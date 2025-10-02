Los días soleados continuarán en octubre: Este es el pronóstico del Senamhi para distritos de Lima norte y centro

Conoce el pronóstico del Senamhi para Lima en el inicio de la primavera en Perú | Foto composición: Infobae Perú / Agencia Andina

Lima ingresa en una nueva fase climática luego de varios meses bajo la influencia del invierno. Según explicó Patricia Rivera, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), octubre traerá una mayor presencia de días soleados y temperaturas más cálidas en comparación con los periodos anteriores.

La capital peruana se prepara para condiciones meteorológicas distintas, que marcarán la transición hacia el verano. De acuerdo con el pronóstico difundido por la especialista, las temperaturas máximas en Lima alcanzarán en promedio los 24 ℃ (75,2 ℉) durante el mes, mientras que las mínimas podrían bajar hasta los 14 ℃ (57,2 ℉) en las noches y madrugadas.

Además, explicó que “vamos a tener un mayor predominio de días soleados -de temperaturas más cálidas- que de condiciones frías. Solo en las mañanas sí esperamos que sea ventoso -un poco de nubosidad-, pero hacia el mediodía [el cielo] estaría despejado”.

La nueva temporada no se manifestará de igual forma en todos los distritos. Sectores del este limeño experimentarán condiciones distintas a los del litoral debido a la radiación solar y la influencia del mar.

Para Lima Metropolitana se esperan temperaturas entre 14 y 15 °C en las primeras horas de la mañana. (Foto: Agencia Andina)

Principales diferencias entre sectores de la ciudad

El impacto de las temperaturas, puntualizó la ingeniera Patricia Rivera, varía dentro de la ciudad. En distritos del este como La Molina, Ate y Lurigancho, se prevé que el sol incida con mayor intensidad, por su proximidad a la cordillera y ausencia de la atenuación marina.

Por su parte, zonas costeras como Ancón, Miraflores y Lurín tendrán temperaturas más moderadas gracias a la acción del océano, lo que limita los extremos térmicos.

Durante las noches, la situación cambia: mientras las áreas cercanas al litoral mantienen temperaturas estables, los distritos del este tienden a refrescarse más, al no contar con nubosidad suficiente para retener el calor diurno.

La información reportada por Andina resalta que, pese al incremento del sol, persiste la posibilidad de lluvias ligeras o mañanas nubladas debido a factores como el anticiclón del Pacífico Sur y los vórtices costeros, aunque estos episodios serían de corta duración.

El equinoccio de primavera constituye un momento relevante tanto en la percepción climática. (Andina)

Recomendaciones para enfrentar el nuevo clima limeño

Ante el aumento de la intensidad solar y la marcada variación térmica entre mañana, tarde y noche, el Senamhi recomienda emplear la estrategia de “vestimenta por capas”, que consiste en abrigarse durante las primeras y últimas horas del día y optar por indumentaria ligera al mediodía.

“En general, se espera que durante las mañanas todavía tengamos esa sensación de frío. Sobre todo, hasta los primeros 20 días, vamos a tener toda esta sensación un poco más intensa porque recordemos que acabamos de dejar el invierno; entonces, como es un periodo de transición, todavía va a ser gradual. Mientras más nos acerquemos al verano, a principios de diciembre, vamos a empezar a sentir un poco más calor”, indicó Patricia Rivera a la Agencia Andina.

Otra recomendación clave de la especialista consiste en aplicar protector solar diariamente. Rivera insistió en que con el cielo despejado la radiación ultravioleta puede elevarse considerablemente, por lo que el cuidado de la piel cobra especial relevancia en este periodo de transición estacional.