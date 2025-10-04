Perú

Retiro AFP: cómo cobrar si no presentaste tu solicitud en la fecha indicada en el cronograma oficial

Los afiliados podrán retirar hasta 4 UIT (aprox. S/ 21.400) de sus fondos, siguiendo un cronograma ordenado por el último dígito del DNI

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Conoce cómo retirar tu AFP
Conoce cómo retirar tu AFP fuera de la fecha del cronograma oficial. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El octavo retiro de los fondos de pensiones ya tiene fecha de inicio. Según el cronograma oficial publicado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las solicitudes podrán presentarse a partir del 21 de octubre, bajo los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Este nuevo retiro permitirá a los afiliados acceder hasta un máximo de 4 UIT (aproximadamente S/ 21.400) de sus cuentas individuales, siguiendo un orden de atención de acuerdo con el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Al igual que en anteriores procesos, el cronograma ha sido diseñado para evitar aglomeraciones y sobrecargas en el sistema, distribuyendo el ingreso de solicitudes a lo largo de varias semanas. De esta manera, millones de aportantes tendrán la posibilidad de registrar su trámite de retiro en fechas específicas y ordenadas, lo que permitirá a las AFP procesar los desembolsos de forma más ágil y segura.

Sin embargo, si un afiliado no logra presentar su solicitud en la fecha correspondiente según su DNI, existe un mecanismo adicional para que puedas presentar tu solicitud y no perder acceso a tu dinero.

Octvado retiro AFP 2025: Cronograma
Octvado retiro AFP 2025: Cronograma de pago de las cuatro cuotas, según el procedimiento de la SBS - Andina

¿Cómo presentar mi solicitud fuera de fecha?

Las solicitudes para el retiro extraordinario de fondos de las AFP iniciarán el próximo 21 de octubre y se organizarán de acuerdo con el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI). Cada grupo tendrá hasta tres fechas disponibles para registrar su solicitud, con excepción de aquellos documentos que culminen en letra, los cuales solo contarán con dos días asignados: el 21 de octubre y el 19 de noviembre.

Sin embargo, el cronograma contempla un periodo adicional para los aportantes que, por diversos motivos, no lograron presentar su trámite en la fecha correspondiente. Entre el 4 de diciembre y el 18 de enero, las solicitudes podrán registrarse sin restricción alguna respecto al número de DNI. En este lapso, los denominados rezagados conservarán plenamente su derecho al retiro extraordinario, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Los aportantes podrán presentar sus
Los aportantes podrán presentar sus solicitudes de retiro libremente desde el 4 de diciembre hasta el 18 de enero. (Foto: AFP)

Retiro AFP: Cronograma oficial completo

Hace unos días, la Asociación de AFP presentó el cronograma oficial para el octavo retiro de los fondos de pensiones. Según lo establecido, el proceso se llevará a cabo de manera escalonada, de acuerdo con el último dígito del DNI de cada aportante que desee retirar parte de sus ahorros previsionales. El orden definido es el siguiente:

  • DNI terminado en letra: 21 de octubre o 19 de noviembre.
  • DNI terminado en 0: 22, 23 de octubre o 20 de noviembre.
  • DNI terminado en 1: 24, 27 de octubre o 21 de noviembre.
  • DNI terminado en 2: 28, 29 de octubre o 24 de noviembre.
  • DNI terminado en 3: 30, 31 de octubre o 25 de noviembre.
  • DNI terminado en 4: 3, 4 de noviembre o 26 de noviembre.
  • DNI terminado en 5: 5, 6 de noviembre o 27 de noviembre.
  • DNI terminado en 6: 7, 10 de noviembre o 28 de noviembre.
  • DNI terminado en 7: 11, 12 de noviembre o 1 de diciembre.
  • DNI terminado en 8: 13, 14 de noviembre o 2 de diciembre.
  • DNI terminado en 9: 17, 18 de noviembre o 3 de diciembre.
  • Libre (rezagados): del 4 de diciembre al 18 de enero.
Cronograma oficial para el octavo
Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

¿Cuánto dinero tengo en mi AFP?

Antes de iniciar el trámite, es fundamental que cada afiliado verifique el saldo acumulado en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC). Para ello, las AFP en el Perú ponen a disposición de sus usuarios diversas opciones de consulta en línea, tanto en sus páginas web oficiales como en sus aplicaciones móviles.

A continuación, se detallan los enlaces directos a cada administradora:

