Un lagarto apareció en una avenida inundada de Pucallpa

La aparición inesperada de un lagarto en una transitada intersección de Pucallpa, en la región Ucayali, generó asombro entre vecinos y transeúntes la mañana del jueves 2 de octubre. El reptil fue visto mientras recorría la avenida Amazonas, en el cruce con la calle Alberto Abenzur, en el distrito de Callería, sobre una pista completamente cubierta por el agua. La escena, registrada en video por varios pobladores, se convirtió en un testimonio gráfico de cómo las lluvias intensas pueden alterar la vida urbana y provocar situaciones inusuales en esta ciudad amazónica.

El avistamiento del lagarto se produjo tras una jornada de precipitaciones que activó y desbordó los caños naturales de la zona. Testigos relataron que el animal recorrió varios metros ante la mirada incrédula de quienes circulaban por el lugar, para luego refugiarse en uno de los caños y desaparecer de la vista. La presencia del reptil en pleno centro urbano evidenció la magnitud de los cambios que las lluvias pueden generar en el entorno, al desplazar fauna silvestre hacia áreas habitadas.

Un lagarto apareció en una avenida inundada de Pucallpa

Las causas de este fenómeno se encuentran en las lluvias intensas que afectaron a Pucallpa durante esa jornada. La activación y el desborde de los caños naturales no solo facilitaron la llegada del lagarto a la ciudad, sino que también provocaron inundaciones en diversas calles. Entre las vías más afectadas se encuentran el jirón Independencia, la avenida Carretera Manantay, la avenida Sánchez Carrión y la calle Darío Rodríguez López, donde el agua cubrió extensas áreas y dificultó el tránsito.

El impacto de las inundaciones se extendió más allá de las calles. La Dirección Regional de Salud de Ucayali reportó que el centro de salud de Fraternidad, en Manantay, y el Hospital Amazónico de Yarinacocha también sufrieron afectaciones por el ingreso de agua. Esta situación complicó la atención médica y puso en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura sanitaria ante eventos climáticos extremos.

Un lagarto apareció en una avenida inundada de Pucallpa

En los barrios de Pucallpa, decenas de viviendas resultaron perjudicadas por el agua, mientras que la actividad comercial se interrumpió en distintos sectores. La falta de un sistema de drenaje eficiente agravó las consecuencias de las lluvias, dejando a la ciudad expuesta a emergencias recurrentes cada temporada. Los habitantes, acostumbrados a enfrentar este tipo de situaciones, volvieron a experimentar los efectos de una infraestructura insuficiente para canalizar el exceso de agua.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una advertencia sobre la continuidad de las precipitaciones hasta el viernes 3 de octubre, alertando sobre el riesgo de nuevas inundaciones tanto en áreas urbanas como rurales de Ucayali.

Cocodrilo en Tumbes

Por otro lado, especialistas de la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes rescataron a un cocodrilo de Tumbes (Crocodylus acutus) que ingresó a una langostinera en Puerto El Cura, provincia de Tumbes. El reptil, un ejemplar juvenil de aproximadamente dos metros y 45 kilos, fue hallado tras la alerta de trabajadores por el riesgo a los langostinos. Los expertos usaron herramientas para evitar dañar al animal. Según Éricka Gamboa, jefa de Fauna Silvestre, devolverán al cocodrilo a su hábitat natural en el río Tumbes, donde la presencia de estos reptiles se ha incrementado en zonas habitadas.

Hallan un cocodrilo de dos metros en un criadero de langostas en Tumbes - Andina