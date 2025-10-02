Congreso aprueba ingreso de buque de guerra estadounidense al Callao: armamento, helicóptero y 166 militares tripulantes

Composición: Infobae Perú

El Congreso de la República aprobó este martes la solicitud del Ejecutivo para permitir el ingreso de la unidad naval USCGC STONE (WMSL 758), perteneciente a la Guardia Costera de los Estados Unidos, junto con su tripulación y armamento. La medida fue respaldada con 67 votos a favor, 25 en contra y 3 abstenciones, en medio de un debate que generó posiciones encontradas en el Pleno.

La autorización, presentada por el gobierno de Dina Boluarte, forma parte de un programa de cooperación militar entre ambos países. El buque estadounidense tiene previsto arribar al puerto del Callao este 2 de octubre y permanecer en territorio nacional hasta el 6 de octubre de 2025. Durante su estadía, realizará actividades conjuntas con la Marina de Guerra del Perú, enfocadas en el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de la interoperabilidad.

¿Qué trae el buque USCGC STONE y cuál es el objetivo de su visita?

Fotografía del buque Cutter Stone de la Guardia Costera de Estados Unidos, hoy, en el Puerto de Montevideo (Uruguay). EFE/Alejandro Prieto

La embarcación, bajo el mando de la capitana de navío Anne O’Connell, cuenta con un desplazamiento de 4.500 toneladas y una tripulación integrada por 28 oficiales y 138 tripulantes. Su equipamiento incluye un cañón naval MK 110 de 57 mm, un sistema Phalanx 1B de 20 mm, cuatro ametralladoras calibre .50 (12,7 mm) y dos ametralladoras M240B de 7,62 mm. Además, dispone de un helicóptero MH-65E y un bote inflable de casco rígido, así como sistemas avanzados de comunicación y radares.

De acuerdo con la resolución legislativa, el objetivo central de la visita es desarrollar entrenamientos conjuntos, intercambiar técnicas de operación y participar en actividades de buena voluntad con la Marina peruana. También se contempla el reabastecimiento de combustible y el descanso de la tripulación. En caso de cambios imprevistos, el Ejecutivo podrá modificar las fechas de inicio de las actividades mediante una resolución suprema, siempre que no exceda el tiempo de permanencia autorizado.

La Marina de Guerra del Perú ha señalado que estas visitas forman parte de un cronograma anual de cooperación con fuerzas extranjeras, orientado a mejorar el nivel de entrenamiento y fortalecer lazos de amistad. Según la evaluación técnica y legal, la autorización no afecta la soberanía nacional ni implica la instalación de bases militares en territorio peruano.

En cuanto al impacto económico, el Ministerio de Defensa precisó que los costos de operación derivados de la visita ya se encuentran contemplados en el presupuesto institucional, por lo que no generarán gastos adicionales al Estado. Entre los beneficios esperados destacan la adquisición de nuevas técnicas y el incremento de la capacidad operativa de la Marina de Guerra.

Embajada de Estados Unidos en Perú aclara situación de visas tras cierre del gobierno

El cierre del gobierno de Estados Unidos, iniciado el 1 de octubre de 2025 por la falta de acuerdo presupuestal en el Congreso norteamericano, generó incertidumbre entre miles de peruanos que tienen citas programadas para la obtención de una visa americana. Ante ello, la Embajada de Estados Unidos en Perú emitió un comunicado en el que aseguró que los trámites consulares de pasaportes y visas continuarán atendiéndose “en la medida de lo posible” durante el periodo de suspensión.

La sede diplomática precisó que, aunque la asignación presupuestaria del gobierno federal se ha visto interrumpida, los servicios relacionados con visas y pasaportes seguirán operativos mientras las condiciones lo permitan. Asimismo, recomendó a los usuarios informarse a través de canales oficiales como travel.state.gov y mantenerse atentos a eventuales cambios según la evolución política en Washington.

El cierre del gobierno estadounidense, que comenzó a las 00:01 horas del miércoles, obedece a la falta de consenso entre republicanos y demócratas para aprobar el nuevo presupuesto antes del final del año fiscal. Esta situación ha obligado a suspender servicios considerados “no esenciales”, aunque las funciones clave —como seguridad, defensa, aeropuertos y programas sociales— continuarán en funcionamiento, aunque sin el pago inmediato de salarios a sus trabajadores.