Ivana Yturbe confirma a Christian Cueva en su boda, pero no a Pamela Franco: “Es mi matrimonio y se trata de mí”. Video: Magaly TV La Firme

La próxima boda religiosa de Ivana Yturbe y Beto Da Silva en el Valle del Urubamba, Cusco, viene generando gran expectativa, especialmente por la selectividad en la lista de invitados. La modelo e influencer confirmó públicamente que Christian Cueva, amigo cercano de su esposo, estará presente en la ceremonia, mientras que la posible asistencia de Pamela Franco, actual pareja del futbolista, sigue siendo incierta.

“Es mi matrimonio y se tiene que tratar de mí”, afirmó Yturbe para las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, dejando claro que la decisión sobre los asistentes será estrictamente personal.

Christian Cueva, el invitado confirmado y la relación con Ivana y Beto

La confirmación de Christian Cueva invitado a la boda religiosa de Ivana Yturbe y Beto Da Silva fue directa y sin titubeos. “Obviamente (lo invitaré), es un gran amigo de Beto”, declaró la modelo en entrevista con 'Magaly TV La firme’. La amistad entre Cueva y Da Silva se ha consolidado a lo largo de los años, lo que explica su presencia en el círculo íntimo de la pareja.

Yturbe ha manifestado en varias ocasiones el aprecio que siente por Cueva, a quien considera parte de su entorno familiar. “Yo a Christian lo quiero muchísimo, ha sido muy cercano a mi familia. Yo soy feliz cuando veo a mis amigos felices”, expresó en diálogo con el programa ‘Amor y fuego’ a inicios de este año.

La modelo también señaló, en aquel entonces, que, aunque no ha visto a Cueva junto a Pamela Franco, percibe al futbolista “feliz y súper enfocado en su trabajo”.

Ivana Yturbe confirma a Christian Cueva en su boda, pero no a Pamela Franco: “Es mi matrimonio y se trata de mí”.

El vínculo entre Ivana Yturbe y la familia de Christian Cueva ha pasado por distintas etapas. En el pasado, la modelo mantenía una relación cercana tanto con Cueva como con su entonces esposa, Pamela López. Sin embargo, Yturbe decidió distanciarse de la pareja para priorizar la estabilidad de su propio matrimonio.

A pesar de este alejamiento, la comunicación entre ambas familias se ha mantenido por el bienestar de los hijos, quienes comparten una relación cercana. “La comunicación con los niños nunca dejará de ser la que ha sido siempre porque mi hija y sus bebés se llevan espectacular y yo los quiero muchísimo”, afirmó Yturbe en el pódcast de Magaly Medina.

Recientemente, un reencuentro entre Ivana Yturbe y Pamela López durante el cumpleaños del hijo de Cueva, dejó entrever una posible reconciliación entre ambas, aunque la comunicación sigue siendo limitada. Pamela López compartió en sus redes sociales una imagen junto a Yturbe y sus hijos, acompañada del mensaje: “El más feliz. Gracias por la visita. Las quiero”.

Pamela Franco, la posible invitada al matrimonio de Ivana Yturbe

Mientras la invitación a Christian Cueva está asegurada, la presencia de Pamela Franco, no invitada a la boda religiosa de Ivana Yturbe, permanece en suspenso. Consultada sobre si la cantante de cumbia acompañaría a Cueva en la ceremonia, Yturbe respondió con un escueto “Vamos a ver”.

Ante la insistencia de la prensa, la modelo fue enfática: “Es mi matrimonio y se tiene que tratar de mí. Todos están invitados, pero cuando tenga que hacer mi lista de sí, sí, no, no, ahí vamos a ver quiénes van”, aseguró la modelo e influencer.

Detalles exclusivos de la boda de Ivana Yturbe y Beto Da Silva. Video: Magaly TV La Firme

La relación entre Ivana Yturbe y Pamela Franco ha sido distante en los últimos tiempos. Yturbe explicó que evita involucrarse con las nuevas parejas de sus amigos, priorizando la estabilidad emocional de los hijos. “Por respeto a los niños y cómo se ha dado todo, no quiero conocer a ninguna persona que ellos están frecuentando, saliendo, o con quien se van a casar”, sostuvo la modelo.

Esta postura se ha mantenido firme, aunque en enero de este año, Yturbe dejó abierta la posibilidad de un cambio en el futuro. “Vamos a ver cómo van yendo las cosas y cómo van fluyendo”, comentó en entrevista con ‘Amor y fuego’. No obstante, reiteró que, por el momento, no tiene planes de interactuar con la pareja de Cueva ni con otras nuevas relaciones en su entorno.

En cuanto a su relación con Pamela López, Yturbe ha señalado que, aunque la comunicación no es frecuente, existe un respeto mutuo y un deseo de bienestar para ambas familias. “No tengo tanta comunicación ahora con Pame, definitivamente le deseo lo mejor, porque yo creo que una mamá feliz, cría niños felices”, declaró.

La lista definitiva de invitados a la boda religiosa de Ivana Yturbe y Beto Da Silva aún no se ha cerrado. La modelo ha reiterado que la selección será personal y que priorizará su propio bienestar y el de su familia. Así, la expectativa sobre quiénes finalmente asistirán al evento en Cusco se mantiene, mientras Yturbe subraya que la celebración girará en torno a ella y a su círculo más cercano.