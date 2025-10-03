Perú

Accidente en la carretera Canta: Bus de orquesta de cumbia cae varios metros en un barranco cuando viajaba hacia Lima

El hecho se produjo la mañana de este 3 de octubre. Autoridades confirmaron la presencia de varios heridos, mientras continúan las labores de evacuación y rescate

Analí Espinoza

Analí Espinoza

Accidente en Carretera Canta: bus de orquesta musical cae al abismo | Video: PNP

La mañana de este 3 de octubre, el bus que transportaba a la orquesta ‘Oscar Manuel y su Historia Romántica’, liderada por el cantante Óscar Manuel Valdiviezo, sufrió un accidente a medio kilómetro de Yaso, mientras viajaba hacia Lima por la ruta Lima - Canta - Huayllay.

De acuerdo a la información descatada por medios locales como Radio Maravilla Huayllay, el vehículo salió de la vía y cayó por un barranco de varios metros. Videos grabados por testigos y pobladores del área, mostraron a algunos pasajeros heridos saliendo por sus propios medios del bus accidentado. Los afectados presentaban heridas y sangrado.

Poco después del accidente llegaron agentes de la Policía Nacional (PNP) y un equipo de rescate, quienes iniciaron las labores tras descender varios metros hasta el sitio donde quedó el bus. Hasta el momento, no se ha confirmado la presencia de más heridos dentro del vehículo ni de fallecidos.

Accidente en la carretera Canta
Accidente en la carretera Canta | Foto captura: PNP

Personal de salud y autoridades locales permanecen en la zona del siniestro, dedicados a los primeros auxilios de los ocupantes y a organizar la evacuación de los heridos hacia los centros médicos más cercanos para su atención. 

Las labores de intervención seguían en curso para descartar más víctimas y garantizar atención médica adecuada a todos los involucrados en el siniestro.

Números de emergencia

En caso de accidentes de tránsito u otras emergencias viales en Lima Metropolitana, puedes comunicarte a los siguientes números:

  • Policía Nacional del Perú (PNP) – Emergencias: 105
  • Bomberos Voluntarios del Perú – Incendios, rescates, accidentes graves: 116
  • SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencias) – Atención médica de urgencia: 106
  • Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías) – Denuncias sobre transporte interprovincial y carga pesada: 0800 12345 (línea gratuita)
  • MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) – Consultas y denuncias viales: 01 615 7800, opción 1
  • Línea 113 Salud – Información médica general, en coordinación con Minsa: 113

