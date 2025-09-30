Procesión del Señor de los Milagros 2025: fechas, recorridos y todo lo que debes saber de sus salidas en octubre

El Señor de los Milagros también recorrerá por las calles del Callao - Créditos: Andina.

La procesión del Señor de los Milagros contará este año con un cronograma definido para sus seis salidas, que abarcarán distintos recorridos por Lima y Callao. El anuncio del itinerario estableció los puntos clave por donde pasará la sagrada imagen del Cristo Moreno y así, permitirá a la feligreses organizar su participación y a las autoridades coordinar medidas preventivas.

La expectativa sobre la masiva convocatoria de fieles generó un despliegue especial de logística y seguridad. Equipos municipales y policiales estarán distribuidos a lo largo de las rutas para asegurar el orden, el control del tránsito y la atención ante emergencias durante cada fecha de la tradicional festividad.

El anda del Cristo de Pachacamilla recorre la ciudad en una de las procesiones más multitudinarias del mundo católico. Foto: Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

¿Cuáles son los seis recorridos?

Primera salida (sábado 4 de octubre): El recorrido comienza en la Iglesia Las Nazarenas, situada en la av. Tacna. Continúa por la av. Emancipación, el jr. Chancay y el jr. Conde de Superunda. Al mediodía se realizará la ‘levantada mundial’, cuando suene la campana y se eleve el anda de forma simultánea en Lima, en 41 hermandades del extranjero y en 11 del Perú.

Segunda salida (sábado 18 de octubre): El trayecto comprende la av. Tacna, el jr. Ica y el jr. de la Unión, con ingreso a la Plaza Mayor de Lima para homenajes de la Municipalidad, el Poder Ejecutivo y el Palacio Arzobispal. Después continúa por el jr. Carabaya, el jr. Ucayali, la av. Abancay y el jr. Junín, donde el Congreso realizará una ceremonia. La ruta sigue por los jirones Junín, Huanta, Áncash, Maynas y Junín, hasta llegar a la Iglesia del Carmen para el pernocte.

Tercera salida (domingo 19 de octubre): Inicia en la Iglesia del Carmen, pasa por el Hospital Dos de Mayo y el Hospital Almenara. El recorrido sigue por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo en La Victoria. Se prevé un homenaje en el Palacio de Justicia. Termina con el retorno y descanso en Las Nazarenas.

Cuarta salida (domingo 26 de octubre): En la visita histórica al Callao con el Nazareno Móvil, el anda recorrerá la av. Nicolás de Piérola, av. Óscar R. Benavides, av. Tingo María, av. Mariano H. Cornejo, av. Universitaria y av. La Marina. Realizará visitas por Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico, y finalizará en el Cercado de Lima.

Quinta salida (martes 28 de octubre): Durante este recorrido se visitará el Hospital Arzobispo Loayza y la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. La ruta contempla la av. Tacna, av. Nicolás de Piérola, av. Alfonso Ugarte, av. Venezuela, av. Garcilaso de la Vega, y los jirones Cañete, Mariano Moreno, Recuay y Loreto.

Sexta y última salida (sábado 1 de noviembre): En esta ocasión el anda circulará por la av. Tacna, el jr. Callao, el jr. Chancay y la av. Emancipación.

La procesión del Señor de los Milagros tendrá seis salidas programadas con recorridos por Lima y Callao - Créditos: Andina.

¿A qué hora inicia el primer recorrido?

El Señor de los Milagros iniciará su procesión el sábado 4 de octubre con el primer recorrido previsto para este año y la asistencia de miles de devotos.

Esta fecha incluirá un hecho singular: 52 hermandades, tanto del país como del extranjero, participarán en la llamada “levantada mundial” del Cristo Moreno.

A las 12 p. m., el cardenal Castillo hará sonar la campana que servirá como señal para que, en diferentes lugares del mundo, las congregaciones eleven el anda de la imagen sagrada en simultáneo.

El evento podrá seguirse en vivo a través de Radio Programas del Perú (RPP), canal HN, Nazarenas TV y el Arzobispado de Lima.

Misas en el Santuario Las Nazarenas

Durante el mes de octubre, el Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas celebrará misas diariamente en los siguientes horarios: 6 a. m., 7 a. m., 9 a. m., 10:30 a. m., 12 m, 1:30 p. m., 4:30 p. m., 5:30 p. m., 7 p. m., 8 p. m. y 9 p. m.

La apertura del Santuario será de lunes a domingo, desde las 5:45 a. m. hasta las 10 p. m. El rezo del Santo Rosario está programado para las 6:30 p. m. y las confesiones podrán realizarse todos los días desde las 8 a. m.