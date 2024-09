Andrés Hurtado remodeló casa de jueza anticorrupción a cambio de favor, según testigo: “No lo voy a negar”, admitió magistrada

Fuente: Beto A Saber

El conductor de televisión Andrés Hurtado, investigado por tráfico de influencias y lavado de activos, remodeló la casa de la jueza anticorrupción Paola Valdivia Sánchez, a cambio de un favor judicial, según la declaración de un testigo difundida este lunes por Beto A Saber. La magistrada, especializada en delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado de Lima, admitió que fue beneficiada con la remodelación, aunque negó estar implicada en actos ilícitos.

El testimonio corresponde a un extrabajador y allegado a la figura televisiva, actualmente radicado en el extranjero, quien contó que Hurtado habría ofrecido rediseñar el departamento a cambio de decisiones favorables en el proceso legal de un tercero.

“Ella es la que estaba viendo el caso del señor Alfredo Benavides (humorista implicado en un caso de lavado de activos), cuando lo estaban investigando (...) El departamento que se remodeló (está) en la avenida Brasil. La única persona que tiene fotos de ese departamento remodelado es el señor Andrés y yo porque yo le enviaba fotos de los resultados”, dijo.

“Todo fue una sorpresa que se le entregó (...) un domingo en la mañana, yo le llevé un ramo de flores para su casa, le puse un cuadro junto a su hijo. Tengo la foto de lo que yo hice: la sala, su escritorio, su cuarto, todo”, agregó. Aunque inicialmente Valdivia dijo que se trata de “tonterías”, minutos después admitió que conocía al conductor.

Fuente: Beto A Saber

“Yo no voy a negarlo y lo conozco cuando me fui a un evento artístico (...) olvidémonos los cargos porque somos seres humanos y nos gusta tomarnos fotos con algún artista; y ahí me tomé foto con él y mi esposo”, señaló. Posteriormente, confirmó que recibió la remodelación. “Mi esposo (ya fallecido) coordinó un día con Andrés Hurtado. Ellos hablaban porque le decía cómo lo decoraba el set, sus luces y Andrés dijo que le podría ayudar para que le metas tal luz...”, precisó.

El programa también difundió una imagen donde la jueza aparece junto a la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Delfina Vidal La Rosa Sánchez —también vinculada a Hurtado— y la destituida magistrada Enma Benavides, hermana de la exfiscal de la Nación y denunciada por excarcelar a supuestos narcotraficantes a cambio de dádivas. De acuerdo con el informe, la fotografía corresponde a un viaje realizado en junio de 2023 por un evento de la Escuela Judicial de Barcelona.

Beto Ortiz, conductor del programa, expuso una carta notarial enviada por Valdivia en la que figura su dirección de la avenida Brasil, en el distrito de Pueblo Libre, una referencia que coincide con la declaración del testigo. Además, divulgó un audio en el que la magistrada, fuera de sí, trata de detener la publicación del reportaje.

Fuente: Beto A Saber

“Si el señor me va a hacer daño, yo emocionalmente no estoy bien. (...) No voy a permitir que él me dañe. El que nada debe nada teme. Si él se mete conmigo (...), yo saco lo que tengo y se va a la mi***a su programa. (...) Que me toque y yo hablo (...) que a mí no me meta en esa sarta de sinvergüenzas (...) Mi marido ya se fue a la mi***a, yo estoy sola”, se escucha en la grabación.

Actualmente, Hurtado es investigado simultáneamente por dos despachos del Ministerio Público en un caso declarado “complejo”. La médica Ana Siucho, hermana de un confesor sincero, lo acusó de solicitar un millón de dólares para gestionar la devolución de oro incautado y presuntos favores a futbolistas. Y recientemente Cuarto Poder reveló que el conductor es el representante jurídico de ‘Vaticano’, uno de los narcotraficantes más poderosos del país.

Aunque no ha comentado al respecto, días atrás responsabilizó a Ortiz de un “complot” en su contra por destapar el caso. “Esto es un show televisivo para distraer con mi persona, y tiene repercusiones. (...) No he escogido ningún canal de televisión ni el mío (para dar descargos). No les voy a dar a nadie ninguna primicia ni regalar ningún show a nadie”, dijo.

Para la exprocuradora Katherine Ampuero, la situación legal de Hurtado “se complica cada vez más”, con otros implicados. “La investigación podrá ampliarse (...) Esta vez aparece evidencia que involucra a jueza anticorrupción. Incluso sus hijas podrían ser incluidas en investigación como testaferras”, consideró en un mensaje de X, antes Twitter.