Festitec 2025: feria tecnológica en Lima presenta la oferta académica gratuita de 23 institutos públicos

La feria se realizará en la Institución Educativa Melitón Carvajal, en Lince, con ingreso libre, promoviendo el acceso a la educación tecnológica a estudiantes y familias

Por Marlon Carrasco Freitas

Festitec 2025: orientación vocacional y exhibición de innovaciones de institutos tecnológicos. (Foto: Agencia Andina)

El sábado 4 y domingo 5 de octubre, Lima Metropolitana será sede del Festitec 2025, una feria tecnológica que reunirá a 23 Institutos de Educación Superior Tecnológica Públicos (IESTP). El evento se desarrollará en la Institución Educativa Melitón Carvajal, ubicada en la avenida Paseo de la República 2120, en el distrito de Lince, y tendrá ingreso libre para todos los visitantes interesados en la educación técnica.

La actividad tiene como principal objetivo promover la educación tecnológica pública, destacando su capacidad para formar profesionales con rápida inserción laboral y buenas perspectivas salariales. Durante estas dos jornadas, los asistentes podrán conocer de primera mano la oferta académica y los proyectos innovadores desarrollados por los propios estudiantes de los institutos participantes.

Festitec 2025: orientación vocacional y exhibición de innovaciones de institutos tecnológicos. (Foto: FB/@drelmlima)

Público objetivo y orientación vocacional

La feria está dirigida especialmente a estudiantes de 3.°, 4.° y 5.° de secundaria, así como a quienes cursan Educación Básica Alternativa (EBA), jóvenes egresados de secundaria y sus familias. Todos ellos tendrán la oportunidad de recibir asesoría vocacional personalizada, además de información sobre los procesos de admisión 2026 de los institutos tecnológicos.

Los organizadores destacan que esta orientación permitirá a los visitantes tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional, considerando las carreras con mayor demanda laboral en Lima y el país. La feria también busca fortalecer la relación entre los estudiantes y la educación técnica pública como alternativa viable y de calidad.

Educación tecnológica en primer plano: Festitec 2025 abre sus puertas con ingreso libre. (Foto: Agencia Andina)

Carreras técnicas y proyectos innovadores

Entre las áreas académicas que se presentarán en el Festitec 2025 se incluyen gestión empresarial, mecatrónica, salud, industria, informática, diseño y cosmetología. Cada instituto ofrecerá información detallada sobre los planes de estudio, requisitos de ingreso y oportunidades de desarrollo profesional.

Además, los asistentes podrán explorar innovaciones tecnológicas y proyectos desarrollados por los propios estudiantes, lo que permitirá conocer de cerca la capacidad creativa y técnica de los futuros profesionales. La muestra incluye prototipos, aplicaciones, soluciones industriales y propuestas de diseño que reflejan el impacto de la formación tecnológica en distintos sectores.

Educación tecnológica en primer plano: Festitec 2025 abre sus puertas con ingreso libre. (Foto: Agencia Andina)

Impacto y relevancia de la educación técnica

El Festitec 2025 se enmarca dentro de la sexta política regional de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), que busca impulsar la formación técnica pública como herramienta de desarrollo económico y social. La feria demuestra que la educación tecnológica no solo prepara a los jóvenes para el mercado laboral, sino que también fomenta la innovación y el emprendimiento.

Con este tipo de iniciativas, las autoridades educativas esperan incrementar la matrícula en institutos tecnológicos públicos, promover carreras con alta demanda laboral y ofrecer a los jóvenes alternativas educativas de calidad y gratuitas, adaptadas a las necesidades del siglo XXI.

Institutos públicos en Perú. (Foto: Agencia Andina)

Lista de los 23 institutos públicos en Lima

  • IESTP Argentina – Cercado de Lima
  • IESTP Arturo Sabrosa Montoya – La Victoria
  • IESTP Diseño y Computación – Cercado de Lima
  • IESTP José Pardo – La Victoria
  • IESTP María Rosario Aráoz Pinto – San Miguel
  • IESTP Naciones Unidas – Pueblo Libre
  • IESTP Huaycán – Ate
  • IESTP Magda Portal – Cieneguilla – Cieneguilla
  • IESTP Manuel Seoane Corrales – San Juan de Lurigancho
  • IESTP Misioneros Monfortianos – Chaclacayo
  • IESTP Ramiro Prialé Prialé – Lurigancho
  • IESTP Carlos Cueto Fernandini – Comas
  • IESTP Luis Negreiros Vega – San Martín de Porres
  • IESTP Manuel Arévalo Cáceres – Los Olivos
  • IESTP Antenor Orrego Espinoza – Chorrillos
  • IESTP Gilda Liliana Ballivian Rosado – San Juan de Miraflores
  • IESTP Juan Velasco Alvarado – Villa María del Triunfo
  • IESTP Julio César Tello – Villa El Salvador
  • IESTP Lurín – Lurín
  • IESTP San Francisco De Asís – (Distrito no especificado)
  • IESTP Villa María – (Distrito no especificado)
  • IEST Fe y Alegría 61 (por convenio) – Villa El Salvador
  • IEST Fe y Alegría 75 (por convenio) – San Juan de Miraflores

