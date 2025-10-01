Perú

¿Renuncias en el Gabinete?: ministros de Dina Boluarte preparan sus candidaturas al Congreso y Senado

De acuerdo con la ley electoral, todas las autoridades y funcionarios públicos tienen como fecha límite el 13 de octubre para dejar su cargo

Mariana Quilca Catacora

Mariana Quilca Catacora

Ministros apuntan al Congreso: se vienen renuncias en el equipo de Dina Boluarte

En las próximas dos semanas, el gobierno de Dina Boluarte podría enfrentar una nueva sacudida política: la posible renuncia de varios de sus ministros y altos funcionarios que apuntan a postular al Congreso y al Senado en las elecciones generales de 2026. La fecha límite para que cualquier autoridad o funcionario público deje su cargo es el 13 de octubre, de acuerdo con la ley electoral. A partir de entonces, quienes aspiren a una candidatura deben haber dejado formalmente la administración pública.

La periodista Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panorama, adelantó que esta ola de dimisiones ya se siente en los pasillos de los ministerios. “Se viene una ola de renuncias de funcionarios públicos en gobiernos regionales, municipales y, por supuesto, en el gabinete. Hay varios que ya tienen la mira puesta en el próximo proceso electoral”, señaló en una reciente entrevista con 2025.

Santiváñez, Sandoval y Vásquez: las cartas de APP

Uno de los nombres más mencionados es el del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien había proyectado inicialmente ser precandidato presidencial. Sin embargo, al no lograr su afiliación partidaria, no tuvo más remedio que modificar sus planes.

“Lo que me dicen es que va para senador”, reveló Ramírez. En las últimas semanas, se han visto pintas con su nombre en Arequipa y Piura, y las versiones lo vinculan estrechamente con Alianza para el Progreso (APP). El ministro mostró una estrecha relación con el partido de los Acuña, que siempre votó en contra de su censura. El nexo con esta organización habría sido Richard Acuña.

Otro caso es el del ministro de Salud, César Vázquez, también cercano a APP. Según la periodista, su salida arrastraría a buena parte de su entorno, ya que ha colocado a funcionarios de confianza en diversas direcciones del Minsa. “Si se va él, se van sus directores y se va a descalabrar el Ministerio de Salud”, alertó. Vázquez también tendría un plan alternativo: tentar el Gobierno Regional de Cajamarca si no logra llegar al Senado.

El ministro de Transportes, César Sandoval, también estaría definiendo su futuro político. Aunque tiene raíces apristas, sus gestos de admiración hacia César Acuña lo acercan a APP. Las imágenes en las que aparece aplaudiendo efusivamente al líder de esa agrupación lo han dejado marcado como un aliado en potencia.

El partido de Acuña mostró respaldo a la presidenta y a sus ministros

Ángel Manero y la apuesta por Fuerza Popular

En el Ministerio de Agricultura, Ángel Manero prepara su renuncia con la mirada puesta en Fuerza Popular. La posibilidad de postular al Congreso o al Senado está en evaluación, en medio de cálculos sobre las ventajas de cada espacio de representación. “Están estudiando si les conviene más ser diputados o senadores, evaluando la cuota regional y nacional”, explicó Ramírez.

Manero no sería el único en acercarse a las filas fujimoristas. En Bagua Grande, Amazonas, han aparecido gigantografías con la imagen de José Arista, exministro de Economía, quien busca llegar al Senado. Una visita de La República a la zona corroboró la presencia de esa propaganda. Sin embargo, según el medio, la eventual candidatura de Arista no tendría respaldo ciudadano.

(Perumin)

Morgan Quero con los Boluarte

En el Ministerio de Educación, Morgan Quero alista su pase a Ciudadanos por el Perú (CPP), partido fundado por Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. “No deja a los Boluarte”, ironizó la periodista, al recordar que Quero no descarta ser parte de una fórmula presidencial de esa agrupación. Su visibilidad en medios lo convierte en una de las cartas más conocidas de CPP.

Morgan Quero estará en París durante su cumpleaños gracias a autorización de Dina Boluarte. (Foto: Minedu)

