a la radiación UV, especialmente en áreas altoandinas.

Zonas afectadas por incremento de temperaturas

El aviso N.° 349 del Senamhi establece que varias regiones de la sierra peruana experimentarán un aumento considerable de la temperatura diurna. Las zonas afectadas incluyen Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tacna.

La escasa nubosidad al mediodía intensificará la radiación ultravioleta, sobre todo durante las horas de mayor exposición solar. Esto implica un riesgo para la salud, por lo que se aconseja utilizar protección solar y evitar la exposición prolongada al sol.

El Senamhi señaló que estas condiciones, si bien peligrosas, forman parte del clima habitual de la región y se consideran bajo alerta de nivel amarillo en la mayoría de las zonas. Aun así, se enfatiza la importancia de tomar precauciones durante los periodos de mayor intensidad solar y calor.

Pronóstico de temperaturas y alerta meteorológica

Para el domingo 5 de octubre, se pronostica que las temperaturas máximas en la sierra norte oscilarán entre 23 ℃ y 32 ℃, en la sierra centro entre 22 ℃ y 29 ℃, y en la sierra sur entre 21 ℃ y 29 ℃.

Según el mapa del Senamhi, la mayor parte de las regiones afectadas permanecerán bajo alerta de nivel amarillo, lo que indica la existencia de fenómenos meteorológicos peligrosos habituales en la zona. Se recomienda extremar precauciones ante la exposición solar y la intensidad del viento.

El lunes 6 de octubre, la alerta subirá a nivel naranja en toda la franja de la sierra, señalando la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos. Se espera que las temperaturas máximas alcancen entre 23 ℃ y 33 ℃ en la sierra norte, entre 22 ℃ y 30 ℃ en la sierra centro y entre 22 ℃ y 32 ℃ en la sierra sur.

El Senamhi insta a la población a mantenerse atenta al desarrollo de la situación y seguir los consejos de seguridad proporcionados por las autoridades locales, lo que implica evitar la exposición prolongada al sol y resguardarse durante ráfagas fuertes de viento.

Ráfagas de viento impactarán la costa peruana del 4 al 6 de octubre

El Senamhi comunicó que, entre el sábado 4 y el lunes 6 de octubre, la costa peruana sufrirá ráfagas de viento de moderadas a fuertes, capaces de levantar polvo y arena, lo que reducirá la visibilidad en distintas zonas del litoral.

La provincia de Ica experimentó
La provincia de Ica experimentó hoy un significativo incremento en la velocidad del viento, con ráfagas que alcanzaron valores cercanos a los 44 km/h, de acuerdo con el aviso emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Estas ráfagas pueden afectar la movilidad urbana y complicar el tránsito en carreteras abiertas o en áreas cercanas a la playa. Asimismo, la combinación de viento, neblina y lloviznas generará mañanas más húmedas y con menor visibilidad en varias regiones costeras.

El aviso N.° 348 incluye a Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes. El organismo recomienda protegerse de la exposición a ráfagas intensas, asegurar objetos ligeros y conducir con precaución en las zonas afectadas.

El inicio de octubre estará marcado por condiciones climáticas adversas tanto en la sierra como en la costa peruana. Seguir las indicaciones del Senamhi y estar informado sobre la evolución del clima será fundamental para minimizar los riesgos derivados del aumento de la temperatura diurna y las ráfagas de viento en distintas regiones del país.

Temas Relacionados

Senamhi Alerta meteorológica Ministerio del Ambiente Sierra peruana Temperatura diurna Ráfagas de viento Exposición solarperu-noticias

Más Noticias

Fenómeno meteorológico peligroso golpeará Lima y varias regiones de la costa desde este sábado, advierte Senamhi

La entidad emitió un aviso meteorológico advirtiendo sobre el incremento de la velocidad del viento, que estará acompañado de niebla y neblina

Fenómeno meteorológico peligroso golpeará Lima

Retiro AFP: cómo cobrar si no presentaste tu solicitud en la fecha indicada en el cronograma oficial

Los afiliados podrán retirar hasta 4 UIT (aprox. S/ 21.400) de sus fondos, siguiendo un cronograma ordenado por el último dígito del DNI

Retiro AFP: cómo cobrar si

El conmovedor mensaje de Reimond Manco luego de su entrevista con Magaly Medina: “La vida nos vuelve a juntar en otra etapa”

El exfutbolista reconoció sus errores del pasado y valoró los consejos de la periodista, mostrando una faceta más madura y una ola de reacciones positivas en las redes sociales

El conmovedor mensaje de Reimond

Minedu separó a más de dos mil docentes y administrativos por delitos graves: Endurecen medidas para proteger a estudiantes

El Ministerio de Educación ejecuta la mayor cifra de separaciones en la historia educativa del país, apartando a 2160 trabajadores con condenas o procesos, en cumplimiento de la Ley 29988

Minedu separó a más de

Colombiano George Slebi aceptó ‘error’ con Maju Mantilla: “Me pidió disculpas”, le contó Gustavo Salcedo a Magaly Medina

La conductora reveló durante su programa la conversación entre Gustavo Salcedo y el actor colombiano, quien habría pedido perdón tras la acusación de un presunto romance con la exmiss Mundo.

Colombiano George Slebi aceptó ‘error’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía alista acusación por lavado

Fiscalía alista acusación por lavado de activos contra Renovación Popular: ¿Qué dicen los testimonios sobre el modus operandi?

Dina Boluarte tilda de “negacionistas” a sus críticos y pide no votar por ellos en Elecciones 2026: “Se van a disfrazar de buenos corderos”

Canciller Elmer Schialer ante posibles renuncias en el Gabinete previo a las Elecciones 2026: “Se están tomando previsiones”

PJ dicta prisión preventiva contra ‘Pequeño J’ por 9 meses para su extradición a Argentina

Dina Boluarte se quedaría sin Gabinete ante renuncia de sus principales ministros para postular a las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

El conmovedor mensaje de Reimond

El conmovedor mensaje de Reimond Manco luego de su entrevista con Magaly Medina: “La vida nos vuelve a juntar en otra etapa”

Colombiano George Slebi aceptó ‘error’ con Maju Mantilla: “Me pidió disculpas”, le contó Gustavo Salcedo a Magaly Medina

Melissa Klug envía indirecta a Jefferson Farfán en medio del juicio contra su primo ‘Cri Cri’: “Compra conciencias”

Samahara Lobatón dio a luz a su tercer bebé en Estados Unidos: “Nuestros planes eran otros”

Cyrano de Bergerac emocionó al público en su estreno en el Teatro Municipal de Lima

DEPORTES

Jorge Fossati advirtió sobre nueva

Jorge Fossati advirtió sobre nueva lesión de Alex Valera que podría alejarlo de la selección peruana: “No empiecen con especulaciones absurdas”

Juan Reynoso habló de la convocatoria de Manuel Barreto y mencionó a 4 jugadores que pueden liderar el cambio en la selección peruana

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT: partido en Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Entradas Universitario vs Sporting Cristal: precios y dónde comprar boletos para el clásico por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El jugador con raíces peruanas que destaca en España y Manuel Barreto dejó escapar: Bolivia lo convocó para amistosos