Perú

Procesión del Señor de los Milagros 2025: fechas, recorridos y todo lo que debes saber de sus salidas en octubre

La imagen sagrada iniciará su tradicional procesión el sábado 4 de octubre y así, marca el inicio del primer recorrido programado para el año

Por Alejandro Aguilar

Guardar
El Señor de los Milagros
El Señor de los Milagros también recorrerá por las calles del Callao - Créditos: Andina.

La procesión del Señor de los Milagros contará este año con un cronograma definido para sus seis salidas, que abarcarán distintos recorridos por Lima y Callao. El anuncio del itinerario estableció los puntos clave por donde pasará la sagrada imagen del Cristo Moreno y así, permitirá a la feligreses organizar su participación y a las autoridades coordinar medidas preventivas.

La expectativa sobre la masiva convocatoria de fieles generó un despliegue especial de logística y seguridad. Equipos municipales y policiales estarán distribuidos a lo largo de las rutas para asegurar el orden, el control del tránsito y la atención ante emergencias durante cada fecha de la tradicional festividad.

El anda del Cristo de
El anda del Cristo de Pachacamilla recorre la ciudad en una de las procesiones más multitudinarias del mundo católico. Foto: Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

¿Cuáles son los seis recorridos?

  • Primera salida (sábado 4 de octubre): El recorrido comienza en la Iglesia Las Nazarenas, situada en la av. Tacna. Continúa por la av. Emancipación, el jr. Chancay y el jr. Conde de Superunda. Al mediodía se realizará la ‘levantada mundial’, cuando suene la campana y se eleve el anda de forma simultánea en Lima, en 41 hermandades del extranjero y en 11 del Perú.
  • Segunda salida (sábado 18 de octubre): El trayecto comprende la av. Tacna, el jr. Ica y el jr. de la Unión, con ingreso a la Plaza Mayor de Lima para homenajes de la Municipalidad, el Poder Ejecutivo y el Palacio Arzobispal. Después continúa por el jr. Carabaya, el jr. Ucayali, la av. Abancay y el jr. Junín, donde el Congreso realizará una ceremonia. La ruta sigue por los jirones Junín, Huanta, Áncash, Maynas y Junín, hasta llegar a la Iglesia del Carmen para el pernocte.
  • Tercera salida (domingo 19 de octubre): Inicia en la Iglesia del Carmen, pasa por el Hospital Dos de Mayo y el Hospital Almenara. El recorrido sigue por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo en La Victoria. Se prevé un homenaje en el Palacio de Justicia. Termina con el retorno y descanso en Las Nazarenas.
  • Cuarta salida (domingo 26 de octubre): En la visita histórica al Callao con el Nazareno Móvil, el anda recorrerá la av. Nicolás de Piérola, av. Óscar R. Benavides, av. Tingo María, av. Mariano H. Cornejo, av. Universitaria y av. La Marina. Realizará visitas por Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico, y finalizará en el Cercado de Lima.
  • Quinta salida (martes 28 de octubre): Durante este recorrido se visitará el Hospital Arzobispo Loayza y la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. La ruta contempla la av. Tacna, av. Nicolás de Piérola, av. Alfonso Ugarte, av. Venezuela, av. Garcilaso de la Vega, y los jirones Cañete, Mariano Moreno, Recuay y Loreto.
  • Sexta y última salida (sábado 1 de noviembre): En esta ocasión el anda circulará por la av. Tacna, el jr. Callao, el jr. Chancay y la av. Emancipación.
La procesión del Señor de
La procesión del Señor de los Milagros tendrá seis salidas programadas con recorridos por Lima y Callao - Créditos: Andina.

¿A qué hora inicia el primer recorrido?

El Señor de los Milagros iniciará su procesión el sábado 4 de octubre con el primer recorrido previsto para este año y la asistencia de miles de devotos.

Esta fecha incluirá un hecho singular: 52 hermandades, tanto del país como del extranjero, participarán en la llamada “levantada mundial” del Cristo Moreno.

A las 12 p. m., el cardenal Castillo hará sonar la campana que servirá como señal para que, en diferentes lugares del mundo, las congregaciones eleven el anda de la imagen sagrada en simultáneo.

El evento podrá seguirse en vivo a través de Radio Programas del Perú (RPP), canal HN, Nazarenas TV y el Arzobispado de Lima.

