Los Tinelli y Milett Figueroa llegan al Perú para grabar reality: Doña Martha revela la fecha oficial

La madre de Milett contó detalles de la relación de su hija con Marcelo Tinelli y confirmó la fecha de grabaciones en Perú.

Los Tinelli y Milett Figueroa llegan al Perú para grabar su reality: Doña Martha revela la fecha oficial.

La expectativa por la segunda temporada del reality Los Tinelli sigue creciendo y ahora fue Doña Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, quien confirmó la fecha exacta en la que se iniciarán las grabaciones en territorio peruano.

En una reciente entrevista en ‘América Hoy’, la suegra de Marcelo Tinelli no solo reveló detalles de este nuevo proyecto de Amazon Prime Video, sino que también celebró el presente sentimental de su hija junto al reconocido conductor argentino.

Doña Martha revela fecha de la llegada de Los Tinelli

Con su estilo directo y espontáneo, Martha Valcárcel fue invitada al programa de Ethel Pozo, donde no dudó en compartir la noticia que muchos esperaban.

“Están llegando el 8 de octubre acá. Toda la familia (Tinelli) ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo quedaste?”, dijo entre risas, confirmando la llegada de toda la producción al Perú.

La revelación generó gran sorpresa en el set, ya que hasta el momento se sabía que la segunda temporada estaba confirmada, pero no existía información oficial sobre cuándo y dónde comenzarían las grabaciones.

Los Tinelli y Milett Figueroa
Los Tinelli y Milett Figueroa llegan al Perú para grabar reality: Doña Martha revela la fecha oficial.

Milett Figueroa y su rol en el reality

A pesar de que Marcelo Tinelli anunció que había terminado con Milett, luego de algunos días comentó que se precipitó en la decisión y continua firme en una relación con la modelo peruana.

En esta segunda entrega, se espera que la exintegrante de realities peruanos tenga un rol mucho más visible, mostrando su día a día junto a Marcelo y la conexión que ha logrado con las hijas de la figura argentina.

De acuerdo a la versión de su madre, Milett se encuentra entusiasmada con esta nueva etapa, no solo en lo personal sino también en lo profesional, ya que el reality producido por Amazon se ha convertido en uno de los más comentados en Latinoamérica.

Entre comentarios de pasillo, Yanina
Entre comentarios de pasillo, Yanina Latorre señaló que Milett insinuó reconciliaciones con Marcelo, mientras los allegados lo desmentían y las especulaciones crecían en torno a su vínculo. (Revista Gente)

Martha Valcárcel confirma su participación en ‘Los Tinelli’

Durante la conversación, Doña Martha confirmó que también formará parte de esta segunda edición e hizo referencia al contrato con Amazon Prime Video, dejando claro que el proyecto tiene el respaldo de una de las plataformas más importantes del mundo.

Lo ha dicho él, por si acaso. Pero también lo estás diciendo tú, Marta Valcárcel”, comentó en tono divertido, dejando entrever que la negociación fue un tema delicado, pero que ahora todo está cerrado y listo para iniciar la producción en suelo peruano.

Martha Valcárcel confirma su llegada
Martha Valcárcel confirma su llegada a ‘Los Tinelli’ y celebra reconciliación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “Ya sabía”.

La reconciliación de Milett y Tinelli

Otro de los aspectos que resaltó la madre de Milett fue la fortaleza de la relación sentimental entre su hija y Marcelo Tinelli. Según explicó, ambos atravesaron momentos complicados, pero hoy disfrutan de una etapa mucho más sólida.

Cuando dos personas se aman, como se aman ellos, no es por el reality... Yo he peleado 30 mil veces con mis parejas y luego me amisto”, comentó con franqueza Martha Valcárcel.

Durante su participación en el programa, Doña Martha aseguró que nunca creyó que la ruptura fuera definitiva. Aclaró que la separación se originó por un “tema laboral” y no por un conflicto sentimental entre la pareja.

Él ya lo explicó. Dijo que tomó un problema laboral, porque no fue personal, y por eso se adelantó a decir una cosa y después...”, señaló, respaldando la versión de Tinelli sobre el distanciamiento.

La madre de Milett también sostuvo que estaba al tanto de la situación antes de que trascendiera en los medios, ya que mantiene comunicación constante con su hija. “Yo ya sabía todo, porque hablo con mi hija. Sabía que se habían molestado los dos por asuntos laborales”, puntualizó.

Asimismo, defendió a Tinelli de las críticas y negó rotundamente que el conductor argentino haya tratado mal a Milett. “Él jamás habló mal, menos trató mal a mi hija, porque es un señor, todo un caballero”, subrayó.

Finalmente, aclaró que la familia Tinelli mantiene una buena relación con la modelo, pese a las bromas y comentarios que circularon tras el anuncio de la ruptura. Sobre la supuesta burla de Cande Tinelli, hija del presentador, explicó que todo se trató de una broma y no de una muestra de rechazo hacia Milett.

Martha Valcárcel confirma su llegada a ‘Los Tinelli’ y celebra reconciliación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “Ya sabía”. Video: América Hoy

El papel de la familia en el reality

Tal como adelantó Doña Martha, toda la familia estará presente en esta nueva temporada en Perú. Según adelanto, en su momento Marcelo y Milett las grabaciones se realizarán en Lima y el Cusco.

Además, no solamente se verá a la pareja, sino también a las hijas del presentador, quienes ya participaron en la primera entrega del reality.

La inclusión de la madre de Milett genera expectativa, pues hasta ahora no había tenido una participación en cámara. Su aparición promete dar un matiz distinto a la narrativa, mostrando la relación cercana que mantiene con su hija y el apoyo que le brinda en esta nueva etapa de su vida.

La rpesentación del reality se
La rpesentación del reality se llevó a acabo en Punta del Este. (Crédito: Prime Video)

