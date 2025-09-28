Perú

Lima espera regreso de brillo solar tras días de frío: esta es la fecha estimada según el Senamhi

La capital peruana experimentará un cambio en las condiciones atmosféricas, tras el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Guardar
El clima en Lima experimentará un
El clima en Lima experimentará un cambio significativo a partir del martes 30 de septiembre. (Andina)

El clima en Lima experimentará un cambio significativo a partir del martes 30 de septiembre, cuando se prevé el retorno del brillo solar luego de varios días con frío, humedad y lloviznas, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Esta variación sucede tras una persistente influencia del Anticiclón del Pacífico Sur, sistema responsable de las bajas temperaturas y la elevada humedad que han dominado la capital en pleno inicio de primavera.

Durante los últimos días de septiembre, distintos distritos de Lima Metropolitana, entre ellos San Martín de Porres, San Borja, Carabayllo, Miraflores, Surco y Barranco, registraron temperaturas mínimas cercanas a 15 y 16 grados Celsius, con niveles de humedad relativa del 100%, fenómeno que afectó tanto zonas alejadas del mar como distritos costeros.

Lima amaneció inundada luego de
Lima amaneció inundada luego de 12 horas de llovizna. (Foto: Andina)

El Senamhi ya explicó que este clima inusual para fines de septiembre tiene su origen en la intensificación del anticiclón, que se manifestó con un incremento de vientos fríos provenientes del litoral y la formación sostenida de nubosidad.

El meteoróloga Matt Nieto, representante del Senamhi, detalló que la capital presentó lloviznas dispersas y persistente sensación de frío incluso después del inicio oficial de la primavera, situación que, de acuerdo con sus proyecciones, se mantendrá hasta el martes 30 de septiembre.

Según el experto, “estas condiciones hacia los siguientes días también persisten. Algunas trazas, es decir, lloviznas muy ligeras, también actualmente están presentes en algunos distritos de manera dispersa”, situación que cambiará en los próximos días.

El brillo solar se hace
El brillo solar se hace presente en varios distritos de Lima, ofreciendo tardes más cálidas y luminosas a pesar de la temporada invernal. Foto: Senamhi

Además, puntualizó que los distritos más alejados del mar, como Lima Este y Lima Norte, serían los más afectados tanto por la nubosidad como por el descenso de temperaturas.

Alerta naranja

El Senamhi emitió un aviso de nivel de peligro naranja para la región costera, incluido el área metropolitana de Lima, ante la presencia de vientos que alcanzarían velocidades de hasta 40 kilómetros por hora, agudizando aún más la sensación de frío, especialmente durante las primeras horas del día.

Matt Nieto indicó que, debido al incremento de la cobertura nubosa, las temperaturas máximas no superaron los 20 grados Celsius en los últimos días, un valor que contrasta con el arranque de la primavera, cuando se observaron picos de hasta 24 o 25 grados Celsius.

Limeños tuvieron que sacar sus
Limeños tuvieron que sacar sus casacas abrigadoras y chalinas para poder abrigarse del intenso frío de hoy

La variabilidad del clima en Lima responde a la posición del anticiclón, fenómeno presente durante todo el año en Sudamérica, pero que durante el invierno se aproxima más al litoral peruano, desencadenando mayores vientos, entrada de aire frío y la aparición de condiciones propicias para nevadas y lloviznas.

“Actualmente tenemos condiciones de vientos del sur, y para los siguientes días (...) se espera que se intensifiquen, (...) sobre todo a esas horas de la tarde esperamos ráfagas de viento también en Lima Metropolitana”, dijo el experto.

Esta situación se acentuó desde la mañana del sábado 27 de septiembre, cuando Senamhi reportó valores mínimos de temperatura y máxima humedad en múltiples distritos. Además del impacto en la sensación térmica, el viento afecta la cobertura nubosa, limitando de forma notoria la presencia del sol en el transcurso de la mañana y consolidando un ambiente grisáceo sobre la ciudad.

