¿No sabes qué ver el fin de semana? Las mejores series de HBO Max Perú para hacer maratón frente a la TV

Las 10 series más populares en HBO Max Perú al 30 de septiembre destacan por su calidad y el impacto en redes sociales, reflejando los gustos cambiantes del público local. (Imagen cortesía de HBO Max)

En Perú, HBO Max se ha consolidado como una de las opciones favoritas en el consumo de las plataformas de streaming, gracias a su variada oferta que combina producciones originales con títulos internacionales.

En las últimas semanas, varios estrenos han llamado la atención no solo por su alta calidad, sino también por el revuelo que han generado en redes sociales y las conversaciones cotidianas. Sus tramas atrapantes, giros inesperados y actuaciones destacadas han posicionado rápidamente estas series entre las más consultadas a nivel nacional.

A continuación, se presenta un listado con las 10 series más vistas en HBO Max Perú al 30 de septiembre, reflejo de las preferencias actuales y una guía para quienes buscan nuevas historias para disfrutar este fin de semana.

Producciones más populares en HBO Max Perú al 3 de octubre

Jesse y Joy Lo que nunca dijimos antes

La producción aborda temas como la religión, la salud mental, la identidad y la resiliencia, mostrando cómo superaron obstáculos para convertirse en uno de los dúos más influyentes de la música latina.(EFE/Ronda Churchill)

Es una serie documental íntima que revela la historia personal y artística de los hermanos Huerta. A través de cuatro episodios, exploran sus heridas familiares, conflictos internos y el proceso que inspiró sus canciones más profundas

Peacemaker

'Peacemaker' se estrenará en HBO el próximo 21 de agosto. (HBO Max Latinoamérica)

La historia continúa de Peacemaker, un superhéroe/supervillano vanidoso que cree en la paz a cualquier precio, sin importar cuántas personas tenga que matar. Tras una recuperación milagrosa de su duelo con Bloodsport, Peacemaker pronto descubre que su libertad tiene un precio.

Tarea

En los suburbios de clase trabajadora de Filadelfia, un agente del FBI encabeza un grupo de trabajo reunido para poner fin a una serie de robos violentos liderados por un desprevenido hombre de familia.

Bahar

Cuando Bahar se enfrenta a la muerte, se encontrará con otra faceta de su familia, especialmente con su esposo Timur, quien desde fuera parece “perfecto”. La repentina enfermedad de Bahar cambiará la dinámica familiar.

Durante este período, Evren se convertirá en el rival absoluto de Timur. La reconstrucción de la vida de Bahar infundirá esperanza en los espectadores con historias a menudo trágicas.

¿Quién mató a nuestra hija?

El documental se centra en la desaparición, asesinato y el posterior hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, retratando cómo su familia enfrenta la impunidad y la burocracia en su lucha por respuestas. (HBO Max Latinoamérica)

Esta apasionante serie documental de cuatro partes se centra en la desaparición en 2022 de Debanhi Escobar, de 18 años, en Monterrey, México.

Metal retorcido

A un forastero charlatán sin recuerdos de su pasado se le ofrece la oportunidad de una vida mejor, pero solo si logra entregar con éxito un misterioso paquete a través de un páramo postapocalíptico.

Con la ayuda de un rudo ladrón de coches con hacha, se enfrentará a salvajes merodeadores que conducen vehículos destructivos y a otros peligros de la carretera, incluyendo a un payaso desquiciado que conduce un camión de helados demasiado familiar.

Mike y Molly

Una comedia sobre una pareja de clase trabajadora de Chicago que encuentra el amor en una reunión de Comedores Compulsivos Anónimos.

Desnudo y asustado: el último en pie

Los más hábiles de Naked and Afraid compiten por 100.000 dólares y para ser coronados como los mejores de la franquicia.

Sueños de libertad

'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Es una serie dramática ambientada en la España de 1958 que narra la vida de Begoña Montes, una mujer atrapada en un matrimonio tóxico con un poderoso empresario.

Opciones que ofrece HBO Max

Con más de 13 mil horas de contenido y éxitos como The Last Of Us y Game of Thrones, HBO Max llega a 150 países ofreciendo flexibilidad y entretenimiento para toda la familia. (Imágen ilustrativa Infobae)

HBO Max es una plataforma de streaming que ofrece un extenso catálogo de series y películas, incluyendo contenido de HBO, Warner Bros, el universo DC, Cartoon Network, y producciones originales bajo la etiqueta Max Originals, sumando más de 13 mil horas de entretenimiento para sus suscriptores.

Originalmente lanzada en diciembre de 2010 como un canal de televisión con 28.6 millones de suscriptores en EE. UU., se consolidó como la cadena por cable más relevante del país. Posteriormente, evolucionó hacia una plataforma digital que actualmente está disponible en 150 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Colombia, México, Perú, y otros, alcanzando más de 95 millones de usuarios.

Entre sus producciones más reconocidas figuran títulos como The Last Of Us, Succession, Los Soprano, The Wire, Band of Brothers, Euphoria, The Idol y Game of Thrones. Además, la plataforma posee derechos sobre algunas películas producidas por Sony Pictures Entertainment, The Walt Disney Company y Universal Studios.

A diferencia de otros servicios como Disney+ o Netflix, no limita el número de dispositivos registrados, aunque la reproducción simultánea está restringida a tres, y permite crear hasta cinco perfiles por usuario, ofreciendo flexibilidad en el uso para toda la familia.