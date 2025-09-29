Ministro Ángel Manero se retracta por decir que la minería tenía prioridad sobre el agua: “lo plantearon fuera de contexto”

Manero afirmó: “La minería tiene prioridad sobre el agua, la agricultura puede esperar, un proyecto minero no”. (Midagri)

Una frase pronunciada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego Ángel Manero desató una ola de críticas y preocupación en el sector agrícola peruano. Durante una reciente conferencia, Manero sugirió que la minería tenía prioridad sobre el agua, lo que generó una inmediata reacción pública y lo llevó a ofrecer disculpas y aclarar su postura.

En declaraciones recogidas por Canal N, el ministro reconoció el error y aseguró que la agricultura es, en realidad, la prioridad del Gobierno. Esto, pues en el marco de la presentación de una cartera de 25 proyectos de delegación, Manero expresó una frase en la que indicaba una preferencia por la minería en la distribución del acceso al recurso hídrico.

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego explicó luego que sus palabras se “sacaron de contexto” de una exposición de más de veinte minutos. “El agro es nuestra prioridad y en eso estamos trabajando”, afirmó el ministro, según Canal N, al recalcar que la política oficial del sector está orientada a garantizar que la agricultura sea la primera actividad en acceder al agua.

Tras la polémica, Manero ofreció unas disculpas públicas “a quienes se hayan sentido ofendidos” y precisó que su intención nunca fue restar importancia a la agricultura. “Me corrijo: estamos trabajando para darle agua a todas las actividades económicas y en primer lugar a la agricultura”, puntualizó el funcionario en diálogo con Canal N. El ministro insistió en que el plan del Gobierno busca asegurar el acceso al agua para todos los sectores productivos, pero con una clara prioridad para el agro.

En el mismo evento, el ministro presentó una cartera de 25 proyectos de delegación que beneficiarán a más de 19 regiones del país. Estas iniciativas incluyen obras de infraestructura de riego, sistemas de distribución y otras intervenciones destinadas a garantizar la seguridad hídrica en zonas rurales. Manero detalló que los proyectos están diseñados para mejorar la disponibilidad de agua y el riego, con un enfoque especial en los pequeños y medianos agricultores, quienes constituyen el principal grupo beneficiado.

El enfoque del Gobierno, según explicó el titular del Midagri, se centra en priorizar el agua para la agricultura como parte de una estrategia más amplia de seguridad hídrica. Las medidas anunciadas buscan no solo incrementar la productividad agraria, sino también fortalecer la resiliencia de las comunidades rurales frente a fenómenos como sequías y cambios climáticos.

El ministro Ángel Manero había indicado que “La minería tiene prioridad sobre el agua,la agricultura puede esperar, un proyecto minero no”. Su declaración, pronunciada durante el Foro del Agua en Perumin 37, en Arequipa, dejó al descubierto un cambio de enfoque dentro del Ministerio de Agricultura que ha sido interpretado como una renuncia a la defensa del agro en beneficio de la gran minería.

El titular del Midagri explicó ante los asistentes que en situaciones de urgencia o escasez se debería optar por destinar el recurso hídrico a la actividad minera. “Si tenemos que elegir en momentos de urgencia, en momentos de escasez, entre darle agua a la agricultura o darle agua a la minería, tenemos que darle agua a la minería”, sostuvo.

Para justificar su posición, señaló que la minería “le da más flujo de caja al país” y, con esos ingresos, se podrían financiar proyectos que beneficien al sector agrario en un mediano plazo.