Frío en Lima. (Foto: Andina)
Frío en Lima. (Foto: Andina)

Frente a la expectativa de un regreso paulatino del brillo solar, el Senamhi sostiene que tras el martes 30 de septiembre la capital comenzará a percibir este cambio, aunque no descarta cielos cubiertos durante las primeras horas del día, especialmente en los sectores próximos a la costa.

Según los meteorólogos, “en las primeras horas quizás tengamos más condiciones de cobertura nubosa, principalmente por la mañana, pero igualmente tenemos probabilidades de brillos solares al mediodía y horas de la tarde”.

El monitoreo de las condiciones asociadas al Anticiclón del Pacífico Sur continuará de manera permanente por parte del Senamhi, que ha señalado la importancia de atender los avisos meteorológicos ante la dinámica cambiante de la estación primaveral en la capital peruana.

Temas Relacionados

Senamhi Anticiclón del Pacífico Sur PrimaveraClima en Limaperu-noticias

Más Noticias

Squirt y eyaculación femenina: ¿cuál es la diferencia entre estos dos líquidos que las mujeres expulsan durante el sexo?

Uno de los errores más comunes es que se cree que el squirt y la eyaculación femenina son lo mismo cuando en realidad se trata de dos líquidos cuyo origen y composición son diferentes

Squirt y eyaculación femenina: ¿cuál

Estas son las 36 preguntas que deben hacerse dos personas para enamorarse en menos de una hora

En los años 90, un par de psicólogos estadounidenses crearon un cuestionario que tenía como objetivo que las dos personas que respondieran a las preguntas contenidas en él se enamoraran

Estas son las 36 preguntas

Qué significa ser una persona que sabe dar las gracias, según la psicología

Decir “gracias” no es solo un hábito de cortesía: desde la psicología, implica rasgos profundos de carácter, autoestima y relación con los demás

Qué significa ser una persona

Estos son los 9 tipos de vulva, según la forma de los labios vaginales

En la vida real cada vulva es única como lo es el rostro de cada mujer. Cada vulva tiene las mismas partes, pero es diferente una de otra en forma, tamaño y color

Estos son los 9 tipos

Qué significa soñar con personas fallecidas y verlas con vida en los sueños

Cuando personas fallecidas aparecen con vida en los sueños, el significado puede ir más allá de la mera nostalgia. Este tipo de sueños tiene varias interpretaciones según la perspectiva psicológica

Qué significa soñar con personas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Acusado de financiar a ‘El

Acusado de financiar a ‘El Monstruo’ en Paraguay estaba afiliado a Renovación Popular: partido de López Aliaga lo suspendió

Dina Boluarte suma un año entero con más de 90 % de rechazo en todo el Perú, según encuesta

¿Crimen o suicidio? La muerte de José Miguel Castro enfrenta versiones entre el informe forense y la pericia policial

Dina Boluarte ratifica que el Reinfo cerrará en diciembre de este año: “El tiempo es corto”

Jóvenes peruanos podrán trabajar legalmente en Hungría, una vez que entre en vigor el acuerdo suscrito por ambos países

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa rompe su silencio

Milett Figueroa rompe su silencio y da su versión tras separarse de Marcelo Tinelli: “No estoy triste”

Milett Figueroa es voceada para ser parte de Gran Hermano, tras separarse de Marcelo Tinelli

Keiko Fujimori afirma que salió con Gabriel Calvo y que “está divorciado”, pero él responde: “No por la ley”

Cri Cri se pronuncia a poco de emitirse El Valor de la Verdad: “Vengo a mostrar mi inocencia”

El Valor de la Verdad de Cri Cri, primo de Jefferson Farfán: Hora, canal y link oficial para ver en vivo

DEPORTES

Dónde ver Alianza Lima vs

Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano HOY: canal TV online del duelo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Jefferson Cáceres encuentra sitio en Dunfermline AFC: pieza capital del proyecto con incidencia en goles en Scottish Championship

Álvaro Barco lanzó inesperado comentario sobre la continuidad de Alex Valera en Universitario: “De repente merece otra oportunidad en el extranjero”