Paloma Fiuza no descarta casarse con Tomi Narbondo y remarca que seguirá alejada de EEG: “Estoy en un nuevo proyecto”

Paloma Fiuza no descarta casarse con Tomi Narbondo.

Paloma Fiuza disfruta de un buen momento sentimental junto a su novio, Tomi Narbondo. Aunque no contempla el matrimonio a corto plazo, no descarta esa posibilidad en el futuro. Además, se refirió al rumbo que tomará su carrera televisiva.

“(¿Casarme?) Mi sueño por ahora no es casarme, pero de repente, más adelante, sí. Porque los gustos cambian, ¿no? Tú sabes”, expresó Paloma Fiuza con la pícara sonrisa que la caracteriza.

De esta manera, la brasileña dejó abierta la posibilidad de que sus perspectivas personales junto a Tomi Narbondo puedan evolucionar con el tiempo. La influencer remarcó también lo bien que le está yendo a la relación. “Estoy refeliz”, señaló Paloma, mientras su novio la escuchaba.

Paloma Fiuza y Tomi Narbondo están en su mejor momento.

Ambos fueron parte del lanzamiento de la nueva colección de Skechers, HotShot. Respecto a ello. Paloma Fiuza se mostró entusiasmada, pues pese a su alejamiento de Esto es Guerra, las marcas siguen apostando por ella.

“Bueno, yo estoy contentísima. También soy parte de la esta familia ya hace unos años, estoy feliz de que cuenten conmigo siempre”, indicó Fiuza, quien al ser consultada por su regreso al reality, respondió: “Por ahora no, porque una lesión en la rodilla… y bueno, ahora preferí hacer otras cosas y cuidarme un poquito más”.

Paloma Fiuza enfocada en sus proyectos personales.

Aunque no cierra la puerta definitivamente a un regreso al programa de América TV, aclaró que este no ocurrirá a corto plazo. “Este año por lo menos va a ser un poco difícil que regrese”, confesó.

En lugar de regresar al programa de América TV, Paloma Fiuza tiene un nuevo plan que la llena de mucha expectativa.

“Actualmente estoy con un nuevo proyecto que se llama Mi mejor versión, que es un proyecto donde hago clases de entrenamiento para principiantes, avanzados, y también estoy compartiendo recetas saludables”, explicó la brasileña bastante entusiasmada, indicando que suele combinar esta actividad con el axé.

Sus consejo a los nuevos integrantes de EEG

Con una larga experiencia en realitys, Paloma Fiuza compartió un consejo muy valioso para aquellos que recién comienzan en este tipo de programas. “A veces es normal que uno se frustre porque uno siempre quiere ganar, claro. Pero de eso se trata la vida: de ganar y perder. Entonces está todo bien. La cosa es disfrutar el proceso y divertir al público”, señaló la carismática brasileña.

En cuanto a los enfrentamientos que usualmente protagonizan los integrantes del programa de competencia, señaló que, todo depende del carácter de cada uno. En lo personal, señala, siempre le gusta trabajar en un ambiente tranquilo, pero tampoco es de quedarse callada cuando algo le enoja.

Paloma Fiuza descarta regresar a Esto es Guerra. IG

“Yo creo que es una cuestión de carácter también. Hay gente que le gusta pelear y hay gente que no le gusta. A mí no me gusta. Yo estoy como que más tranquila. Soy cero conflictiva, pero también soy brava. Si me molestan, quedo brava también. Bravísima. Pero es muy difícil llegar a ese punto”, remarcó con sinceridad.

Paloma Fiuza celebró la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao

Con un hermoso vestido color ocre y una sensual abertura en la pierna derecha, Paloma Fiuza fue parte de la ceremonia que unió a Alejandra Baigorria y Said Palao en matrimonio.

Paloma Fiuza lució un hermoso vestido con una sensual abertura en la pierna derecha. IG

La guapa brasileña logró impactar a los presentes del evento y seguidores de sus redes sociales con la elección de su elegante diseño. Ella misma se encargó de compartir bellos momentos de la romántica celebración.

Paloma Fiuza asistió a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. IG