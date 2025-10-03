Perú

Joven vendió a su amigo a sicarios a cambio de 30 mil soles y se excusa: “Sabía en qué estaba metido”

El hombre confesó ante las rondas y la familia que los asesinos lo presionaron en dos ocasiones para entregar a su amigo. De no cumplir, no solo perdería el pago, sino que también atacarían a su familia

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Sujeto entregó su amigo a sicarios a cambio de 30 mil soles. Fuente: 24 Horas de Panamericana Televisión

Un crimen estremeció a la ciudad de Huamachuco, en La Libertad, cuando un hombre admitió haber entregado a su amigo a un grupo de delincuentes a cambio de S/ 30.000. La traición terminó con la muerte de Junior Vázquez Romero, de 29 años, y conmocionó a toda la comunidad.

William Toca Silva fue retenido por las rondas campesinas, quienes, tras descubrirlo, lo obligaron a caminar por las calles con un cartel donde reconocía su participación en el crimen. Frente a familiares y comuneros, confesó que tanto la presión como el dinero lo llevaron a traicionar a quien consideraba su amigo.

El acusado afirmó que actuó bajo amenazas. Sostuvo que los delincuentes lo presionaron y le ofrecieron la suma de 30.000 soles para entregar a Vázquez Romero. Sus palabras evidenciaron el miedo y la tensión previos a la tragedia.

Durante la intervención de las rondas campesinas, William Toca Silva relató haber sido abordado dos veces por los delincuentes. “Han venido por segunda vez a verme a mí y ya no… me ofrecieron directamente: ‘Nos vas a dejar entrar pronto y de ahí te vamos a dar la suma de 30 mil soles’”, manifestó frente a los comuneros y la familia del joven.

William Toca Silva reconoció frente a la comunidad haber entregado a su amigo a cambio de 30 mil soles. Foto: Composición Infobae Perú

Además, relató que los delincuentes lo amenazaron directamente antes de ofrecerle el dinero. Le advirtieron que, si no cumplía, atacarían tanto a él como a su familia

El acusado admitió que sacó a su amigo de la casa y lo condujo hasta donde lo esperaban los delincuentes. “Él se bajó porque sabía en qué estaba metido y les conocía”, agregó Toca Silva sobre la víctima, quien aparentemente conocía los riesgos que enfrentaba.

Tras la confesión, las rondas castigaron públicamente a Toca Silva, haciéndolo portar un cartel con la frase: “Vendí a mi mejor amigo por treinta mil soles”. Posteriormente, pidió perdón a la familia: “Mil disculpas a la familia, porque fui presionado para yo poder entregar a mi amigo”, aseguró.

De acuerdo con la versión del propio Toca Silva, Junior Vázquez Romero presuntamente mantenía conflictos con terceros por asuntos relacionados con una mina. Estas disputas habrían derivado en amenazas que desembocaron en su asesinato. El testimonio del acusado ofrece indicios de que la víctima estaba envuelta en problemas con personas vinculadas a actividades ilícitas en la zona.

Aunque la investigación continúa, los relatos de testigos y la confesión de Toca Silva aportan información clave para comprender el contexto del crimen. Los conflictos mineros y la presencia de grupos criminales generan un entorno de riesgo para los jóvenes y la población local.

La víctima, Junior Vázquez Romero, estaría involucrada en conflictos relacionados con minería y grupos ilegales. Foto: Composición Infobae Perú

Este caso expone de manera clara cómo las disputas por recursos naturales pueden desatar episodios de violencia y poner en peligro la vida de quienes se relacionan, directa o indirectamente, con estas actividades.

La madre de Junior Vázquez expresó su dolor y exigió justicia para el responsable. “No puedo explicar la condición en que yo he encontrado a mi hijo. Una desgracia que lo ha hecho este hombre malo en mi hijo. Mire cómo se negaba que él no lo había hecho. Y en la ronda ha declarado todo lo que él ha hecho con mi hijo”, declaró al noticiero de Panamericana Televisión.

Familiares y amigos exigen que el responsable enfrente la justicia. Foto: Composición Infobae Perú

Familiares y amigos se concentraron frente a la comisaría donde fue trasladado William Toca Silva, solicitando que no quede en libertad mientras dure la investigación. Además, pidieron reforzar la seguridad en la zona ante el temor de represalias o nuevos hechos violentos.

Las autoridades locales recopilan pruebas y testimonios para que el caso avance conforme a la ley. La comunidad de Huamachuco permanece conmocionada, marcada por una traición que se cobró la vida de un joven y alimenta un reclamo de justicia aún pendiente de respuesta.

