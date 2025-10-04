Festitec 2025: feria tecnológica en Lima presenta la oferta académica gratuita de 23 institutos públicos

Festitec 2025: orientación vocacional y exhibición de innovaciones de institutos tecnológicos. (Foto: Agencia Andina)

El sábado 4 y domingo 5 de octubre, Lima Metropolitana será sede del Festitec 2025, una feria tecnológica que reunirá a 23 Institutos de Educación Superior Tecnológica Públicos (IESTP). El evento se desarrollará en la Institución Educativa Melitón Carvajal, ubicada en la avenida Paseo de la República 2120, en el distrito de Lince, y tendrá ingreso libre para todos los visitantes interesados en la educación técnica.

La actividad tiene como principal objetivo promover la educación tecnológica pública, destacando su capacidad para formar profesionales con rápida inserción laboral y buenas perspectivas salariales. Durante estas dos jornadas, los asistentes podrán conocer de primera mano la oferta académica y los proyectos innovadores desarrollados por los propios estudiantes de los institutos participantes.

Público objetivo y orientación vocacional

La feria está dirigida especialmente a estudiantes de 3.°, 4.° y 5.° de secundaria, así como a quienes cursan Educación Básica Alternativa (EBA), jóvenes egresados de secundaria y sus familias. Todos ellos tendrán la oportunidad de recibir asesoría vocacional personalizada, además de información sobre los procesos de admisión 2026 de los institutos tecnológicos.

Los organizadores destacan que esta orientación permitirá a los visitantes tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional, considerando las carreras con mayor demanda laboral en Lima y el país. La feria también busca fortalecer la relación entre los estudiantes y la educación técnica pública como alternativa viable y de calidad.

Carreras técnicas y proyectos innovadores

Entre las áreas académicas que se presentarán en el Festitec 2025 se incluyen gestión empresarial, mecatrónica, salud, industria, informática, diseño y cosmetología. Cada instituto ofrecerá información detallada sobre los planes de estudio, requisitos de ingreso y oportunidades de desarrollo profesional.

Además, los asistentes podrán explorar innovaciones tecnológicas y proyectos desarrollados por los propios estudiantes, lo que permitirá conocer de cerca la capacidad creativa y técnica de los futuros profesionales. La muestra incluye prototipos, aplicaciones, soluciones industriales y propuestas de diseño que reflejan el impacto de la formación tecnológica en distintos sectores.

Impacto y relevancia de la educación técnica

El Festitec 2025 se enmarca dentro de la sexta política regional de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), que busca impulsar la formación técnica pública como herramienta de desarrollo económico y social. La feria demuestra que la educación tecnológica no solo prepara a los jóvenes para el mercado laboral, sino que también fomenta la innovación y el emprendimiento.

Con este tipo de iniciativas, las autoridades educativas esperan incrementar la matrícula en institutos tecnológicos públicos, promover carreras con alta demanda laboral y ofrecer a los jóvenes alternativas educativas de calidad y gratuitas, adaptadas a las necesidades del siglo XXI.

Lista de los 23 institutos públicos en Lima

IESTP Argentina – Cercado de Lima

IESTP Arturo Sabrosa Montoya – La Victoria

IESTP Diseño y Computación – Cercado de Lima

IESTP José Pardo – La Victoria

IESTP María Rosario Aráoz Pinto – San Miguel

IESTP Naciones Unidas – Pueblo Libre

IESTP Huaycán – Ate

IESTP Magda Portal – Cieneguilla – Cieneguilla

IESTP Manuel Seoane Corrales – San Juan de Lurigancho

IESTP Misioneros Monfortianos – Chaclacayo

IESTP Ramiro Prialé Prialé – Lurigancho

IESTP Carlos Cueto Fernandini – Comas

IESTP Luis Negreiros Vega – San Martín de Porres

IESTP Manuel Arévalo Cáceres – Los Olivos

IESTP Antenor Orrego Espinoza – Chorrillos

IESTP Gilda Liliana Ballivian Rosado – San Juan de Miraflores

IESTP Juan Velasco Alvarado – Villa María del Triunfo

IESTP Julio César Tello – Villa El Salvador

IESTP Lurín – Lurín

IESTP San Francisco De Asís – (Distrito no especificado)

IESTP Villa María – (Distrito no especificado)

IEST Fe y Alegría 61 (por convenio) – Villa El Salvador

IEST Fe y Alegría 75 (por convenio) – San Juan de Miraflores