Sheyla Rojas fue operada de emergencia en México por grave enfermedad en la cadera

La exchica reality reveló entre lágrimas que fue intervenida, luego de que una grave infección la dejara sin poder caminar.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Sheyla Rojas fue intervenida de emergencia por grave enfermedad

Sheyla Rojas alarmó a sus seguidores tras confesar que tuvo que ser hospitalizada de emergencia en México debido a una celulitis infecciosa. El diagnóstico la tomó por sorpresa, pues inicialmente pensó que solo se trataba de un golpe en la cadera.

A través de sus historias de Instagram, la exintegrante de 'Esto es Guerra’ compartió detalles de los difíciles momentos que vivió y cómo la enfermedad le impidió caminar por completo, generándole días de angustia y dolor.

¿Qué padece Sheyla Rojas?

Todo comenzó cuando Sheyla sufrió un golpe en la cadera, al que inicialmente no le dio mayor importancia. Según relató, pensó que se trataba de una simple lesión pasajera y decidió aplicar hielo para aliviar la molestia.

“Yo pensé que era un simple golpe, entonces no le presté atención. Dije: ‘Ah, no pasa nada’. Lo dejé pasar. Al día siguiente estuvo un poquito más inflamado, me molestaba, pero dije: ‘Bueno, será el golpe, qué sé yo’”, relató en sus redes.

Sin embargo, la molestia aumentó cuando fue a entrenar. En lugar de mejorar, la inflamación se agravó y la piel comenzó a quemarle.

“Se me hizo una pelota así supergrande en la parte de la cadera y me recontradolía. Era una cosa inexplicable”, confesó.

Diagnóstico inesperado: celulitis infecciosa

Tras acudir a una farmacia, le advirtieron que podría tratarse de celulitis infecciosa, una condición que desconocía. Al principio no tomó conciencia de la gravedad, pero pronto la situación se volvió insostenible.

Sheyla contó que incluso intentó distraerse asistiendo a un partido de su amiga, pero el dolor fue tan intenso que tuvo que regresar a casa. En el trayecto apenas podía sentarse y le pidió ayuda a su pareja, Luis Miguel Galarza, conocido como “Sir Winston”.

“Le dije: ‘Gordo, vamos al hospital porque me duele muchísimo y no aguanto’. Cuando le enseñé la inflamación, me dijo: ‘Está horrible, ¿cómo has aguantado? Vámonos’”, narró.
Internación de Sheyla Rojas y operación de emergencia

En el hospital, los médicos decidieron internarla de inmediato. Aunque inicialmente pensó que la situación se resolvería con medicamentos, la inflamación no bajó y tuvieron que intervenirla quirúrgicamente.

“Yo dije: ‘Me van a poner medicamentos, voy a tomar pastillas y con eso va a bajar’. Mentira. No bajó absolutamente nada la inflamación y obviamente me tuvieron que intervenir”, detalló la exguerrera.

La modelo pasó varios días hospitalizada y calificó esta etapa como una de las más difíciles de su vida.

Sheyla no ocultó que la experiencia fue aterradora. Pensar que un simple golpe derivaría en una operación y en una semana de internamiento la sorprendió profundamente.

“Fue una semana muy difícil, más difícil de lo que puedo imaginar. Un simple golpe ocasionó todo esto”, expresó conmovida.

Pese a la situación, la chiclayana se mostró agradecida con todas las personas que estuvieron pendientes de su estado de salud y le enviaron mensajes de aliento.

¿Qué es la celulitis infecciosa?

La celulitis infecciosa es una enfermedad que afecta a los tejidos blandos y que suele desarrollarse cuando bacterias ingresan a través de una herida, golpe o corte. Entre sus principales síntomas se encuentran inflamación, dolor intenso, enrojecimiento y fiebre.

En el caso de Sheyla, la condición avanzó rápidamente tras el golpe en la cadera y, al no recibir atención inmediata, se complicó al punto de requerir cirugía.

Sheyla envía mensaje a sus seguidores

Desde su hogar en Guadalajara, donde vive junto a su novio Luis Miguel Galarza, Sheyla aprovechó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y dar un parte positivo sobre su recuperación.

“Gracias a todos los que han preguntado, me han escrito y han estado pendientes. Obviamente tengo que seguir con descanso, pero ya pronto estaré al cien. Les mando un beso, los quiero mucho”, manifestó.

La modelo destacó que, a pesar de la dificultad, ahora puede darse el lujo de tomarse un respiro, algo que pocas veces hacía por su agitada vida pública.

