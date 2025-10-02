Perú

244 distritos en riesgo por huaicos, deslizamientos y otros eventos en la sierra del país, según Indeci

Senamhi emitió avisos por precipitaciones hasta el 3 de octubre. Riesgos se concentran en 6 regiones del país

Por Nicol Chauca Alendez

Guardar
(Senamhi/Andina/Composición Infobae)
(Senamhi/Andina/Composición Infobae)

Un total de 244 distritos de la sierra peruana se encuentran en riesgo de deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa debido a las lluvias de moderada a fuerte intensidad que se registran entre el 1 y 3 de octubre.

Así lo advirtió el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) tras presentar el escenario de riesgo elaborado por el Cenepred, en respuesta al aviso meteorológico N.° 345 emitido por el Senamhi.

Del total de distritos, 130 presentan riesgo muy alto. La región más comprometida es Áncash, con 43 distritos en esta condición. Le siguen Cajamarca (39), La Libertad (22), Huánuco (14), Lima (9) y Pasco (3). Otros 114 distritos están clasificados con riesgo alto, lo que exige a las autoridades desplegar acciones preventivas de inmediato.

(Mapfre)
(Mapfre)

Ante esta situación, el Indeci pidió a los gobiernos locales y regionales verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y correctamente señalizadas, además de garantizar la disponibilidad operativa de centros de salud, comisarías y compañías de bomberos. También se instó a activar sistemas de alerta temprana para avisar a la población en caso de emergencia.

Se suman dos regiones más a la alerta naranja

De acuerdo con el aviso del Senamhi, se prevé la continuidad de lluvias, granizo, nieve y aguanieve hasta el viernes 3 de octubre. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h.

El nivel de alerta ha sido elevado a naranja para los días 2 y 3 de octubre, lo que implica la ocurrencia de fenómenos meteorológicos peligrosos que podrían afectar directamente a la población y su entorno. El miércoles 2 de octubre, las lluvias más intensas se concentran en la sierra central y sur, con acumulados de hasta 21 mm por día en la sierra norte, 14 mm en la sierra central y 17 mm en la sur.

Senamhi alertó que durante el
Senamhi alertó que durante el 1 y 3 de octubre habrá precipitaciones en alerta amarillo y naranja en la sierra del país.(Composición Infobae)

Las regiones incluidas en esta alerta son: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Pasco y Puno. Para el viernes 3, se suman también Lambayeque y Piura, ante la posible ocurrencia de lluvias dispersas hacia la costa norte.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), junto al Indeci, mantiene el monitoreo permanente del fenómeno y coordina con las autoridades regionales y locales para responder ante cualquier impacto.

Recomendaciones ante riesgo de huaicos y aluviones

El Indeci ha compartido una serie de recomendaciones dirigidas tanto a autoridades como a la población. Estas medidas buscan reducir el riesgo y proteger vidas ante la posible ocurrencia de huaicos o aluviones.

(Red de Comunicación Regional Perú)
(Red de Comunicación Regional Perú)
  • Evacuar de inmediato si se activa una alerta y dirigirse hacia zonas seguras, evitando cauces de ríos o quebradas.
  • Llevar consigo una mochila de emergencia con elementos básicos y mantener mascarillas a la mano.
  • Si no hay tiempo para evacuar, practicar la evacuación vertical: subir a pisos superiores o techos.
  • No grabar ni tomar fotos del huaico durante su paso.
  • Estar atentos a las comunicaciones oficiales del Senamhi, Indeci o COEN, y no difundir información no validada.
  • Tras el evento, revisar las instalaciones de agua, luz y gas antes de volver a usarlas.
  • Limpiar la vivienda, desinfectar superficies y mantenerse alerta ante síntomas de enfermedades infecciosas.

El Indeci también recomienda organizarse con vecinos para participar en las labores de limpieza y rehabilitación posterior. Las medidas de prevención pueden marcar la diferencia en un contexto donde las lluvias extremas ya están activando deslizamientos en diversas zonas del país.

