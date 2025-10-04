Johanna San Miguel y Katia Palma protagonizan ‘pelea’ en Pachacamac: video se vuelve viral

Johanna San Miguel y Katia Palma protagonizan falsa pelea en Pachacamac. IG

El lanzamiento de un video en la cuenta oficial de TikTok de Johanna San Miguel causó revuelo en redes sociales al mostrar una simulada y explosiva pelea con Katia Palma, ambientada durante la visita de la actriz al set de ‘Esto es Guerra’ en Pachacamac. El breve encuentro, que superó el millón de visualizaciones en menos de dos días, se diseñó como parte de la campaña de promoción de la obra teatral Corazón de Loba, actual éxito en cartelera limeña.

El registro audiovisual inicia con la llegada de Johanna San Miguel y Andrea Luna –ambas protagonistas del montaje– a los estudios de América Televisión. El objetivo de las figuras es presentar un proyecto al dueño del canal. Sin embargo, la aparente cordialidad se rompe con la intervención de Katia Palma, figura habitual de la señal y autodenominada “archienemiga” de San Miguel dentro del universo mediático.

Siguiendo el tono humorístico, Palma expulsa literalmente a patadas a la conductora de TV. Andrea Luna tampoco se salva de la furia de Katia y es tirada al suelo con fuerza. El material difundido busca conectar con la audiencia nostálgica de la televisión nacional y con el público habitual de “Esto es Guerra”, la competencia juvenil.

¿De qué trata Corazón de Loba?

La obra Corazón de Loba avanza en su temporada final en el Teatro Peruano Japonés de Jesús María. El espectáculo, dirigido por David Carrillo y con dirección artística de Pepe Corzo, convoca en escena a tres generaciones de intérpretes: Ana Cecilia Natteri, Johanna San Miguel y Andrea Luna. La dramaturgia de Eduardo Adrianzén propone una sátira sobre la industria televisiva, al narrar la historia de tres actrices encasilladas en sus antiguos personajes de telenovela.

El eje central de ‘Corazón de Loba’ se concentra en la dinámica de competencia, traición y egos desatados entre las protagonistas. La ficción retrata el reencuentro de estas figuras en una producción que promete devolverles la fama tras años de olvido. La tensión de sus personajes se traslada al escenario, donde el humor y la nostalgia se combinan con referencias musicales y guiños a las telenovelas de los años 70.

Además de la actuación de Johanna San Miguel, quien refuerza su perfil como referente de la comedia local, Andrea Luna y Ana Cecilia Natteri interpretan figuras atrapadas en una rutina de casting y promesas incumplidas. La obra apuesta por la construcción de personajes exagerados y diálogos plagados de ironía.

Las entradas para las últimas funciones están disponibles a través de la plataforma Teleticket y en la boletería del teatro.

El posible regreso de Johanna San Miguel a ‘Esto es Guerra’

La posibilidad de que Johanna San Miguel regrese a la conducción de Esto es Guerra siempre está sobre la mesa. La última vez fue cuando Mathías Brivio regresó al programa como conductor invitado. En aquella oportunidad, el comunicador compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de archivo junto a la actriz, con quien lideró el espacio en una de sus etapas más exitosas. “Me parece que hoy podría ser el día”, escribió, alimentando rumores sobre una inminente sorpresa en el set de América TV.

El detalle que terminó de aumentar las especulaciones fue la propia reacción de Johanna. La actriz y presentadora respondió a la publicación con una serie de corazones rojos, gesto que muchos interpretaron como una señal de entusiasmo frente a un posible retorno. El intercambio no pasó desapercibido entre los fanáticos, quienes de inmediato comenzaron a debatir en redes sociales sobre la posibilidad de volver a ver a la carismática conductora en el programa.

