Viceministro de Orden público asegura que el transporte es fluido pese a radical paro de transportistas | Video: Canal N

El flujo de pasajeros y vehículos en Lima y Callao permanece estable este 2 de octubre a pesar del paro de transporte anunciado por asociaciones del sector, según afirmó el viceministro de Orden Interno, Maxfredid Pérez Rodríguez. El funcionario señaló que la oferta y demanda entre empresas de transporte y usuarios se mantiene fluida tanto en el área de Puente Nuevo como en los principales ejes de la ciudad: Cono Norte, Cono Sur y San Juan de Lurigancho.

Estas zonas, consideradas estratégicas luego de reuniones con 18 dirigentes que representan aproximadamente el 85% de las empresas formales e informales, concentran la atención de las autoridades para asegurar la continuidad del servicio. Pérez Rodríguez sostuvo que el diálogo con los representantes de los transportistas resultó fundamental para alcanzar un diagnóstico compartido de la situación y definir estrategias coordinadas.

“La mejor forma de solucionar los problemas siempre ha sido conversando. No haciendo paros, porque al final el paro termina y hay que volver a sentarse a dialogar”, expresó el viceministro Maxfredid Pérez Rodríguez. Además, enfatizó la disposición de los dirigentes para alcanzar soluciones a través de conversaciones directas con el Ministerio del Interior.

Paro de transportistas en Lima y Callao | Agencia Andina

Según el funcionario, este proceso permitió identificar los problemas reales y diseñar acciones conjuntas entre la región Lima, la Dirección de Tránsito y unidades especializadas en secuestros y extorsiones, con el fin de reforzar la seguridad policial en los corredores más críticos.

En cuanto a la percepción de los propios transportistas sobre la presencia policial, el viceministro Pérez Rodríguez señaló que, tras conversar con varios conductores, estos manifestaron satisfacción con el despliegue de seguridad en los principales ejes viales

Respaldo oficial y cifras del MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) respaldó la postura del viceministro al informar que solo una minoría de empresas de transporte público se adhirió al paro. Raúl Pérez Reyes, titular del MTC, aseguró que el 80% de las empresas en Lima Metropolitana y Callao no acataron la medida de fuerza, ya que “la mayoría de operadores ha expresado su compromiso por mantener el servicio a la ciudadanía”, afirmó Raúl Pérez Reyes.

El ministerio destacó que las coordinaciones con los diferentes corredores y empresas buscan asegurar la circulación de buses y combis. Mientras tanto, el Ejecutivo hizo un llamado a la calma y reiteró que se han implementado medidas para evitar la interrupción del servicio y garantizar la movilidad de los usuarios.

Versión de los gremios de transportistas

No obstante, la versión de las asociaciones de transportistas recogida por Infobae difiere de la postura oficial. Según los gremios, más de 450 empresas en Lima y Callao suspendieron actividades en protesta por la violencia y la inseguridad que enfrentan durante su labor diaria.

Los dirigentes explican que estos grupos movilizan una proporción significativa de los buses menores, rutas interurbanas y líneas alimentadoras que conectan distritos periféricos, lo que podría generar demoras y dificultades de traslado para miles de pasajeros a lo largo de la jornada.

Zonas y Empresas de transportes que acatan la medida

El anuncio realizado por coordinadores gremiales confirma que la protesta tendría mayor impacto en los conos norte, sur y este de Lima Metropolitana, además de áreas específicas del centro histórico y la provincia del Callao.

Empresas como Orión, Lorito, Etusa, Santo Cristo encabezarán la suspensión pactada en distritos como San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Villa El Salvador y la zona portuaria.