Temas Relacionados

IndeciCenepredSenamhiperu-noticias

Más Noticias

Dina Boluarte culpa al Ministerio Público por demorar los allanamientos contra “los verdaderos criminales”

La presidenta y su entorno han sido objeto de diversos operativos en el marco de las investigaciones que enfrentan. El más reciente, el allanamiento a Nicanor Boluarte, provocó críticas desde el Ejecutivo.

Dina Boluarte culpa al Ministerio

¿Quieres estudiar una maestría en Corea? Estos son los requisitos, beneficios y link oficial paras postular

La convocatoria está dirigida a quienes quieran adquirir fundamentos teóricos y herramientas prácticas para el desarrollo

¿Quieres estudiar una maestría en

Jean Ferrari quedó desilusionado tras buscar DT de Perú en Argentina y apunta a otro país: “Las reuniones no fueron lo que esperaba”

El director general de fútbol de la FPF ha buscado reunirse con entrenadores para elegir la mejor opción para la selección nacional, aunque no quedó conforme. Eso sí, hay una opción que gusta

Jean Ferrari quedó desilusionado tras

Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY: minuto a minuto del debut ‘blanquiazul’ en Copa Libertadores Femenina 2025

El equipo de José Letelier se estrenará con las ‘xeneizes’ en busca de su primer triunfo en el torneo internacional que tiene como sede Argentina. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Alianza Lima vs Boca Juniors

Detienen a Ángel Calvo, titiritero de Nicolasa, y a la madre de su hijo tras una denuncia cruzada de agresión

La madre del hijo de Calvo acudió a la policía y ambos quedaron detenidos luego de que se reportaran agresiones mutuas; el caso revela antecedentes judiciales y medidas de protección vigentes

Detienen a Ángel Calvo, titiritero
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte culpa al Ministerio

Dina Boluarte culpa al Ministerio Público por demorar los allanamientos contra “los verdaderos criminales”

Dina Boluarte se pronuncia contra paro de transportes y minimiza su impacto: “En 24 o 48 horas no se va a solucionar el crimen”

Congresistas afirman no conocer al nuevo titular del Minjus: afirman que Juan José Santiváñez “dejó una papa caliente”

Regidor de la MML critica gestión de Rafael López Aliaga: “Está como loquito por inaugurar obras que no funcionan”

Juan Manuel Cavero Solano es el nuevo ministro de Justicia: Hoja de vida y su papel en la remoción de Silvana Carrión

ENTRETENIMIENTO

Detienen a Ángel Calvo, titiritero

Detienen a Ángel Calvo, titiritero de Nicolasa, y a la madre de su hijo tras una denuncia cruzada de agresión

Doña Martha habla de reacción de Cande Tinelli a la separación de Marcelo y Milett: “Pensó que su papá bromeaba”

Mamá de ‘Cri Cri’ recibió carta notarial para revocar a su hijo como apoderado de empresa de Jefferson Farfán: “Era sacarlo del medio”

Richard Apolo sobre madre de Jefferson Farfán en caso ‘Cri Cri’: “No solo dio apoyo verbal, también participó activamente en el proceso”

Delany López acepta que factura gracias a Jefferson Farfán: “Aprovecharlo”

DEPORTES

Jean Ferrari quedó desilusionado tras

Jean Ferrari quedó desilusionado tras buscar DT de Perú en Argentina y apunta a otro país: “Las reuniones no fueron lo que esperaba”

Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY: minuto a minuto del debut ‘blanquiazul’ en Copa Libertadores Femenina 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Boca Juniors HOY: canal TV online del debut ‘blanquiazul’ en la Copa Libertadores Femenina 2025

Jefferson Farfán se reencontró con Ivan Rakitić, exBarcelona y leyenda croata: La ‘Foquita’ anunció gira de entrevistas por Europa

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025: así marcha Alianza Lima durante la fecha 1 del torneo internacional