Perú

Señor de los Milagros: escudo del papa León XIV presente en la procesión del 4 de octubre

La imagen del Cristo moreno recorrerá las calles del Centro Histórico de Lima desde el mediodía

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Hoy se realizará el primer recorrido de la imagen del Señor de los Milagros

La primera procesión del Señor de los Milagros de 2025 tuvo un gesto singular a las afueras de la Iglesia de Las Nazarenas, en Lima, donde una alfombra de flores representó el escudo papal de León XIV. Este homenaje, organizado por fieles y miembros del grupo encargado de las alfombras florales, constituyó un tributo visual al pontífice recientemente nombrado, informó Canal N en su cobertura inicial.

La jornada congregó a miles de devotos que aguardaban la tradicional salida de la imagen, enmarcada este año por la referencia directa al nuevo papa. Entre las voces, una devota destacó la motivación de la ofrenda: “En honor a nuestro papa recientemente nombrado, hemos querido representar la unión que tiene con el Perú”. El motivo seleccionado para la alfombra, el escudo oficial de León XIV, fue elaborado por integrantes del grupo y contó con el apoyo de la familia Cervat, quienes mantienen una tradición de participación incluso desde el extranjero.

Desde la organización explicaron la dinámica detrás de la obra floral. Según una integrante del grupo, “Estamos siempre ofreciendo a la salida de nuestro Señor una alfombra de flores. Contamos con el apoyo de la familia Cervat, la mamá de esta familia integró en una oportunidad el grupo, pero como ya está en el extranjero se alejó, pero sin embargo todos los años vienen con sus hijos para podernos apoyar y ellos son los encargados en hacer el diseño”. Canal N detalló que la confección reúne a diversas generaciones y se renueva cada año con diferentes motivos, reflejando el sentir religioso y comunitario.

Fieles llegan a las Nazarenas para presenciar la salida del Señor de los Milagros | RPP TV

La presencia del escudo papal en la procesión de Lima marca un hito visual en las celebraciones religiosas del país, aludiendo al nuevo pontífice como símbolo de cercanía entre la comunidad católica peruana y el Vaticano.

Escudo de León

El escudo papal de León XIV presenta una composición dividida en dos campos principales. El primero, de color azul, muestra un lirio de plata. Este símbolo clásico se asocia directamente con la Santísima Virgen María y el color azul representa la dimensión celestial y el valor mariano. De acuerdo con la explicación oficial publicada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el lirio resalta la devoción mariana característica de este pontificado.

En el segundo campo, de color blanco, figura el emblema de la Orden Agustina: un corazón ardiente atravesado por una flecha roja, apoyado sobre un libro. Este elemento se inspira en las palabras de San Agustín recogidas en las Confesiones: «Sagittaveras tu cor meum charitate tua», que significa “Has herido mi corazón con tu amor”. Desde el siglo XVI, este símbolo ha estado presente en los emblemas de los agustinos, con la variante del libro como representación de la Palabra de Dios y como referencia a las obras de San Agustín que han influido en la Iglesia y en la humanidad.

La ministra de Comercio Exterior
La ministra de Comercio Exterior y Turismo aseguró que la bandera del Perú está presente en el escudo papal. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El color blanco, que en el escudo adquiere un tono marfil, ha sido interpretado tradicionalmente como símbolo de santidad y pureza en la heráldica eclesiástica. El lema elegido por León XIV, «In Illo uno unum» (“En el único Cristo somos uno”), cita un sermón de San Agustín que subraya la unidad de los cristianos en Cristo, idea central del mensaje pastoral de este papado.

Temas Relacionados

Señor de los MilagrosProcesión del Señor de los Milagros4 de octubreperu-noticias

Más Noticias

Karla Tarazona enfrenta a Bryan Torres tras el nacimiento del hijo de Samahara Lobatón: “Tú eres conocido por ser el ‘chupe’”

En medio de la expectativa por el nacimiento del hijo de la influencer, la conductora lanzó duras palabras al cantante tras su negativa a dar detalles en televisión y minimizar su programa

Karla Tarazona enfrenta a Bryan

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los rimenses visitarán al ‘vendaval’ con la misión de obtener su segundo triunfo tras cortar mala racha en la competición. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Sporting Cristal vs ADT EN

Dólar sigue cayendo: ¿Cuál es la proyección para los siguientes meses preelectorales?

El dólar llegó a su valor más bajo este año, en S/3,4640. Se espera una alza mientras más se acercan las elecciones, ¿pero de cuánto?

Dólar sigue cayendo: ¿Cuál es

Partidos de hoy, sábado 4 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Sporting Cristal saldrá a sorprender en Tarma, Real Madrid buscará levantarse en LaLiga, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, Pedro Gallese tendrá acción con Orlando City, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 4

Reimond Manco lanzó dura crítica a la convocatoria de Manuel Barreto para Perú vs Chile: “La selección no es un club para probar jugadores”

El exjugador mostró su postura contra el llamado del técnico nacional y criticó la falta de referentes para el duelo contra los ‘mapochos’ el próximo viernes 10 de octubre en Santiago

Reimond Manco lanzó dura crítica
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kira Alcarraz se niega a

Kira Alcarraz se niega a disculparse por amenazar a periodista y justifica la agresión: “Ella me provocó”

Fiscalía: Frase “hay que cargárselo” de Rafael López Aliaga contra Gustavo Gorriti es una instigación al homicidio

Kira Alcarraz amenaza a periodista tras consultarle por contratación de la pareja de su hijo: “No estarías viva”

Kira Alcarraz se burla de agresión a periodista en un video en redes sociales: “Tocan a una, tocan a todas...Sino, lo estampamos”

La tesis de Patricia Benavides sí existe y tiene más de 85% de presunto plagio, según Turnitin

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona enfrenta a Bryan

Karla Tarazona enfrenta a Bryan Torres tras el nacimiento del hijo de Samahara Lobatón: “Tú eres conocido por ser el ‘chupe’”

Flavia López en el Miss Grand Internacional 2025: fecha, horario y canal de transmisión del concurso de belleza

Hija de Christian Domínguez revela que no ve a su papá hace 4 meses: “¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí"

Johana Cubillas hace las paces con Juan Ichazo luego que aceptara firmar el permiso de viaje a sus hijos

Johanna San Miguel es criticada por burlarse del físico de streamer en podcast de Mario Irivarren y Laura Spoya: “Tengo estómago”

DEPORTES

Sporting Cristal vs ADT EN

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos de hoy, sábado 4 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Reimond Manco lanzó dura crítica a la convocatoria de Manuel Barreto para Perú vs Chile: “La selección no es un club para probar jugadores”

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partido en Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Giancarlo Granda fue irónico con la lesión de Alex Valera tras convocatoria para Perú vs Chile: “Siempre pasa algo”