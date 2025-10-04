Perú

Fotos y video de fieles llegan a las Nazarenas para presenciar la primera salida del Señor de Los Milagros⁠⁠⁠

De acuerdo al cronograma de la Hermandad, la ‘Levantada mundial’ está programada para realizarse a las 12:00 horas de este 4 de octubre

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
Fieles devotos al Señor de
Fieles devotos al Señor de los Milagros ya se congregan en la Iglesia Nazarenas. Foto: Andina / RPP

La Hermandad del Señor de los Milagros anunció oficialmente las seis procesiones del Cristo Moreno para octubre y noviembre de 2025, con un hecho histórico que este año capta la atención de fieles y autoridades: la imagen visitará Callao luego de más de dos décadas, según la programación difundida por la organización religiosa. El último paso de la procesión por el primer puerto se remonta al año 2003, lo que marca el regreso del Cristo Moreno tras una pausa de 22 años.

La agenda de salidas comienza el sábado 4 de octubre, cuando la venerada imagen partirá desde el santuario de Las Nazarenas, recorriendo la avenida Tacna, la avenida Emancipación y los jirones Chancay y Conde de Superunda en el centro de Lima.

De acuerdo con el cronograma de la Hermandad, este primer recorrido coincide con un acto sin precedentes: la “levantada mundial”, coordinada para que a las 12:00 horas de Lima, la campana indique el inicio del levantamiento simultáneo del anda en la capital y también en 41 hermandades internacionales y 11 nacionales.

La lista completa de fechas y rutas procesionales consolida la expectativa para un 2025 donde la tradición y la participación se afianzan. Las próximas salidas, divulgadas por Infobae y plataformas oficiales, replican el modelo logístico y organizativo del evento que cada año moviliza a miles de ciudadanos devotos.

FIeles devotos al Señor de
FIeles devotos al Señor de los Milagros van congregándose en el Centro de LIma. Foto: RPP

¿Cómo ver en vivo la procesión del Señor de los Milagros?

Los fieles que no puedan acompañar el anda presencialmente, podrán seguir las transmisiones en vivo por medio del Canal HN y el Arzobispado de Lima, desde las 12:00 horas. A continuación, los links oficiales:

Procesión de la Hermandad Infantil
Procesión de la Hermandad Infantil Juvenil del Señor de los Milagros de Nazarenas (Sahumadoras del Señor de los Milagros de Nazarenas)

Las rutas de las próximas salidas

El primer recorrido de la procesión parte desde Las Nazarenas, en la avenida Tacna, continuando por la avenida Emancipación y los jirones Chancay y Conde de Superunda. Durante este trayecto se llevará a cabo la llamada ‘levantada mundial’, en la que, al sonar la campana al mediodía en Lima, 41 hermandades internacionales y 11 peruanas levantarán el anda de manera simultánea.

La segunda salida, programada para el sábado 18 de octubre, tendrá como puntos principales la avenida Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión. La imagen ingresará a la Plaza Mayor de Lima para recibir homenajes de la Municipalidad de Lima, el Poder Ejecutivo y el Palacio Arzobispal, y proseguirá por el jirón Carabaya, Ucayali y la avenida Abancay hasta entrar en el jirón Junín, donde el Congreso realizará una ceremonia breve. Posteriormente, continuará por el área de Barrios Altos, transitando los jirones Huanta, Ancash y Maynas, antes de regresar al jirón Junín para pernoctar en la Iglesia del Carmen.

Para la tercera salida, el domingo 19 de octubre, la procesión se iniciará desde la Iglesia del Carmen, avanzando por los alrededores del Hospital Dos de Mayo y el Hospital Almenara. El recorrido incluye los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo, y contempla un homenaje institucional frente al Palacio de Justicia antes de completar el retorno a la Iglesia de las Nazarenas.

Temas Relacionados

Señor de los MilagrosIglesia NazarenaMes moradooctubreperu-noticias

Más Noticias

Kira Alcarraz se niega a disculparse por amenazar a periodista y justifica la agresión: “Ella me provocó”

La congresista también negó haber cometido algún acto irregular por contratar a la novia de su hijo como coordinadora en su despacho

Kira Alcarraz se niega a

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partido en Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cerveceros’ irán a Tarma con el objetivo de robarle tres puntos al ‘vendaval’ para acortar distancias con el líder Universitario. Conoce los horarios del duelo

A qué hora juega Sporting

Partidos de hoy, sábado 4 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Sporting Cristal saldrá a sorprender en Tarma, Real Madrid buscará levantarse en LaLiga, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, Pedro Gallese tendrá acción con Orlando City, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 4

Giancarlo Granda fue irónico con la lesión de Alex Valera tras convocatoria para Perú vs Chile: “Siempre pasa algo”

Jorge Fossati confirmó que el delantero de la ‘U’ está sentido y es duda para enfrentar a Juan Pablo II este domingo 5 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Giancarlo Granda fue irónico con

Link del retiro AFP: Este es enlace donde se solicitarán las 4 UIT desde el 21 de octubre

Las administradoras de pensiones ya andan contestando las dudas de los afiliados sobre el octavo retiro. Una de las más comunes: cuándo se activa la web para solicitar

Link del retiro AFP: Este
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kira Alcarraz se niega a

Kira Alcarraz se niega a disculparse por amenazar a periodista y justifica la agresión: “Ella me provocó”

Fiscalía: Frase “hay que cargárselo” de Rafael López Aliaga contra Gustavo Gorriti es una instigación al homicidio

Kira Alcarraz amenaza a periodista tras consultarle por contratación de la pareja de su hijo: “No estarías viva”

Kira Alcarraz se burla de agresión a periodista en un video en redes sociales: “Tocan a una, tocan a todas...Sino, lo estampamos”

La tesis de Patricia Benavides sí existe y tiene más de 85% de presunto plagio, según Turnitin

ENTRETENIMIENTO

Flavia López en el Miss

Flavia López en el Miss Grand Internacional 2025: fecha, horario y canal de transmisión del concurso de belleza

Hija de Christian Domínguez revela que no ve a su papá hace 4 meses: “¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí"

Johana Cubillas hace las paces con Juan Ichazo luego que aceptara firmar el permiso de viaje a sus hijos

Johanna San Miguel es criticada por burlarse del físico de streamer en podcast de Mario Irivarren y Laura Spoya: “Tengo estómago”

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón

DEPORTES

A qué hora juega Sporting

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partido en Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos de hoy, sábado 4 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Giancarlo Granda fue irónico con la lesión de Alex Valera tras convocatoria para Perú vs Chile: “Siempre pasa algo”

La lucha por la Copa Libertadores 2026: ¿Cómo se definen los cupos en el nuevo formato de la Liga 1 2025?

Pedro Díaz en exclusiva con Infobae: la felicidad por el llamado de la selección nacional, el proyecto Cusco FC y cómo la Copa Perú lo forjó