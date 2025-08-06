Mathías Brivio no descarta el regreso de Johanna San Miguel a ‘Esto es Guerra’ tras el fichaje de Gian Piero Díaz y ella responde

La icónica dupla de la televisión peruana volvió a compartir pantalla, sorprendiendo a la audiencia con su química intacta y desatando una ola de nostalgia y alegría entre los seguidores del programa (América TV)

La dinámica de “Esto es guerra” no deja de sorprender a la audiencia, especialmente tras el reciente ingreso de Gian Piero Díaz al reality de competencia. La llegada del conductor generó no solo reacciones entre sus colegas y seguidores, sino también nuevas especulaciones sobre el posible retorno de otras figuras emblemáticas, como Johanna San Miguel. El comentario fue encendido por el propio Mathías Brivio, quien también regresó al programa el pasado 4 de agosto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mathías Brivio compartió una fotografía del pasado en la que aparece junto a Johanna San Miguel durante su etapa como dúo de conducción de “Esto es guerra”. La instantánea estuvo acompañada por un mensaje que no pasó desapercibido entre seguidores del formato de América TV: “Me parece que hoy podría ser el día”, escribió Brivio, sugiriendo la posibilidad de que algún anuncio importante estaba por darse en el show.

La respuesta de Johanna San Miguel

La publicación se viralizó rápidamente y despertó multitud de reacciones no solo de parte de los espectadores, sino también entre los propios protagonistas del reality. Los comentarios no se hicieron esperar en la cuenta de Brivio, sumando expectativa. La propia Johanna San Miguel respondió al post colocándose del lado de la emoción colectiva. Su comentario constó de una secuencia de corazones rojos, lo que fue leído por muchos como una aprobación o al menos una muestra de entusiasmo ante la posibilidad de regresar al ciclo de competencia televisiva.

Gian Piero Díaz, quien retomó la conducción de “Esto es Guerra” tras varios años y un prolongado tiempo distanciado de Renzo Schuller —ahora también conductor—, fue uno de los últimos grandes movimientos en la pantalla peruana. En este contexto, se especuló la posibilidad de sumar a Johanna San Miguel como el próximo movimiento estratégico del formato.

La figura de TV es central en la historia de “Esto es Guerra”. Su presencia en el programa, especialmente durante las temporadas más populares, la convirtió en uno de los rostros más identificados con el formato.

Gian Piero Díaz y Renzo Schuller se reencontraron en Esto es Guerra

El regreso de Gian Piero Díaz y Renzo Schuller juntos como conductores en “Esto es Guerra” marcó uno de los momentos televisivos más comentados. Después de más de cinco años sin compartir pantalla, ambos volvieron a encontrarse este 5 de agosto, para sorpresa de seguidores que durante años los identificaron como la dupla emblemática de “Combate”.

La imagen de ambos de pie, uno al lado del otro, despertó una genuina ola de nostalgia. Tras el final de “Combate” en 2018, Gian Piero Díaz aceptó la conducción de “Esto es Guerra” en 2019, lo que marcó caminos distintos e intensificó además los rumores sobre el distanciamiento entre ambos, aunque jamás trascendieron detalles ni explicaciones públicas.

El reencuentro en Pachacámac fue recibido con entusiasmo, pero también cautela. Renzo Schuller, en sus primeras declaraciones, evitó detallar los motivos del distanciamiento. “Yo no me voy a prestar para explicar qué pasó, qué no pasó, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer ahora. Estamos acá ahora parados los dos y vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, conducir un programa, divertirnos y hacer que Combate gane”, dijo.

Además, remarcó que el regreso no fue objeto de algún acuerdo previo entre ambos, sino un hecho espontáneo: “No hemos tenido la oportunidad de conversar de nada y estar acá después de todo ese tiempo, sin haberlo conversado nosotros incluso…”.

En medio de la expectativa, Renzo destacó la conexión profesional que siempre existió con Díaz. “Yo tengo que reconocer que con Gian Piero siempre hicimos una buena dupla, eso sí lo puedo recalcar y lo voy a decir siempre. Una de las mejores duplas que ha existido, muy al margen de las otras que pudo haber habido, fue la dupla con Gian Piero porque nos entendíamos perfectamente en la conducción”, dijo.

La respuesta del público no tardó. Los mensajes celebrando el reencuentro inundaron las redes, reflejando la vigencia de la química que marcó una época en la televisión peruana.

