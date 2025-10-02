Perú

Los días soleados continuarán en octubre: Este es el pronóstico del Senamhi para distritos de Lima norte y centro

Las temperaturas máximas en la capital alcanzarán los 24 ℃ (75,2 ℉) en promedio. Por otro lado, las mínimas podrían descender hasta los 14 ℃ (57,2 ℉) en las noches y madrugadas

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Conoce el pronóstico del Senamhi
Conoce el pronóstico del Senamhi para Lima en el inicio de la primavera en Perú | Foto composición: Infobae Perú / Agencia Andina

Lima ingresa en una nueva fase climática luego de varios meses bajo la influencia del invierno. Según explicó Patricia Rivera, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), octubre traerá una mayor presencia de días soleados y temperaturas más cálidas en comparación con los periodos anteriores.

La capital peruana se prepara para condiciones meteorológicas distintas, que marcarán la transición hacia el verano. De acuerdo con el pronóstico difundido por la especialista, las temperaturas máximas en Lima alcanzarán en promedio los 24 ℃ (75,2 ℉) durante el mes, mientras que las mínimas podrían bajar hasta los 14 ℃ (57,2 ℉) en las noches y madrugadas.

Además, explicó que “vamos a tener un mayor predominio de días soleados -de temperaturas más cálidas- que de condiciones frías. Solo en las mañanas sí esperamos que sea ventoso -un poco de nubosidad-, pero hacia el mediodía [el cielo] estaría despejado”.

La nueva temporada no se manifestará de igual forma en todos los distritos. Sectores del este limeño experimentarán condiciones distintas a los del litoral debido a la radiación solar y la influencia del mar.

Para Lima Metropolitana se esperan
Para Lima Metropolitana se esperan temperaturas entre 14 y 15 °C en las primeras horas de la mañana. (Foto: Agencia Andina)

Principales diferencias entre sectores de la ciudad

El impacto de las temperaturas, puntualizó la ingeniera Patricia Rivera, varía dentro de la ciudad. En distritos del este como La Molina, Ate y Lurigancho, se prevé que el sol incida con mayor intensidad, por su proximidad a la cordillera y ausencia de la atenuación marina.

Por su parte, zonas costeras como Ancón, Miraflores y Lurín tendrán temperaturas más moderadas gracias a la acción del océano, lo que limita los extremos térmicos.

Durante las noches, la situación cambia: mientras las áreas cercanas al litoral mantienen temperaturas estables, los distritos del este tienden a refrescarse más, al no contar con nubosidad suficiente para retener el calor diurno.

La información reportada por Andina resalta que, pese al incremento del sol, persiste la posibilidad de lluvias ligeras o mañanas nubladas debido a factores como el anticiclón del Pacífico Sur y los vórtices costeros, aunque estos episodios serían de corta duración.

El equinoccio de primavera constituye
El equinoccio de primavera constituye un momento relevante tanto en la percepción climática. (Andina)

Recomendaciones para enfrentar el nuevo clima limeño

Ante el aumento de la intensidad solar y la marcada variación térmica entre mañana, tarde y noche, el Senamhi recomienda emplear la estrategia de “vestimenta por capas”, que consiste en abrigarse durante las primeras y últimas horas del día y optar por indumentaria ligera al mediodía.

“En general, se espera que durante las mañanas todavía tengamos esa sensación de frío. Sobre todo, hasta los primeros 20 días, vamos a tener toda esta sensación un poco más intensa porque recordemos que acabamos de dejar el invierno; entonces, como es un periodo de transición, todavía va a ser gradual. Mientras más nos acerquemos al verano, a principios de diciembre, vamos a empezar a sentir un poco más calor”, indicó Patricia Rivera a la Agencia Andina.

Otra recomendación clave de la especialista consiste en aplicar protector solar diariamente. Rivera insistió en que con el cielo despejado la radiación ultravioleta puede elevarse considerablemente, por lo que el cuidado de la piel cobra especial relevancia en este periodo de transición estacional.

PNP confirma que en 60 días se concretaría la extradición a Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”

El ministro del Interior, Carlos Malaver, destacó que la operación conjunta demuestra cómo los países sudamericanos fortalecen la lucha contra la criminalidad transnacional. La justicia argentina ya formalizó el pedido de extradición

Alertan que vehículos tubulares en Huacachina son un peligro: Fiscalía de Ica señala que no cumplen condiciones técnicas ni legales

El fiscal Pedro Eloy Del Carpio explicó que estas unidades son de fabricación artesanal y carecen de homologación, lo que incrementa el riesgo para turistas y conductores

Alianza Lima vs Boca Juniors 0-0: resumen del empate en Argentina por la Copa Libertadores Femenina 2025

El equipo de José Letelier se estrenó con las 'xeneizes' pero no logró obtener su primer triunfo en el torneo internacional

Departamento de Justicia de EE. UU. revisa acuerdo de Odebrecht y pide explicaciones por la exclusión de Rutas de Lima

Estados Unidos también solicitó los documentos e intercambios entre Brookfield, Odebrecht y Rutas de Lima como parte de su investigación, y cuestionó por qué no se notificó a la Municipalidad de Lima como víctima

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