Misas en el Santuario Las Nazarenas

Durante el mes de octubre, el Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas celebrará misas diariamente en los siguientes horarios: 6 a. m., 7 a. m., 9 a. m., 10:30 a. m., 12 m, 1:30 p. m., 4:30 p. m., 5:30 p. m., 7 p. m., 8 p. m. y 9 p. m.

La apertura del Santuario será de lunes a domingo, desde las 5:45 a. m. hasta las 10 p. m. El rezo del Santo Rosario está programado para las 6:30 p. m. y las confesiones podrán realizarse todos los días desde las 8 a. m.

Temas Relacionados

Señor de los Milagrosprocesión del Señor de los MilagrosNazarenasperu-noticias

Más Noticias

Kira Alcarraz se burla de agresión a periodista en un video en redes sociales: “Tocan a una, tocan a todas...Sino, lo estampamos”

La representante de Podemos Perú reaccionó de forma agresiva cuando una periodista le preguntó por contrataciones a personas cercanas a su hijo en su despacho

Kira Alcarraz se burla de

Ascensos en las Fuerzas Armadas 2026: lista oficial de vacantes para el Ejército, Fuerza Aérea y Marina de Guerra

El Ministerio de Defensa del Perú ha oficializado la declaratoria de vacantes para los ascensos. Conoce todos los detalles de las carreras profesionales

Ascensos en las Fuerzas Armadas

Flavia López en el Miss Grand Internacional 2025: fecha, horario y canal de transmisión del concurso de belleza

La modelo peruana Flavia López buscará dejar el nombre del país en alto en la final de Miss Grand International 2025. Conoce todos los detalles de la ceremonia aqui

Flavia López en el Miss

La lucha por la Copa Libertadores 2026: ¿Cómo se definen los cupos en el nuevo formato de la Liga 1 2025?

Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC también están luchando por su clasificación al torneo internacional. Conoce los criterios para determinar las etapas en el nuevo formato del campeonato nacional

La lucha por la Copa

Detienen a sujeto implicado en la muerte de un niño durante ataque a una combi en Independencia

La PNP capturó a Junior Lázaro Miraval Sobrado, a quien lo vinculan con la banda ‘La Nueva Generación de Payet’ dedicada a la extorsión de empresas de transporte urbano, mototaxis y discotecas en la zona norte de Lima

Detienen a sujeto implicado en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kira Alcarraz se burla de

Kira Alcarraz se burla de agresión a periodista en un video en redes sociales: “Tocan a una, tocan a todas...Sino, lo estampamos”

La tesis de Patricia Benavides sí existe y tiene más de 85% de presunto plagio, según Turnitin

Kira Alcarraz contrató a la novia de su hijo y amenaza a periodista que la cuestionó: ¿Qué sanciones legales podría enfrentar?

Kira Alcarraz amenaza a periodista tras consultarle por contratación de la pareja de su hijo: “No estarías viva”

Elecciones 2026: plazo máximo para renuncias de autoridades y altos cargos es el 13 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Flavia López en el Miss

Flavia López en el Miss Grand Internacional 2025: fecha, horario y canal de transmisión del concurso de belleza

Hija de Christian Domínguez revela que no ve a su papá hace 4 meses: “¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí"

Johana Cubillas hace las paces con Juan Ichazo luego que aceptara firmar el permiso de viaje a sus hijos

Johanna San Miguel es criticada por burlarse del físico de streamer en podcast de Mario Irivarren y Laura Spoya: “Tengo estómago”

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón

DEPORTES

La lucha por la Copa

La lucha por la Copa Libertadores 2026: ¿Cómo se definen los cupos en el nuevo formato de la Liga 1 2025?

Pedro Díaz en exclusiva con Infobae: la felicidad por el llamado de la selección nacional, el proyecto Cusco FC y cómo la Copa Perú lo forjó

Ricardo Gareca sale en defensa de Renato Tapia: “¿El jugador tiene que agachar la cabeza y aceptar? Él es un referente”

“Hemos decidido no entrenar”, la drástica medida de Christian Cueva y jugadores de Emelec tras falta de pago

Canal TV exclusivo que transmitirá Atenea Open 2025: partidos de Universitario, Perú Sub 19, Géminis y Atlético Atenea