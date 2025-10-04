Perú

ANC del PJ pide a la JNJ destituir a jueza Paola Valdivia por insultar a Beto Ortiz e intentar frenar reportaje

Órgano de control concluye que magistrada incurrió en faltas muy graves. Fue absuelta del cargo de haber supuestamente aceptado que Andrés Hurtado remodelara su departamento

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Jueza Paola Valdivia a un
Jueza Paola Valdivia a un paso de ser expulsada del Poder Judicial. Foto: composición Infobae.

La jueza superior Paola Valdivia Sánchez, suspendida por sus supuestos vínculos con Andrés Hurtado ‘Chibolín’, enfrenta un pedido formal de destitución por haber insultado al periodista Beto Ortiz. Así lo decidió la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, que finalmente aceptó que se remita la propuesta de sanción a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La ANC investigó inicialmente a Valdivia Sánchez por 5 hechos:

  • Cargo A: Supuestamente insultar a Beto Ortiz durante una llamada telefónica con la abogada del conductor, Tatiana Bardales, grabación que fue difundida en Willax
  • Cargo B: Supuestamente aceptar que Andrés Hurtado remodele su departamento en la avenida Brasil a cambio de favorecerlo en sus procesos judiciales o los de Alfredo Benavides
  • Cargo C: Supuestamente dar información reservada sobre el proceso judicial contra el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, quien es coinvestigado del cómico Alfredo Benavides
  • Cargo D: Supuestamente no haber denunciado presuntos delitos de la jueza superior Victoria Montoya Peraldo, los mismos que hizo referencia durante la llamada con la abogada de Beto Ortiz
  • Cargo E: Supuestamente tratar de influenciar a la abogada de Beto Ortiz para que no se difunda el reportaje que revelaría que Andrés Hurtado habría remodelado su departamento y, al no obtener una respuesta positiva, hacer expresiones amenazantes, "frases ofensivas, expresiones denigrantes a la dignidad"

Valdivia Sánchez negó los cargos. Sobre la llamada, aseguró que no dio su consentimiento para que esta sea grabada y mucho menos difundido en televisión nacional. También deslizó que no hay certeza de que el audio haya sido manipulado, indicó que las fotos difundidas no son las del departamento donde vive, y aseguró que los casos de Alfredo Benavides se ven en la Corte Superior Nacional y no en la Corte de Lima.

Transcripción de la llamada entre
Transcripción de la llamada entre Paola Valdivia y la abogada de Beto Ortiz.
Transcripción de la llamada entre
Transcripción de la llamada entre Paola Valdivia y la abogada de Beto Ortiz.

A un paso de la destitución

En la resolución a la que accedió Infobae, la Unidad de Sanción y Apelación de la ANC ha propuesto la destitución de la jueza Paola Valdivia por los cargos A, D y E. Fue absuelta de los cargos B y C.

Y es que, para la ANC, los dichos que usó Valdivia en la llamada son “a todas luces inapropiados, inadecuados e hirientes y cuya interpretación, de acuerdo al ámbito geográfico (Perú) y su contexto, no pueden ser interpretados de otra manera más que procaces”. También se toma en cuenta que la propia jueza pidió perdón en su declaración indagatoria , lo que implica “un reconocimiento de la conducta irregular que se le atribuye".

Proponen la destitución de Paola Valdivia.
Proponen la destitución de Paola Valdivia.

El cargo por la supuesta remodelación a cargo de Andrés Hurtado es desestimado, sobre todo, porque la Fiscalía archivó la investigación que se abrió por este hecho ya que no se hallaron indicios mínimos de que se hubiera dado, así como que Valdivia nunca tuvo a su cargo un proceso contra Alfredo Benavides.

Del mismo modo, se le absuelve del tercer cargo porque las declaraciones que hizo sobre Carlos Burgos fueron luego de que el proceso en contra de este, donde intervino como integrante de la Sala de Apelaciones, concluyera. También demostró que tuvo autorización de la presidenta de la Corte de Lima para brindar las entrevistas.

Sobre el cuarto cargo, la ANC concluye que Paola Valdivia, durante la llamada telefónica, se jactaba de tener conocimiento de que presunto hechos ilícitos que habrían ocurriendo durante la fiesta de cumpleaños de la jueza superior Victoria Montoya Peraldo, los mismos que tuvo que haber puesto en conocimiento de la Fiscalía aunque no haya contado con las pruebas que los acreditarían.

Respecto al último cargo, la propia declaración testimonial de Paola Valdivia, dicen, corrobora que intentó interceder ante la abogada de Beto Ortiz para que no se emita el reportaje. “La llamé porque tenía conocimiento que era amistad cercana al señor Beto Ortiz y por ello le solicité que por favor no dañara mi imagen”, dijo.

El jefe de la ANC, Roberto Palacios Bran, acogió la propuesta de destitución planteada por la Unidad de Sanción y Apelación, y aceptó que esta sea remitida a la JNJ. Los consejeros decidirán si la jueza Paola Valdivia es destituida o si le corresponde una sanción menor.

